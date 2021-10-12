В ожидании "Минска-3": почему неизбежно новое масштабное наступление России на Донбассе
В Москве закончились переговоры зам госсекретаря США Виктории Нуланд. Впереди неизбежное возобновление масштабных боевых действий на Донбассе, что приведет с Минску-3. С вероятностью 90% все это произойдет в каденцию Зеленского.
В Москве закончились переговоры зам госсекретаря США Виктории Нуланд и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова. Увы, подтверждаются самые плохие опасения.
Нуланд отказалась от комментариев. А Рябков заявил, что если отношения с США будут развиваться так, как сейчас, то Россия допускает даже закрытие дипломатических представительств.
В то же время Песков заявил, что Путин вполне разделяет те мысли, которые были высказаны в посвященной украинским элитам недавней статье Дмитрия Медведева. Это ответ нашему ОП, который высказался в том духе, что Медведев, мол никто, а надо ждать позиции Путина. Позиция была озвучена, что, по сути, означает, что Москва выходит из всяких отношений с Зеленским и Украиной и оставляет за собой право самой принимать любое решение в отношении Украины.
У Виктории Нуланд будет еще встреча с российским вице-премьером Козаком по вопросам конфликта на Донбассе, но уже нет сомнений, что ей просто озвучат ультиматумы России относительно Украины.Важно
Вчерашней статьей Медведева, если кто не понял, Россия подвела черту под своими попытками чисто дипломатическим путем решить украинский кейс в выгодном ей направлении и приступает к повышению ставок, вплоть до возобновления масштабной войны на Донбассе, с целью заключения Минских соглашений -3.
Нет сомнений , что Россия ведет переговоры с Нуланд с позиции силы.
Что позволяет ей это? Есть несколько факторов
1. У России в руках золотая карта. И Китай и США хотят заручиться, как минимум, нейтралитетом России накануне назреваюзего между ними конфликта.
2. США очень сильно потеряли в своем авторитете после позорного ухода из Афганистана.
3. США не смогли воспрепятствовать запуску СП-2, потому что Германия и Франция отказали в этом американцам.
4. Германия, Франция и Италия уже явно ориентируются в экономическом отношении на Китай.
5. Европа испытывает огромные трудности в связи ростом цен на газ, что значительно усиливает позиции России на ближайшие годы.
6. В целом Запад понимает, что украинская сторона очень мало, практически ничего не сделала для реализации Минска -2 и подписанной формулы Штайнмайера. А раз так, то у Москвы, что называется, есть аргументы.
7. Америка сильно расколота. Во главе США находится, пожалуй, самый слабый президент за новейшую историю этой страны, у которого есть большие проблемы с легитимностью.Важно
Мой прогноз прежний, который я дал еще в 2015 году: Минские соглашения-2 выполняться не будут, так как участники Нормандского формата — Франция и Германия — не в состоянии принудить стороны к их выполнению. Это типичный никчемный договор.
Впереди неизбежное возобновление масштабных боевых действий на Донбассе, значительно более масштабных, чем ранее, которые приведут к Минску-3, который будет немедленно выполнен, какими бы политическими кризисами это не сопровождалось.
С вероятностью 90% все это произойдет в каденцию Зеленского. После Минска -3 мир станет другим. Он зафиксирует новый баланс сил в Европе.
У меня лично нет сомнений, что это базовый сценарий, к которому готовятся все заинтересованные стороны.