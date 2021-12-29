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Леди-скандал. Как общественность разглядела коррупцию в декольте помощницы замминистра

Практика содержания любовниц на бюджетной зарплате не нова. Но ситуации, подобные львовской, учат общество называть вещи своими именами.

Мария Бондарь
Мария Бондарь
обозреватель отдела "Общество" журнала Фокус
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игорь гарбарук, кристина тишкун, андрей садовый, скандал в львовской мэрии, минобразования скандал
Коктейльному платью, открывающему грудь, конечно, не место на рабочей встрече правительственного чиновника и мэра

Красота требует жертв. Вот, к примеру, бывший замминистра образования и науки Игорь Гарбарук стал жертвой красоты своей помощницы Кристины Тишкун.

Должности Гарбарук лишился после медийного скандала, возникшего после появления Кристины на дневном официальном мероприятии в довольно откровенном наряде женщины-вамп. Г-жа Тишкун сама выложила в Instagram фотографии, сделанные в мэрии Львова, рядом с городским головой и ее начальником. Внимание пользователей соцсетей немедленно привлек изгиб девичьей груди, явственно просматривавшийся в очень глубоком вырезе.

Что тут скажешь, коктейльному платью, открывающему грудь, конечно, не место на рабочей встрече правительственного чиновника и мэра. Но если бы неудачный выбор наряда в Украине считался достаточным поводом для отставки, в наших органах власти вообще некому было бы работать. Помните, в апреле 2021-го украинские и западные медиа обсуждали неуместный вид Елены Зеленской во время визита президентской четы во Францию? Никому и в голову не пришло требовать отставки главы государства из-за фешн-ошибок первой леди. Пользователи социальных сетей просто высмеяли ее и успокоились. В конце концов, чувство стиля и знание правил протокола – далеко не те качества, от которых зависит способность управлять страной.

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История с Гарбаруком и Тишкун закончилась по-другому не только потому, что сменить замминистра проще, чем президента, но еще и потому что на сей раз дело было не в самом наряде, а в причинах, по которым он оказался в объективах камер. О личности Кристины Тишкун широкой общественности известно немного. Многие пользователи соцсетей высказывали предположения о том, что девушка лишь формально считалась помощницей замминистра, а в действительности была его любовницей. Конечно, все это может оказаться обычными досужими домыслами, однако даже домыслы обычно возникают не на пустом месте.

Мужчины на фото в львовской мэрии улыбались и не выказывали смущения. Вид девушки с глубоким вырезом, очевидно, не казался им неуместным и вполне соответствовал цели ее пребывания на мероприятии. Люди, как правило, одеваются сообразно тому, чего от них ожидают. На рабочих мероприятиях стремятся выглядеть так, чтобы подчеркнуть качества, которые ценят в них коллеги и руководство, и за которое им, собственно, платят.

Наряд г-жи Тишкун на рабочей встрече в мэрии очень откровенно демонстрировал ее женскую привлекательность и сексуальность. Логично предположить, что именно эти ее качества более всего интересовали собравшихся там мужчин-чиновников, в том числе и непосредственного руководителя.

Можно ли осуждать мужчину за то, что отправляясь в рабочую поездку, он решает совместить приятное с полезным и взять с собой красивую девушку, готовую доставить ему удовольствие? Можно, если он делает это за счет налогоплательщиков.

Тут у пользователей сети возникли вопросы о том, как Кристина Тишкун получила должность помощницы замминистра, в чем заключалась ценность ее работы для ведомства и за что именно ей начислялась зарплата. Очевидно, ответов они не получили, разгорелся скандал, а результате которого Игорь Гарбарук был уволен.

По-хорошему, те же вопросы можно задать в отношении многих других ассистенток должностных лиц. Использованием административного ресурса в личных целях на постсоветском пространстве, к сожалению, никого не удивишь. Практика содержания любовниц на бюджетной зарплате существовала еще в советские времена. Разница в том, что в прошлом чиновники, оформлявшие своих пассий на государственные должности, по крайней мере, старались не привлекать внимания.

Представители нынешних властных элит, похоже, готовы отвергнуть приличия и продемонстрировать публике свое истинное лицо, каким бы неприглядным оно не казалось. И уже очевидно, что общественность при этом не станет молчать. Развитие социальных сетей поощряет обычных людей без обиняков высказывать свое мнение о сильных мира сего, и вседозволенность сегодня не в чести.

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К тому же, в эпоху визуализации красивая ассистентка влиятельного мужчины неизбежно попадает в объективы камер и вызывает пересуды. Взять хотя бы тот случай, когда помощница главы парламентской фракции Слуга народа" Давида Арахамии потеряла сознание в кулуарах Верховной Рады. СМИ с готовностью подхватили новость об этом обмороке, обсуждали возможные медицинские причины и поведение главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, который ринулся приводить девушку в чувства. Вряд ли инцидент вызвал бы медийный ажиотаж, если бы помощница Арахамии не обладала модельной внешностью. Эффектная внешность приковывает взгляды и тем, кому есть что скрывать, в наше время выгоднее выбирать менее ярких ассистенток.