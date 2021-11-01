Цена "Байрактара". Как турецкий беспилотник на Донбассе создал Украине новые проблемы

О цене применения Байрактара.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Итак, Россия и Беларусь отказались с 1 ноября продавать электроэнергию Украине. Кроме того, ранее Россия отказала Украине в импорте энергетического угля. Это, если выражаться предельно политкорректно, очень болезненно для экономики Украины.

Надо сказать, что применение "Байрактара" с учебным снарядом обошлось нам недешево. Осуждение со стороны Франции и Германии, плюс энергетическая блокада со стороны России и Беларуси. Соотношение по шкале выгоды/издержки явно не в пользу первых.

И это косвенно подтверждается тем фактом, что обстрелы со стороны ОРДЛО не прекратились, а, кажется только интенсифицировались, а Украиной "Байрактеры" более не применяются. Нелогично! В чем тогда был цимес?

В чем разница в политическом поведении Зеленского и Путина?

Путин — это несменяемый правитель, который последовательно проводит некую стратегическую линию. Она опасна для Украины, но она последовательна. Она последовательно проводиться в течении многих лет, а значит, имеет шансы на реализацию.

Зеленский не может проводить никакой последовательной стратегии, потому что его рейтинг крайне низок (около 20 %) и он желает избраться на второй срок. Большой грех с его стороны кстати! А раз так, то вся его деятельность сводится только к каким-то точечным, не связанным логикой, спорадическим и непоследовательным действиям, трюкам, заявлениям, перфомансам, блефу (даже на международном уровне!), которые имеют цель воздействовать на эмоциональную сферу людей для поддержания падающего рейтинга.

Важно

НАТО не поможет. Чем опасны для обороны Украины иллюзии о вступлении в Альянс

Но так как все перформансы Зеленского уже порядком надоели публике, и время действия подобных эмоциональных уколов постоянно сокращается, то ему приходится с каждым разом прибегать ко все более сильнодействующим средствам, чтобы "расскачать" обывателя и заставить его откликнуться на эмоциональный возбудитель.

То есть, налицо обычный цикл наркомана. Но ведь так можно нечаянно и перейти критическую черту. А ведь Украина и так балансирует, как говорят синергетики, возле точки бифуркации, когда один взмах крыла бабочки может привести к обрушению государственности. Вот и Польша обвинила наши власти в нарушении прав этнических поляков в Украине.

Увлечение точеными перформансами в ущерб долговременным стратегиям, закономерно приведет к глубокому энергетическому кризису и провалу в обуздании ковида. Впереди расплата и дальнейшее падение рейтинга.

Кстати, а почему Украина не в состоянии проводить ясную, продуманную, всестороннюю стратегическую линию в отношении России?

Почему стратегия подменяется эмоциями и перфомансами?

Ответ: потому что Зеленского нет кадров, способных такую стратегию разработать, обосновать и, главное, последовательно провести в жизнь.

А почему нет кадров?

Потому что у Зеленского много скелетов в шкафу. По этой причине он никому не доверяет и свел кадровую политику к самому дремучему кумовству и непотизму. Спустя два с половиной года такого "управления" наступает расплата: развал по всем фронтам.

Имеющий стратегию всегда выигрывает у того, у кого нет никакой стратегии.

Первоисточник.