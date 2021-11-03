Секс, амбиции и рейтинги. За что модель Лику Лев изгнали из реалити-шоу на ТВ

Бывшую ведущую Fashion TV UA Лику Лев с позором выгнали из реалити-шоу на том же канале, где она была одной из участниц. Изгнание сопровождалось пафосной речью ведущего о том, как важна для девушки репутация. Произошло это сразу после того, как в сети появилось любительское видео сделанное в Дубаи. Много девушек модельной внешности, которых, очевидно, собрали вместе для того, чтобы развлечь мужчин. Минимум одежды, максимум открытого тела, белый порошок, который слизывают с женских половых губ. Самое знаменитое фото — с девушками на балконе вообще без одежды.

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[ + – ] Участницы "голой" фотосессии на балконе отеля Dubai Marina.

[ + – ] Участницы "голой" фотосессии на балконе отеля Dubai Marina

[ + – ] Участницы "голой" фотосессии на балконе отеля Dubai Marina.

[ + – ] Участницы "голой" фотосессии на балконе отеля Dubai Marina.

[ + – ] "голой" фотосессии на балконе отеля Dubai Marina.

[ + – ] Видеоролик с кадрами резонансной "голой" фотосессии на балконе отеля Dubai Marina, после которой 40 моделей из разных стран, в том числе 12 украинок задержали на восемь суток.

Что и говорить, такой ролик уж точно должен был привлечь внимание. Но если его появление в открытом доступе результат случайной утечки информации или чьей-то личной мести, странно, что скандал разгорелся именно сейчас.

Ролик послужил доказательством того, что Лика Лев была знакома с неким Виталием Гречиным, организатором той самой резонансной "голой" фотосессии на балконе отеля Dubai Marina, после которой 40 моделей из разных стран, в том числе 12 украинок задержали на восемь суток. Девушки тогда понесли наказание за то, что нарушили законы страны пребывания, запрещающие публично обнажаться.

Проще говоря, причина ареста заключалась в то, что они вышли на балкон голыми. Правоохранителей ОАЭ не слишком интересовало, что происходило в номере отеля перед фотосъемкой. Зато в Украине, когда новость о дубайском инциденте попала в СМИ и разлетелась в социальных сетях, именно этот вопрос занимал большинство обсуждавших тему обывателей.

Сами девушки утверждали, что это якобы была съемка для рекламы и ни о чем кроме, собственно, фотографий речь не шла. Многие комментаторы, были убеждены, что в Dubai Marina в тот день состоялась настоящая оргия и моделей туда пригласили вовсе не в рекламных целях, и что девушки были "эскортницами".

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Однако же дело было в начале апреля. Прошло более чем полгода, а в наше неспокойное время и более весомые скандалы тонут в информационному шуме за два – три месяца. Столько всего случилось в Украине и за ее пределами этим летом и в начале осени.

Даже если допустить, что Лика Лев вправду была на том балконе в Дубаи (ее якобы узнали по татуировке в одной из девушек, стоявших спиной) и даже если любительский ролик с ее участием доказывает, что девушки там не только фотографировались, с чего вдруг об этом вспомнили сейчас. Кажется, куда логичнее было бы выкладывать такие доказательства весной, пока скандал был относительно свежим.

Кто сейчас может быть заинтересован подогреть эту давно остывшую тему? Один из вариантов ответа – продюсеры реалити шоу, в котором, участвовала Лика Лев. Хороший скандал всегда стимулирует зрительский интерес и бывает очень полезен, когда само по себе шоу становится скучным. Впрочем, нет смысла доискиваться способствовали ли сотрудники Fashion TV UA повторному раздуванию этой в общем почти забытой истории.

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А вот месседж с которым ее подали на реалити-шоу, и правда заслуживает внимания. Как важна для девушки ее репутация. Береги, дескать, честь смолоду. В этом контексте очень любопытно, что акцент сделан на принадлежности к женскому полу. Для мужчины, участие в секс вечеринке может стать поводом для скандала, только в определенном контексте. Если он, к примеру, женат. Если место проведения или личность организатора могут стать косвенным доказательством наличия связей с преступным миром. Когда губернатора сфотографировали на яхте известного криминального авторитета, не суть важно была ли там оргия или просто морская рыбалка.

Сам факт, того, что они отдыхают вместе уже пятно на губернаторской репутации. Но вот представьте, что молодой человек пока не связанный семейными узами и не облеченный властью оказался в объективе камер на секс-вечеринке, пусть даже полуголым.

В чем тут скандал? Кого это может огорчить, кроме возможно, его подруги и родителей? Кто-то после этого станет над ним подшучивать, скорее всего, маскируя за сарказмом банальную зависть. Кто-то и вовсе одобрительно отзовется, мол, мальчик набирается опыта – гуляй пока молодой. Вопрос в том, почему для девушки это позор и повод для изгнания.