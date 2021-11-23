Случай Риттенхауса. Почему Зеленский воюет с судами, а Байден – нет

Во время своей избирательной кампании нынешний глава Белого Дома Джозеф Байден в своем официальном видео, которое он затвитил 30 сентября 2020 года, назвал юного белого расиста Кайла Риттенхауса, который застрелил двоих и ранил одного участника протестов BLM в маленьком городке Кеноша штата Висконсин.

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20 ноября текущего года суд присяжных полностью оправдал Риттенхауса, признав его действия необходимой самообороной. Как прокомментировал судебное решение, прямо отрицающее его предыдущие утверждения, президент США?

"Я поддерживаю вывод присяжных. Суд присяжных работает и мы должны выполнять его решения". И добавил: "Несмотря на то, что вердикт присяжных в Кеноше разозлил и обеспокоил многих американцев, в том числе и меня, мы должны признать, что присяжные сказали свое слово".

А теперь давайте вспомним официальный комментарий президента Владимир Зеленский, по поводу решения Верховного Суда Украины по делу незаконно отстраненного президентским указом от должности главы КСУ Александра Тупицкого от 14 июля 2020 года:

"Нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформе". "Обращаем внимание, что это решение Верховного Суда принято с особым цинизмом". "Считаем это решение, принятое в интересах Тупицкого А. М., подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного Суда".

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Подъем переворотом. К чему приведут Украину бои без правил вокруг Конституционного суда

[ + – ] Трагедия Украины в том, что в своем унижении суда Зеленский неоригинален.

Трагедия Украины в том, что в своем унижении суда Зеленский неоригинален. Здесь он, скорее, верный последователь Кучмы, Ющенко, Януковича и Порошенко, чем "революционный аутсайдер", который пришел сломать старые традиции и положить начало новым.

Реакция двух президентов двух стран на решения двух откровенно не нравящихся им судов – всеобъемлющий ответ на вопрос: почему Украина не Америка.

К сожалению, ни один из украинских чиновников не может понять вроде бы простую истину: когда судебная власть теряет свою независимость и становится частью "президентской вертикали", она — как только очередной политический "олимпиец" спустится с Печерских холмов на землю — имеет все шансы превратиться в оружие в руках их врагов.

И потому в этой стране терять власть – настоящая катастрофа…

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