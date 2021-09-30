Англійці паскудять. Чи є в паливному колапсі Британії "російський слід"?

Читаю новини з Британії, і створюється враження, що на бабусю Англію раптово і без оголошення війни почало діяти древнє індіанське прокляття. Або індійське — без різниці.

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Посудіть самі — з якихось причин вітер у Північному морі стих і вітряки виробляють мінімум енергії. Хоча на вітряні електростанції на островах доводиться всього 13 або 18 відсотків генерації, усе одно вийшло так собі.

А тижнем-двома раніше через пожежу на підстанції був пошкоджений один з двох кабелів, за якими з Франції під Ла-Маншем британцям женуть електрику. Зникли два з трьох гігават імпорту, один начебто потім повернули, третій з'явиться назад тільки в березні наступного року.

У підсумку, на нещодавньому піку ціна на електрику в Британії в сім разів перевищувала показник однорічної давнини.

Далі — на восьми з десяти заправок зник бензин, подекуди з цього приводу навіть були бійки. М'ясні заводи сурмлять про те, що скоро в магазинах зникне морозиво, м'ясо, та й з молочкою намічаються проблеми. Пора, мовляв, британцям збити свою пиху і йти в магазини запасатися сіллю і сірниками.

Тому що deficit. Жарт. Паливо є, але є і дикий дефіцит водіїв фур та заправників і розвозити його нікому — начебто не вистачає ста тисяч водіїв. Там цілий комплекс причин цього.

"Бритіш Петролеум" оголосила про дефіцит палива на третину її АЗС у Великобританії — 400 з 1200. Компанія "EG Group" заявила, що обмежить обсяг палива, що продається в одні руки, сумою в 30 фунтів стерлінгів.

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Влада оголосила про видачу п'яти тисяч короткострокових віз для іноземних водіїв і закликала населення не скуповувати бензин. Англійці, не будь дурнями, побігли терміново все скуповувати. Усе-таки наші люди!

А з м'ясом ще простіше — через дорогий газ невигідно виробляти сухий лід для перевезення м'яса — його начебто женуть, як побічний продукт виробництва на заводах з виробництва добрив. А британський виробник добрив CF Industries вже анонсував закриття двох своїх заводів.

З молочними продуктами простіше — розвозити нікому. Британський McDonald's начебто тимчасово відмовився від молочних коктейлів через періодичні зриви з поставками молока.

Крім електрики, нічого серйозного, але все відбулося одночасно. Ну, і газ ще подорожчав, так. BBC називає ситуацію в Британії ідеальним штормом і натякає на підступи росіян.

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