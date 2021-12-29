Леді-скандал. Як громадськість розглянула корупцію в декольте помічниці заступника міністра
Практика утримання коханок на бюджетній зарплаті не нова. Але ситуації, подібні до львівської, вчать суспільство називати речі своїми іменами.
Краса потребує жертв. Ось, наприклад, колишній замісник міністра освіти і науки Ігор Габарчук став жертвою краси своєї помічниці Христини Тишкун.
Посаду Гарбарук втратив після медійного скандалу, що виник після появи Христини на денному офіційному заході в досить відвертому вбранні жінки-вамп. Пані Тишкун сама виклала в Instagram фотографії, зроблені в мерії Львова, поряд із міським головою та її начальником. Увагу користувачів соцмереж негайно привернув вигин дівочих грудей, що виразно проглядався в дуже глибокому вирізі.
Що тут скажеш, коктейльній сукні, що відкриває груди, звичайно, не місце на робочій зустрічі урядовця та мера. Але якби невдалий вибір наряду в Україні вважався достатнім приводом для відставки, у наших органах влади взагалі не було б кому працювати. Пам'ятаєте, у квітні 2021-го українські та західні медіа обговорювали недоречний вигляд Олени Зеленської під час візиту президентського подружжя до Франції? Нікому й на думку не спало вимагати відставки глави держави через фешн-помилку першої леді. Користувачі соціальних мереж просто висміяли її та заспокоїлися. Зрештою, почуття стилю та знання правил протоколу – далеко не ті якості, від яких залежить здатність керувати країною.Важливо
Історія з Гарбаруком і Тишкун закінчилася по-іншому не лише тому, що змінити замміністра простіше, ніж президента, але ще й тому, що цього разу справа була не в самому вбранні, а в причинах, через які він опинився в об'єктивах камер. Про особистість Христини Тишкун широкому загалу відомо небагато. Багато користувачів соцмереж висловлювали припущення про те, що дівчина лише формально вважалася помічницею заступника міністра, а насправді була його коханкою. Звичайно, усе це може виявитися звичайними домислами, але навіть домисли зазвичай виникають не на порожньому місці.
Чоловіки на фото у львівській мерії посміхалися та не виявляли збентеження. Вигляд дівчини з глибоким вирізом, очевидно, не здавався їм недоречним і цілком відповідав меті її перебування на заході. Люди, як правило, одягаються відповідно до того, чого від них очікують. На робочих заходах прагнуть виглядати так, щоб наголосити на якостях, які цінують у них колеги та керівництво, і за яке їм, власне, платять.
Наряд пані Тишкун на робочій зустрічі в мерії дуже відверто демонстрував її жіночу привабливість та сексуальність. Логічно припустити, що саме ці її якості найбільше цікавили чоловіків-чиновників, зокрема і безпосереднього керівника.
Чи можна засуджувати чоловіка за те, що, вирушаючи в робочу поїздку, він вирішує поєднати приємне з корисним і взяти із собою гарну дівчину, готову зробити йому задоволення? Можна, якщо він це робить за рахунок платників податків.
Тут у користувачів мережі виникли питання про те, як Христина Тишкун отримала посаду помічниці заступника міністра, у чому полягала цінність її роботи для відомства та за що саме їй нараховувалася зарплата. Очевидно, відповідей вони не отримали, спалахнув скандал, а в результаті якого Ігоря Гарбарука було звільнено.
По-доброму, ті самі питання можна поставити стосовно багатьох інших помічників посадових осіб. Використанням адміністративного ресурсу в особистих цілях на пострадянському просторі, на жаль, нікого не здивуєш. Практика утримання коханок на бюджетній зарплаті існувала ще за радянських часів. Різниця в тому, що в минулому чиновники, які оформляли своїх пасій на державні посади, принаймні намагалися не привертати уваги.
Представники нинішніх владних еліт, схоже, готові відкинути пристойності і продемонструвати публіці своє справжнє обличчя, яким би непривабливим воно не здавалося. І вже очевидно, що громадськість при цьому не мовчатиме. Розвиток соціальних мереж заохочує звичайних людей висловлювати свою думку про сильних світу цього, і вседозволеність сьогодні не в честі.Важливо
До того ж, в епоху візуалізації красива асистентка впливового чоловіка неминуче потрапляє в об'єктиви камер та викликає пересуди. Узяти хоча б той випадок, коли помічниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії знепритомніла в кулуарах Верховної Ради. ЗМІ охоче підхопили новину про цю непритомність, обговорювали можливі медичні причини та поведінку голови комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, який ринувся повертати дівчину в почуття. Навряд чи інцидент викликав би медійний ажіотаж, якби помічниця Арахамії не мала модельної зовнішності. Ефектна зовнішність приковує погляди і тим, кому є що приховувати, у наш час вигідніше вибирати менш яскравих помічників.