Секс, амбіції та рейтинги. За що модель Ліку Лев вигнали із реаліті-шоу на ТБ

Колишню ведучу Fashion TV UA Ліку Лев із ганьбою вигнали із реаліті-шоу на тому ж каналі, де вона була однією з учасниць. Вигнання супроводжувалося пафосною промовою ведучого про те, наскільки важлива для дівчини репутація. Сталося це відразу після того, як у мережі з'явилося аматорське відео, зроблене в Дубаї. Багато дівчат модельної зовнішності, яких, очевидно, зібрали разом для того, щоб розважити чоловіків. Мінімум одягу, максимум відкритого тіла, білий порошок, який злизують із жіночих статевих губ. Найвідоміше фото — з дівчатами на балконі взагалі без одягу.

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[ + – ] Учасниці "голої" фотосесії на балконі готелю Dubai Marina

[ + – ] Учасниці "голої" фотосесії на балконі готелю Dubai Marina

[ + – ] Учасниці "голої" фотосесії на балконі готелю Dubai Marina

[ + – ] Учасниці "голої" фотосесії на балконі готелю Dubai Marina

[ + – ] Учасниці "голої" фотосесії на балконі готелю Dubai Marina

[ + – ] Відеоролик із кадрами резонансної "голої" фотосесії на балконі готелю Dubai Marina, після якої 40 моделей із різних країн, зокрема 12 українок, затримали на вісім діб.

Що й казати, такий ролик точно мав би привернути увагу. Але якщо його поява у відкритому доступі є результатом випадкового витоку інформації або чиєїсь особистої помсти, дивно, що скандал спалахнув саме зараз.

Ролик слугував доказом того, що Ліка Лев була знайома з якимсь Віталієм Гречіним, організатором тієї самої резонансної "голої" фотосесії на балконі готелю Dubai Marina, після якої 40 моделей із різних країн, зокрема 12 українок, затримали на вісім діб. Дівчат тоді покарали за те, що вони порушили закони країни перебування, які забороняють публічно оголюватися.

Простіше кажучи, причиною арешту було те, що вони вийшли на балкон голими. Правоохоронців ОАЕ не надто цікавило, що відбувалося у номері готелю перед фотографуванням. Натомість в Україні, коли новина про дубайський інцидент потрапила в ЗМІ та розлетілася в соціальних мережах, саме це питання турбував більшість обивателів, які обговорювали тему.

Самі дівчата стверджували, що це нібито була зйомка для реклами і ні про що крім, власне, фото не йшлося. Багато коментаторів були переконані, що в Dubai Marina того дня відбулася справжня оргія і моделей туди запросили зовсім не з рекламною метою, і що дівчата були "ескортницями".

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Проте справа була на початку квітня. Минуло понад півроку, а в наш неспокійний час і вагоміші скандали тонуть в інформаційному шумі за два-три місяці. Стільки всього трапилося в Україні та за її межами цього літа та на початку осені.

Навіть якщо припустити, що Ліка Лев справді була на тому балконі в Дубаї (її нібито впізнали за татуюванням на одній з дівчат, котрі стояли спиною) і навіть якщо аматорський ролик за її участю доводить, що дівчата там не лише фотографувалися, з чого раптом про це згадали зараз. Здається, набагато логічніше було б викладати такі докази навесні, поки скандал був відносно свіжим.

Хто зараз може бути зацікавлений підігріти цю тему, що давно охолола? Один із варіантів відповіді — продюсери реаліті шоу, в якому брала участь Ліка Лев. Хороший скандал завжди стимулює інтерес глядачів і буває дуже корисним, коли саме собою шоу стає нудним. Утім, немає сенсу дошукуватися чи сприяли співробітники Fashion TV UA повторному роздмухуванню цієї майже забутої історії.

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А ось меседж з яким її подали на реаліті-шоу, і справді заслуговує на увагу. Яка важлива для дівчини її репутація. Бережи, мовляв, честь змолоду. У цьому контексті дуже цікаво, що акцент зроблено на приналежності до жіночої статі. Для чоловіка участь у секс-вечірці може стати приводом для скандалу, лише у певному контексті. Якщо він, наприклад, одружений. Якщо місце проведення або особи організатора можуть стати непрямим доказом наявності зв'язків зі злочинним світом. Коли губернатора сфотографували на яхті відомого кримінального авторитету, не важливо була там оргія чи просто морська рибалка.

Сам факт того, що вони відпочивають разом уже пляма на губернаторській репутації. Але ось уявіть, що молодик поки не пов'язаний сімейними узами і не одягнений владою опинився в об'єктиві камер на секс-вечірці, нехай навіть напівголим.

У чому тут скандал? Кого це може засмутити, окрім можливо, його подруги та батьків? Хтось після цього почне над ним жартувати, швидше за все, маскуючи за сарказмом банальну заздрість. Хтось взагалі схвально відгукнеться, мовляв, хлопчик набирається досвіду — гуляй поки молодий. Питання, чому для дівчини це ганьба і привід для вигнання.