Ціна "Байрактару". Як турецький безпілотник на Донбасі створив Україні нові проблеми

Про ціну застосування Байрактару.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Отже, Росія та Білорусь відмовилися з 1 листопада продавати електроенергію Україні. Крім того, раніше Росія відмовила Україні в імпорті енергетичного вугілля. Це, якщо висловлюватись гранично політкоректно, дуже болісно для економіки України.

Варто сказати, що застосування "Байрактара" з навчальним снарядом коштувало нам недешево. Засудження з боку Франції та Німеччини, плюс енергетична блокада з боку Росії та Білорусі. Співвідношення за шкалою вигоди/витрати не на користь перших.

І це побічно підтверджується тим фактом, що обстріли з боку ОРДЛО не припинилися, а, здається, лише інтенсифікувалися, а Україною "Байрактери" більше не застосовуються. Нелогічно! У чому тоді був цимес?

У чому різниця в політичній поведінці Зеленського та Путіна?

Путін — це незмінний правитель, який послідовно проводить якусь стратегічну лінію. Вона є небезпечною для України, але вона послідовна. Вона послідовно проводиться протягом багатьох років, а отже, має шанси на реалізацію.

Зеленський не може проводити жодної послідовної стратегії, тому що його рейтинг вкрай низький (приблизно 20%), і він хоче обратися на другий термін. Великий гріх з його боку, до речі! А якщо так, то вся його діяльність зводиться тільки до якихось точкових, не пов'язаних логікою, спорадичних і непослідовних дій, трюків, заяв, перфомансів, блефу (навіть на міжнародному рівні!), які мають на меті впливати на емоційну сферу людей для підтримки рейтингу, що падає.

Важливо

НАТО не допоможе. Чим небезпечні для обороноздатності України ілюзії про вступ в Альянс

Але оскільки всі перформанси Зеленського вже добряче набридли публіці, і час дії подібних емоційних уколів постійно скорочується, то йому доводиться з кожним разом вдаватися до все більш сильнодійних засобів, щоб "розкачати" обивателя і змусити його відгукнутися на емоційний збудник.

Тобто, є звичайний цикл наркомана. Але ж так можна ненароком і перейти критичну межу. Адже Україна й так балансує, як кажуть синергетики, біля точки біфуркації, коли один помах крила метелика може призвести до обвалення державності. Ось і Польща звинуватила нашу владу в порушенні прав етнічних поляків в Україні.

Захоплення точковими перформансами на шкоду довгостроковим стратегіям, закономірно призведе до глибокої енергетичної кризи та провалу в приборканні ковіду. Попереду розплата та подальше падіння рейтингу.

До речі, а чому Україна не може проводити зрозумілу, продуману, всебічну стратегічну лінію щодо Росії?

Чому стратегія підміняється емоціями та перфомансами?

Відповідь: тому що в Зеленського немає кадрів, здатних таку стратегію розробити, обґрунтувати і, головне, послідовно здійснити.

А чому немає кадрів?

Тому що Зеленський має багато скелетів у шафі. З цієї причини він нікому не довіряє і звів кадрову політику до дрімучого кумівства і непотизму. Через два з половиною роки такого "управління" настає розплата: розвал по всіх напрямках.

Той, хто має стратегію, завжди виграє у того, у кого немає жодної стратегії.

Першоджерело.