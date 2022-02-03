Хеопсу и не снилось. Как долговая пирамида сделала Китай самой большой стройкой мира
Всего за 30 лет Китай из бедной страны превратится в мощное государство, с претензиями на мировое господство. Одна из причин такого стремительного роста — Большое строительство по-китайски. Несмотря на созвучность терминов оно имеет мало общего с тем, что происхдит в Украине.
Китай — это государство-феномен. По крайней мере, с экономической точки зрения. А все потому, что Китай сделал невозможное. Всего за 30 лет он смог из бедного государства превратится в мощное, развитое государство, с претензиями на мировое господство.
И сегодня я хочу рассказать про одну из причин такого стремительного роста Китая. Я буду это назвать Большой стройкой. По простой причине. В истории еще не существовало государства, которое бы за такой короткий период построило так много.
Для понимания масштабов китайского Большого строительства приведу несколько цифр.
Китай — мировой лидер по количеству небоскребов -1400 шт. В США только 800. Китай — мировой лидер по количеству современных мостов — почти 1 млн. Многие из них — это сложнейшие инженерные решения. Длина железнодорожного полотна превышает 100 тыс км и здесь КНР отстает только от США, но при этом является лидером по длине высокоскоростных линий ж/д — 38 000 км. И это все было построено за последние три десятка лет.
В Украине сейчас тоже идет Большая стройка, но несмотря на созвучность слов, большую стройку в Китае не нужно сравнивать с нашей. И речь не только в масштабе, но и подходе.
Большая стройка — это не просто строительство дорог. Это когда государство развивает свою экономику и внутренний рынок за счет госзаказа.
Государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, для иностранных компаний и производителей этот рынок практически закрыт. В 2001 году Китай стал членом ВТО, но до сих пор не присоединился к Соглашению по госзакупкам в рамках ВТО. Причина кроется в том, что система госзакупок в Китае не отвечает правилам ВТО, а китайцы не готовы открывать рынок госзакупок, как того требует соглашение.
И когда Китай тратит деньги на инфраструктуру, то он тратит их на создание своих компаний внутри страны. Он не покупал локомотивы Siemens или Alstom. Он создавал свое предприятие — CRRC. Сейчас это крупнейшее в мире предприятие по производству железнодорожного транспорта.
Почему? Потому что 90% заказов этому предприятию обеспечивает сам Китай.
Или еще одна цифра. В 2020 году Китай произвел чуть больше 1 трлн тонн стали. По уровню производства стали Китай производит больше, чем все остальные страны мир вместе взятые, в том числе и западные.
А знаете, куда он он девает эту сталь? Данные за 2020-й я не нашел, но есть за 2015-й. В тот год Китай произвел 800 млн тонн стали. Из них 700 млн ушло на внутреннее потребление. Только на строительство ушло 356 млн стали. Это те же мосты, небоскребы и железные дороги.
Фактически, даже на этих нсольих примерах видно, что современный Китай — это одна Большая стройка!
А теперь давайте расскажу, откуда китайцы берут на все это деньги.
Если верить официальной статистике, то они, хоть и финансируют инфраструктурные проекты, но при этом умудряются не влазить в долги. И на протяжении последних лет у них довольно небольшой официальный дефицит бюджета — не больше 2-3%.
Однако, в 2016 году издание Economist в своей статье написало, что по оценкам МВФ реальный дефицит бюджета Китая значительно больше и может достигать 10%! Ссылка для интересующихся вот тут.
А все из-за роста долга местных органов власти, который не учитываются в бюджете.
Как так получилось?
Местные власти ограничены объемами средств, которые они могут получить из центрального бюджета. Также есть ограничения на уровень долга.
В обычной ситуации для чиновника это стало бы поводом ничего не делать. Денег то нет. В Китае все иначе. Китайские власти очень зацикленны на экономическом росте.Важно
И карьера каждого местного чиновника зависит от того, насколько успешно он развивает свой регион.
Потому такая зависимость карьеры от экономического роста привела к тому, что чиновники начали искать альтернативные способы финансирования проектов, которые могут увеличить экономический рост.
И так появился механизм финансирования органов местной власти — local government financial vehicles (LGFV). Это компании, которые создаются специально для того, чтобы привлекать долговое финансирование для государственных проектов, в обход ограничений центрального правительства. И по сути, это является скрытым долгом государства.
Таких компаний в Китае более 700 тыс. Реальный уровень задолженности по этим компаниям не знает никто, но по оценкам Standart & Poor’s он может достигать 5,6 трлн дол.