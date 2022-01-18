5G и политика. Почему регулирование 5G технологий — вопрос политики, а не рынка

На днях экс-министр предпринимательства и промышленности в кабинете Дэвида Кэмерона заявил, что решение британского правительства запретить использование китайского оборудования в 5G-сетях не имело "ничего общего с национальной безопасностью" и было продиктовано Вашингтоном.

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Не вижу в этом ничего особо скандального, однако. Как минимум с середины прошлого десятилетия уже на всех уровнях — от руководящих документов формата национальной стратегии до узкопрофильных наставлений и руководств наподобие US Army Field Manual, — американское государство продвигает представление о cyberspace как особом, отдельном от других пространстве противостояния (кибервойны, Cyber Warfare) с враждебными ему силами. Кому интересны подробности, может полазить в коллекции Rand Corporation.

Поскольку киберпространство образуют рукотворные артефакты различной природы, с точки зрения США необходимо добиться того, чтобы эти артефакты ни в коем случае не были созданы противником.

Соответственно, любое активное сетевое оборудование, а уж тем более элементы ядра операторской сети ни в коем случае не должны быть произведены или обслуживаться китайцами. Это стратегический уровень.

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Идея обосновать стратегическое решение обвинениями в адрес китайских вендоров — уровень тактический. При Трампе и вовсе пытались разыграть карту антикоммунизма, дело такое.

Решение Великобритании присоединиться к запрету оборудования Made in China предсказуемо и обосновано. США — действительно ближайший союзник и геополитический партнер Королевства.

Повторю еще раз — регулирование 5G технологий не является вопросом сугубо рыночным или технологическим. Это в первую очередь вопрос внешней политики украинского государства.

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Кто нам США, насколько тесные отношения с этим государством нам нужны, какие риски и угрозы имеют место в этих отношениях — обсуждение нужно начинать именно с этого.

У нас любят в экспертной среде критиковать китайскую экспансию, но я не могу припомнить и предъявить КНР ничего даже близко похожего на историю с "Кольчугами" времен позднего Кучмы. А также Бушерской ГЭС, "Мотор-Сич" и пожеланий стать аграрной сверхдержавой.

Китайцы, похоже, едва ли не единственные, кто сейчас все еще умеет играть в долгую. У всех остальных диктат текущих обстоятельств слишком силен и не оставляет возможности для стратегических решений.

Китайцы не навязывали нам в сфере кадровой политики ничего, похожего на проходимцев вроде Деканоидзе, Саакашвили, Сытника и прочих. Не диктовали публично кого назначить генпрокурором, а кого снять. В общем, хотя бы внешние приличия они стараются не нарушать.

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Что касается "Джавелинов", то афганцы получили от Штатов намного больше, на два порядка, если не три. И что им это дало? Чего добились? Иракцы — то же самое.

Так что насчет действенности американской помощи не могу согласиться. Про последовательность и предсказуемость — то же самое.

После всего, что произошло в мире во второй половине прошлого года, невозможно (как мне кажется) делать вид, что "Америка с нами!" и "Навіки разом!" Необходимо самоопределяться, чтобы двигаться дальше.

Самоопределяться, для начала, необходимо по вопросу куда именно мы хотим, в ЕС или в НАТО. Между европейской и евроатлантической ориентацией, попросту говоря. Потому что два эти вектора все больше расходятся. Во-вторых, какую именно Европу мы берем за образец, Восточную, Южную или Западную.

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