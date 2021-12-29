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Чужі серед своїх. Про іноземців, патріотів та одну бідну багату країну

"Навіть працюючи на цю країну — у міліції, податковій, парламенті та міністерстві, вони розумно працювали на себе, прагматично заробляючи на майбутнє своїх дітей там, у країнах, де закон, де порядок, де безпечно та чисті вулиці. Беручи відкати та сплачуючи хабарі, не сплачуючи податки, вони вважали себе елітою, яка засліплює білизною своєї шкіри натовп тубільців, котрі загоріли на сонці". Думка

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев
Глава комітету ВР з питань фінансів, податкової і митної політики
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україна, вишивка, рушник, маки, український патріотизм
Фото: pexels.com | Батьківщина – це ті люди, які вірять у неї та в її майбутнє, не відокремлюють себе від неї та готові за неї померти

В одній прекрасній, багатій надрами, красивій полями, лісами та річками країні давним-давно, років десь тридцять тому, з'явилися іноземці. Ні, вони не приїхали потягом і не прилетіли літаком. Вони мали паспорти цієї прекрасної країни, видані на цілком звичайні імена, з вклеєними фотографіями найзвичайнішої для країни зовнішності. Вони ходили тими ж вулицями і дихали тим самим повітрям, що й інші жителі країни — не іноземці. Але щось все ж таки відрізняло їх настільки, що в країні, де вони народилися, перетворювало їх на іноземців.

Самі іноземці вважали, що це щось – прагматизм та розумність.

Вони прагматично не вірили в диво, знаючи, що ця країна не має майбутнього.

Їхньою метою було якнайшвидше перебратися за кордон, перевезучи туди своїх дітей, забувши раз і назавжди цю країну, як страшний сон. Навіть працюючи на цю країну — у міліції, податковій, парламенті та міністерстві, вони розумно працювали на себе, прагматично заробляючи на майбутнє своїх дітей там, у країнах, де закон, де порядок, де безпечні та чисті вулиці. Беручи відкати і сплачуючи хабарі, не сплачуючи податків, вони вважали себе елітою, яка засліплює білизною своєї шкіри натовп тубільців, котрі загоріли на сонці. Вони вважали себе патріотами, співаючи гімн і пускаючи сльозу, якщо обставини цього вимагали. І вони брехали, не тільки тому, що так легше чи брехнею на сите життя в цій країні заробити швидше, а тому що без брехні неможливо приховати, що вони — іноземці у своїй країні.

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Іноземці впізнавали одне одного з напівпогляду, відчували спільність інтересів, навіть коли ці інтереси суперечили одне одному, легко домовлялися, за необхідності миттєво об'єднувалися і миттєво відкидали стороннє тіло, яке дивом затесалося в їхній стрункий ряд. Вони були скрізь: і в бізнесі, і при владі, і серед моральних авторитетів суспільства. Вони правили країною, встановлюючи реальні правила гри собі й писані закони всім інших. Вони поділяли країну, створюючи штучні протиріччя та вигідно експлуатуючи їх.

Решту жителів країни ці люди вважали нерозумними і не прагматичними людьми, — тубільцями, які внаслідок власної дурості і наївності не розуміють, що майбутнього в цій пропащій країні немає. Ну, як "українка" Петра (чому Петра?) із серіалу "Емілі в Парижі". Тубільцям варто роздавати намисто у вигляді жебрачих зарплат і пенсій, а також влаштовувати показові розважальні собачі бої між собою у світлі кінокамер, обіймаючись одне з одним, як тільки камери вимикатимуться. Від негайного переїзду їх стримувало лише те, що там за кордоном, де чистота та порядок, не можна заробити (вкрасти) так безпечно та швидко, як тут, у цій країні. І єдиний актив, яким вони цінні, самі іноземці – ця бідна багата країна з її тубільцями. Тому іноземці переїжджали поступово – з майном, дітьми, онуками, назавжди залишаючи від Батьківщини свідомість власної переваги над тубільцями та зневаги до них.

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"Нас більшість, у нас великі та спільні цілі"
Фото: pexels.com

Іноземці не могли припустити, що інші, прості люди – не іноземці не крадуть, не брешуть не тому, що в них не виходить чи не дають. А тому що розуміють і усвідомлюють, що в людському світі є якісь самодостатні складно зрозумілі речі, які відрізняють людину від тварини, перетворюючи її з тварини на людину. Це совість, честь, доброта, порядність, які мають причину в собі. Вони є в людині не "бо", а через те, що вона є людина і все, що йде всупереч цьому, цю людину в ній же вбиває, об'єднуючись одним простим, ємним нехай і дещо вульгарним словом — западло.

  • Западло красти в пенсіонерів останнє для себе, своїх коханок та дітей.
  • Западло здавати інтереси своєї країни іноземцям за гроші, та й без грошей – западло.
  • Западло не вірити у свою країну.
  • Западло порушувати присягу.
  • Западло подавати милостиню, не сплачуючи податки.
  • Западло податки красти.
  • Западло залазити в кишеню своєї країни однією рукою, тримаючи другу на серці та співаючи її гімн.
  • Западло не працювати. Тяжко і багато.
  • Западло брати винагороду і западло винагороду вимагати.
  • Западло бути іноземцями у своїй країні. Це зрада, а зраджувати западло…

Іноземці своєї країни, ймовірно вважаючи себе розумними, помилково вважають за наївність і дурість те, що ті, кого вони вважають тубільцями, обдираючи їх до нитки, мають глибоке християнське почуття. Бог не помер, він живе в них у серці. А дурість самих "іноземців" у тому, що, крадучи в країни, вони крадуть свою країну в себе вони знецінюють себе і своє життя, перетворюючись на порожніх, безглуздих безбожних тварюк, що рухаються лише інстинктом насичення.

Батьківщину, як матір, можна втратити, її неможливо замінити. "Іноземці" ж викреслили себе з безперервної історії своєї країни, яка, сягаючи в майбутнє, писалася в минулому їхніми предками. Вони викреслили себе з цивілізації, яка і була ними, яку можна проклинати, з якої можна сміятися, але без неї не можна бути щасливим. Адже ми всі хочемо бути щасливими? А як можна бути щасливим, не віддаючи, а лише беручи, як можна бути щасливим у зраді?

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Країна не може бути успішною, поки в її еліті переважають "іноземні" тренди, поки "вкрасти і звалити" — фон розмов, що загально ділиться в приватних кімнатах дорогих ресторанів Києва, Дніпра, Львова. Будь-яка колонія – це засіб, а не мета. А Батьківщина може бути засобом. Батьківщина – це ті люди, які вірять у неї та в її майбутнє, не відокремлюють себе від неї та готові за неї померти. Цих людей більшість. Більшість і у владі, і поза владою.

І нехай вони змушені були грати за правилами, що нав'язувалися їм старою системою, вони втомилися від ігор. Вони хочуть, щоб їхні діти мешкали тут. Вони хочуть увійти в історію тими, хто створив свою країну, а не тільки говорив про її створення, одночасно набиваючи кишені. Вони хочуть пишатися своєю країною. Країною не запітнілого бутля самогону, галушок та тихих задушевних пісень червневими вечорами, а країною ІТ-технологій, передового авіабудування та рівних, як скло, доріг. Вони хочуть, щоб на країну рівнялися, щоб їй заздрили і її ставили в приклад іноземці. Не наші "іноземці", а громадяни інших держав, які люблять і поважають свої країни, але не в змозі нічого вдіяти, скрипучи серцем, визнають наші здобутки.

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І так буде. Буде, якщо ми всі нарешті зрозуміємо, що в нашій країні немає, не існує жодних по-справжньому важливих протиріч між нами – ні з мови, ні з національності, ні з історії, ні, тим більше, щодо економіки, крім одного – протиріччя між нами, тими, хто цю країну зневажає, і тими, хто її любить. Між тими, кому вона засіб, і тими, кому вона мета. Між іноземцями у своїй країні та патріотами. І якщо кожен із останніх усвідомлює, що нас більшість, у нас великі й спільні цілі – наша країна — то в "іноземців", які чомусь вважають себе елітою, не залишиться жодного шансу ставити смислові тренди в нашій країні.