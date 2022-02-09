Так ли хорошо быть житницей Европы? Почему сельское хозяйство не сделает Украину богатой

Житница Европы. Так Украину воспринимают в мире и так ее воспринимают ее даже собственные граждане. Кое-кто считает, что сельское хозяйство — это единственный сектор экономики, в котором мы можем конкурировать в мире. А еще кое-кто считает, что благодаря сельскому хозяйству можно построить успешную экономику.

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Причем, речь даже не идет о создании переработки, а именно экспорте агросырья. А в качестве аргумента защитники аграрного будущего страны приводят примеры Австралии или Норвегии, которые стали успешными благодаря торговли сырьем.

Я попытаюсь нс цифрами и фактами в руках показать, насколько абсурдно это мнение.

Существует два основных способа заработать деньги. Продавать большие объемы дешевого товара или услуги. А чтобы заработать на небольших обьемах, нужно продавать очень дорогую продукцию. Помимо этого еще есть диверсификация (продажи разных видов продукции) и кросс-продажи (продажи продукции в нагрузку к основной).

В экономике государства то же самое. Есть страны, хорошо зарабатывающие на нефти, так как продают ее в больших обьемах, как Норвегия, ОАЭ. Имею ввиду в пересчете на душу населения. Есть страны, продающие полупроводники (сырье в электронике) в больших обьемах, — например, Тайвань, Южная Корея.

Есть страны, зарабатывающие на продажах дорогой продукции, такой, как авто, фармацевтика, электроника. Хотя даже там есть диверсификация продаж огромного количества разновидностей продукции.

Проблема же Украины в том, что мы продаем дешевую продукцию в малых количествах. И при этом особо нет диверсификации.

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Здесь так важно отметить, что в Украине очень неэффективно используются ресурсы. Человеческий ресурс, земля. Продуктивность труда низкая.

К примеру, возьмем землю. У нас кукурузой было засеяно 5,3 млн га земли. И на выходе мы получили 5,8 млрд дол экспорта. Это выходит 1094 дол с гектара.

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Для сравнения возьмем Сингапур. По площади он чуть меньше Киева. Всего 72 000 гектаров. Экспорт товаров — 390 млрд. Из них ре-экспорт 67%. Внутренняя экономика Сингапура создает экспорт на 130 млрд. Выходит один гектар земли создает 1,8 млн дол экспорта.

Чувствуете разницу? 1,8 млн и 1 тыс дол?

Ну, или возьмем другой пример. В Южной Корее есть индустриальный парк в Чангвоне. Его площадь 2530 га. Эта небольшая территория создает экспорт на 24 млрд! Это 9,5 млн дол на один гектар! Аналогично парк в Гуми. Площадь 2350 га. Экспорт в 30 млрд дол. Это на один гектар 12,7 млн дол!

Даже Нидерланды с их высокоэффективным сельским хозяйством зарабатывают с гектара меньше. Там 1,8 млн га земли и экспорт 86 млрд. Это выходит 49 тыс дол с гектара.

Однако, для нас этот показатель недостижим, ведь эта страна специализируется на дорогой сельскохозяйственной продукции, такой, как сыры и тюльпаны. Потому у них такой высокий доход. У нас подсолнечником засеяно в три раза больше площади, чем вся территория Нидерландов, но на выходе имеем только 7% голландского экспорта. Понимаете разницу в эффективности?

И все вместе это приводит к тому, что в целом наша экономика очень слабая.

Тут мне могут возразить. В мире есть много успешных стран с сырьевой экономикой. Норвегия, Австралия, ОАЭ.Такие примеры сбивают с толку и многие думают, что может, экспорт сырья это не так плохо. Да?

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Только я хочу обратить внимание на один нюанс. Важный нюанс. На объемы торговли и размеры населения.

Австралия экспортирует товаров на 284 млрд и еще услуг на 76 млрд. Учитывая, что население Австралии всего 25 млн, экспорт выходит 15 тыс дол на душу населения.

Норвегия экспортирует товаров на 109 млрд и еще услуг на 82 млрд. Учитывая что население Норвегии всего 5 млн, выходит 38 тыс дол экспорта на душу населения.

ОАЭ экспортирует товаров на 248 млрд и еще услуг на 27 млрд. Учитывая что население всего 10 млн, выходит 27 тыс дол экспорта на душу населения.

А теперь давайте сравним с Украиной. Экспорт товаров 50 млрд и еще 12 млрд экспорт услуг. На душу это всего 1500 дол!

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Чтобы достичь уровня Австралии в 15 тыс дол на душу, нам нужно экспортировать на 630 млрд дол! Чтобы достичь уровня Норвегии, — 1,6 трлн дол экспорта.

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Да, безусловно такой уровень экспорта отразится на экономическом развитии. Только простите за нескромный вопрос: а за счет чего вы собираете его создавать? Вот какое у нас есть сырье, чтобы мы его могли продавать не на 600, а хотя бы на 300 млрд в год, как экспорт Польши? Урожаями кукурузы и пшеницы?

Вы правда уверены, что заставите землю приносить доход в 10 раз больше чем сейчас? Простите, но это уже из области фантастики.

Хотя есть и другой выход. Можно не увеличивать экспорт, но уменьшать количество населения. До 5 млн человек. Тогда экспорт на душу будет как в Австралии. Судя по тенденциям в демографии, может, это и есть наш путь?