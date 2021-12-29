Чужие среди своих. Об иностранцах, патриотах и одной бедной богатой стране

В одной прекрасной, богатой недрами, красивой полями, лесами и реками стране давным-давно, лет эдак тридцать назад, появились иностранцы. Нет, они не приехали на поезде и не прилетели на самолете. У них были паспорта этой прекрасной страны, выданные на вполне обычные имена, с вклеенными фотографиями самой обыкновенной для страны внешности. Они ходили по тем же улицам и дышали тем же воздухом, что и остальные жители страны, — не иностранцы. Но что-то все же отличало их настолько, что в стране, где они родились, превращало их в иностранцев.

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Сами иностранцы считали, что это что-то – прагматизм и разумность.

Они прагматично не верили в чудо, зная, что у этой страны нет будущего.

Их целью было как можно быстрее перебраться за границу, перевезя туда своих детей, забыв раз и навсегда эту страну, как страшный сон. Даже работая на эту страну — в милиции, налоговой, парламенте и министерстве, они разумно работали на себя, прагматично зарабатывая на будущее своих детей там, в странах, где закон, где порядок, где безопасно и чистые улицы. Беря откаты и платя взятки, не платя налоги, они считали себя элитой, ослепляющей белизной своей кожи толпу загоревших на солнце туземцев. Они считали себя патриотами, распевая гимн и пуская слезу, если обстоятельства этого требовали. И они врали, не только потому что так легче или враньем на сытую жизнь в этой стране заработать быстрее, а потому что без вранья невозможно скрыть, что они — иностранцы в своей стране.

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Иностранцы узнавали друг друга с полувзгляда, чувствовали общность интересов, даже когда эти интересы противоречили друг другу, легко договаривались, при необходимости мгновенно объединялись и мгновенно отторгали инородное тело, чудом затесавшееся в их стройный ряд. Они были везде и в бизнесе, и во власти, и среди моральных авторитетов общества. Они правили страной, устанавливая реальные правила игры для себя и писанные законы для всех остальных. Они разделяли страну, создавая искусственные противоречия и выгодно эксплуатируя их.

Всех остальных жителей страны эти люди считали не разумными и не прагматичными людьми, — туземцами, в силу собственной глупости и наивности не понимающими, что будущего в этой пропащей стране нет. Ну как "украинка" Петра (почему Петра?) из сериала "Эмили в Париже". Туземцам следовало раздавать бусы в виде нищенских зарплат и пенсий, а также устраивать показательные увеселительные собачьи бои между собой в свете кинокамер, обнимаясь друг с другом, как только камеры выключаться. От немедленного переезда их сдерживало только то, что там за границей, где чистота и порядок нельзя заработать (украсть) также безопасно и быстро, как здесь, в этой стране. И единственный актив, которым ценны они, сами иностранцы – эта бедная богатая страна с ее туземцами. Поэтому иностранцы переезжали постепенно – имуществом, детьми, внуками, навсегда оставляя от Родины сознание собственного превосходства над туземцами и презрения к ним.

[ + – ] "Нас большинство, у нас великие и общие цели" Фото: pexels.com

Иностранцы не могли допустить, что другие, простые люди – не иностранцы не крадут, не врут не потому, что у них не получается или им не дают. А потому что понимают и осознают, что в человеческом мире есть некие самодостаточные сложно объяснимые вещи, которые отличают человека от животного, превращая его из животного в человека. Это совесть, честь, доброта, порядочность, которые имеют причину в самих себе. Они есть в человеке не "потому что", а в силу того, что он есть человек и все, что идет вопреки им этого человека в нем же убивает, объединяясь одним простым, емким пусть и несколько вульгарным словом — западло.

Западло красть у пенсионеров последнее для себя, своих любовниц и детей.

Западло сдавать интересы своей страны иностранцам за деньги, да и без денег – западло.

Западло не верить в свою страну.

Западло нарушать присягу.

Западло подавать милостыню, не платя налоги.

Западло налоги красть.

Западло залазить в карман своей страны одной рукой, держа вторую на сердце поя ее гимн.

Западло не работать. Тяжело и много.

Западло брать мзду и западло мзду требовать.

Западло быть иностранцами в своей стране. Это предательство, а предавать западло…

Иностранцы своей страны, вероятно считая себя разумными, ложно принимают за наивность и глупость то, что те, кого они считают туземцами, обдирая их до нитки, обладает глубоким христианским чувством. Бог не умер, он живет у них в сердце. А глупость самих "иностранцев" в том, что. воруя у страны, они крадут свою страну у себя они обесценивают себя и свою жизнь, превращаясь в пустых, бессмысленных безбожных тварей, движимых лишь инстинктом насыщения.

Родину, как мать, можно потерять, ее незвозможно заменить. "Иностранцы" же вычеркнули себя из непрерывной истории своей страны, которая, простираясь в будущее, писалась в прошлом и их предками. Они вычеркнули себя из цивилизации, которая и являлась ими, которую можно проклинать, над которой можно смеяться, но без нее нельзя нигде быть счастливым. Ведь мы же все хотим быть счастливы? А как можно быть счастливым, не отдавая, а только беря, как можно быть счастливым в предательстве?

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Страна не может быть успешной, пока в ее элите преобладают "иностранные" тренды, пока "украсть и свалить" — всеобще разделяемый фон разговоров в приватных комнатах дорогих ресторанов Киева, Днепра, Львова. Любая колония – это средство, а не цель. А Родина не может быть средством. Родина – это те люди, которые верят в нее и в ее будущее, не отделяют себя от нее и готовы за нее умереть. Этих людей – большинство. Большинство и во власти, и вне власти.

И пусть они вынуждены были играть по навязываемым им старой системой правилам, они устали от игр. Они хотят, чтобы их дети жили здесь. Они хотят войти в историю теми, кто создал свою страну, а не лишь говорил о ее создании одновременно набивая карманы. Они хотят гордиться своей страной. Страной не запотевшего бутля самогона, галушек и тихих задушевных песен июньскими вечерами, а страной ИТ-технологий, передового авиастроения и ровных, как стекло, дорог. Они хотят, чтоб на страну ровнялись, чтоб ей завидовали и ее ставили в пример иностранцы. Не наши "иностранцы", а граждане других государств, которые любят и уважают свои страны, но не в силах ничего поделать, скрипя сердцем, признают наши достижения.

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И так будет. Будет, если мы все наконец поймем, что в нашей стране нет, не существует никаких по-настоящему важных противоречий между нами – ни по языку, ни по национальности, ни по истории, ни, тем более, по экономике, кроме одного – противоречие между теми, кто эту страну презирает, и теми, кто ее любит. Между теми, для кого она средство, и теми, для кого она цель. Между иностранцами в своей стране и патриотами. И если каждый из последних осознает, что нас большинство, у нас великие и общие цели – наша страна — то у "иностранцев", почему-то считающих себя элитой, не останется ни одного шанса задавать смысловые тренды в нашей стране.