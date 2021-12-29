Леді-скандал. Як громадськість розглянула корупцію в декольте помічниці заступника міністра

Краса потребує жертв. Ось, наприклад, колишній замісник міністра освіти і науки Ігор Габарчук став жертвою краси своєї помічниці Христини Тишкун.

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Посаду Гарбарук втратив після медійного скандалу, що виник після появи Христини на денному офіційному заході в досить відвертому вбранні жінки-вамп. Пані Тишкун сама виклала в Instagram фотографії, зроблені в мерії Львова, поряд із міським головою та її начальником. Увагу користувачів соцмереж негайно привернув вигин дівочих грудей, що виразно проглядався в дуже глибокому вирізі.

Що тут скажеш, коктейльній сукні, що відкриває груди, звичайно, не місце на робочій зустрічі урядовця та мера. Але якби невдалий вибір наряду в Україні вважався достатнім приводом для відставки, у наших органах влади взагалі не було б кому працювати. Пам'ятаєте, у квітні 2021-го українські та західні медіа обговорювали недоречний вигляд Олени Зеленської під час візиту президентського подружжя до Франції? Нікому й на думку не спало вимагати відставки глави держави через фешн-помилку першої леді. Користувачі соціальних мереж просто висміяли її та заспокоїлися. Зрештою, почуття стилю та знання правил протоколу – далеко не ті якості, від яких залежить здатність керувати країною.

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Історія з Гарбаруком і Тишкун закінчилася по-іншому не лише тому, що змінити замміністра простіше, ніж президента, але ще й тому, що цього разу справа була не в самому вбранні, а в причинах, через які він опинився в об'єктивах камер. Про особистість Христини Тишкун широкому загалу відомо небагато. Багато користувачів соцмереж висловлювали припущення про те, що дівчина лише формально вважалася помічницею заступника міністра, а насправді була його коханкою. Звичайно, усе це може виявитися звичайними домислами, але навіть домисли зазвичай виникають не на порожньому місці.

Чоловіки на фото у львівській мерії посміхалися та не виявляли збентеження. Вигляд дівчини з глибоким вирізом, очевидно, не здавався їм недоречним і цілком відповідав меті її перебування на заході. Люди, як правило, одягаються відповідно до того, чого від них очікують. На робочих заходах прагнуть виглядати так, щоб наголосити на якостях, які цінують у них колеги та керівництво, і за яке їм, власне, платять.

Наряд пані Тишкун на робочій зустрічі в мерії дуже відверто демонстрував її жіночу привабливість та сексуальність. Логічно припустити, що саме ці її якості найбільше цікавили чоловіків-чиновників, зокрема і безпосереднього керівника.

Чи можна засуджувати чоловіка за те, що, вирушаючи в робочу поїздку, він вирішує поєднати приємне з корисним і взяти із собою гарну дівчину, готову зробити йому задоволення? Можна, якщо він це робить за рахунок платників податків.

Тут у користувачів мережі виникли питання про те, як Христина Тишкун отримала посаду помічниці заступника міністра, у чому полягала цінність її роботи для відомства та за що саме їй нараховувалася зарплата. Очевидно, відповідей вони не отримали, спалахнув скандал, а в результаті якого Ігоря Гарбарука було звільнено.

По-доброму, ті самі питання можна поставити стосовно багатьох інших помічників посадових осіб. Використанням адміністративного ресурсу в особистих цілях на пострадянському просторі, на жаль, нікого не здивуєш. Практика утримання коханок на бюджетній зарплаті існувала ще за радянських часів. Різниця в тому, що в минулому чиновники, які оформляли своїх пасій на державні посади, принаймні намагалися не привертати уваги.

Представники нинішніх владних еліт, схоже, готові відкинути пристойності і продемонструвати публіці своє справжнє обличчя, яким би непривабливим воно не здавалося. І вже очевидно, що громадськість при цьому не мовчатиме. Розвиток соціальних мереж заохочує звичайних людей висловлювати свою думку про сильних світу цього, і вседозволеність сьогодні не в честі.

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До того ж, в епоху візуалізації красива асистентка впливового чоловіка неминуче потрапляє в об'єктиви камер та викликає пересуди. Узяти хоча б той випадок, коли помічниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії знепритомніла в кулуарах Верховної Ради. ЗМІ охоче підхопили новину про цю непритомність, обговорювали можливі медичні причини та поведінку голови комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, який ринувся повертати дівчину в почуття. Навряд чи інцидент викликав би медійний ажіотаж, якби помічниця Арахамії не мала модельної зовнішності. Ефектна зовнішність приковує погляди і тим, кому є що приховувати, у наш час вигідніше вибирати менш яскравих помічників.