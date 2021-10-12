В ожидании "Минска-3": почему неизбежно новое масштабное наступление России на Донбассе

В Москве закончились переговоры зам госсекретаря США Виктории Нуланд и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова. Увы, подтверждаются самые плохие опасения.

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Нуланд отказалась от комментариев. А Рябков заявил, что если отношения с США будут развиваться так, как сейчас, то Россия допускает даже закрытие дипломатических представительств.

В то же время Песков заявил, что Путин вполне разделяет те мысли, которые были высказаны в посвященной украинским элитам недавней статье Дмитрия Медведева. Это ответ нашему ОП, который высказался в том духе, что Медведев, мол никто, а надо ждать позиции Путина. Позиция была озвучена, что, по сути, означает, что Москва выходит из всяких отношений с Зеленским и Украиной и оставляет за собой право самой принимать любое решение в отношении Украины.

У Виктории Нуланд будет еще встреча с российским вице-премьером Козаком по вопросам конфликта на Донбассе, но уже нет сомнений, что ей просто озвучат ультиматумы России относительно Украины.

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Вчерашней статьей Медведева, если кто не понял, Россия подвела черту под своими попытками чисто дипломатическим путем решить украинский кейс в выгодном ей направлении и приступает к повышению ставок, вплоть до возобновления масштабной войны на Донбассе, с целью заключения Минских соглашений -3.

Нет сомнений , что Россия ведет переговоры с Нуланд с позиции силы.

Что позволяет ей это? Есть несколько факторов

1. У России в руках золотая карта. И Китай и США хотят заручиться, как минимум, нейтралитетом России накануне назреваюзего между ними конфликта.

2. США очень сильно потеряли в своем авторитете после позорного ухода из Афганистана.

3. США не смогли воспрепятствовать запуску СП-2, потому что Германия и Франция отказали в этом американцам.

4. Германия, Франция и Италия уже явно ориентируются в экономическом отношении на Китай.

5. Европа испытывает огромные трудности в связи ростом цен на газ, что значительно усиливает позиции России на ближайшие годы.

6. В целом Запад понимает, что украинская сторона очень мало, практически ничего не сделала для реализации Минска -2 и подписанной формулы Штайнмайера. А раз так, то у Москвы, что называется, есть аргументы.

7. Америка сильно расколота. Во главе США находится, пожалуй, самый слабый президент за новейшую историю этой страны, у которого есть большие проблемы с легитимностью.

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Мой прогноз прежний, который я дал еще в 2015 году: Минские соглашения-2 выполняться не будут, так как участники Нормандского формата — Франция и Германия — не в состоянии принудить стороны к их выполнению. Это типичный никчемный договор.

Впереди неизбежное возобновление масштабных боевых действий на Донбассе, значительно более масштабных, чем ранее, которые приведут к Минску-3, который будет немедленно выполнен, какими бы политическими кризисами это не сопровождалось.

С вероятностью 90% все это произойдет в каденцию Зеленского. После Минска -3 мир станет другим. Он зафиксирует новый баланс сил в Европе.

У меня лично нет сомнений, что это базовый сценарий, к которому готовятся все заинтересованные стороны.

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