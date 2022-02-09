UA
UA
Разделы
Материалы
Экономика

Так ли хорошо быть житницей Европы? Почему сельское хозяйство не сделает Украину богатой

Житница Европы. Так Украину воспринимают в мире и так ее воспринимают ее даже собственные граждане. Кто-то считает, что сельское хозяйство — это единственный сектор экономики, в котором мы можем конкурировать в мире и благодаря ему можно построить успешную экономику. Так ли это?

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист, аналитик
136
Украина - житница Европы
Кто-то считает, что сельское хозяйство — это единственный сектор экономики, в котором мы можем конкурировать в мире и благодаря ему можно построить успешную экономику. Так ли это?

Житница Европы. Так Украину воспринимают в мире и так ее воспринимают ее даже собственные граждане. Кое-кто считает, что сельское хозяйство — это единственный сектор экономики, в котором мы можем конкурировать в мире. А еще кое-кто считает, что благодаря сельскому хозяйству можно построить успешную экономику.

Причем, речь даже не идет о создании переработки, а именно экспорте агросырья. А в качестве аргумента защитники аграрного будущего страны приводят примеры Австралии или Норвегии, которые стали успешными благодаря торговли сырьем.

Я попытаюсь нс цифрами и фактами в руках показать, насколько абсурдно это мнение.

Существует два основных способа заработать деньги. Продавать большие объемы дешевого товара или услуги. А чтобы заработать на небольших обьемах, нужно продавать очень дорогую продукцию. Помимо этого еще есть диверсификация (продажи разных видов продукции) и кросс-продажи (продажи продукции в нагрузку к основной).

В экономике государства то же самое. Есть страны, хорошо зарабатывающие на нефти, так как продают ее в больших обьемах, как Норвегия, ОАЭ. Имею ввиду в пересчете на душу населения. Есть страны, продающие полупроводники (сырье в электронике) в больших обьемах, — например, Тайвань, Южная Корея.

Есть страны, зарабатывающие на продажах дорогой продукции, такой, как авто, фармацевтика, электроника. Хотя даже там есть диверсификация продаж огромного количества разновидностей продукции.

Проблема же Украины в том, что мы продаем дешевую продукцию в малых количествах. И при этом особо нет диверсификации.

Важно
Как стать "тигром" Восточной Европы. Почему кукуруза не сделает Украину великой
Как стать "тигром" Восточной Европы. Почему кукуруза не сделает Украину великой

Здесь так важно отметить, что в Украине очень неэффективно используются ресурсы. Человеческий ресурс, земля. Продуктивность труда низкая.

К примеру, возьмем землю. У нас кукурузой было засеяно 5,3 млн га земли. И на выходе мы получили 5,8 млрд дол экспорта. Это выходит 1094 дол с гектара.

Видео Павла Вернивского: Почему сельское хозяйство не сделает Украину богатой

Для сравнения возьмем Сингапур. По площади он чуть меньше Киева. Всего 72 000 гектаров. Экспорт товаров — 390 млрд. Из них ре-экспорт 67%. Внутренняя экономика Сингапура создает экспорт на 130 млрд. Выходит один гектар земли создает 1,8 млн дол экспорта.

Чувствуете разницу? 1,8 млн и 1 тыс дол?

Ну, или возьмем другой пример. В Южной Корее есть индустриальный парк в Чангвоне. Его площадь 2530 га. Эта небольшая территория создает экспорт на 24 млрд! Это 9,5 млн дол на один гектар! Аналогично парк в Гуми. Площадь 2350 га. Экспорт в 30 млрд дол. Это на один гектар 12,7 млн дол!

Даже Нидерланды с их высокоэффективным сельским хозяйством зарабатывают с гектара меньше. Там 1,8 млн га земли и экспорт 86 млрд. Это выходит 49 тыс дол с гектара.

Однако, для нас этот показатель недостижим, ведь эта страна специализируется на дорогой сельскохозяйственной продукции, такой, как сыры и тюльпаны. Потому у них такой высокий доход. У нас подсолнечником засеяно в три раза больше площади, чем вся территория Нидерландов, но на выходе имеем только 7% голландского экспорта. Понимаете разницу в эффективности?

И все вместе это приводит к тому, что в целом наша экономика очень слабая.

Тут мне могут возразить. В мире есть много успешных стран с сырьевой экономикой. Норвегия, Австралия, ОАЭ.Такие примеры сбивают с толку и многие думают, что может, экспорт сырья это не так плохо. Да?

Важно
Делай, как я! Какие реформы нужны Украине, чтобы стать богатой, как Запад
Делай, как я! Какие реформы нужны Украине, чтобы стать богатой, как Запад

Только я хочу обратить внимание на один нюанс. Важный нюанс. На объемы торговли и размеры населения.

Австралия экспортирует товаров на 284 млрд и еще услуг на 76 млрд. Учитывая, что население Австралии всего 25 млн, экспорт выходит 15 тыс дол на душу населения.

Норвегия экспортирует товаров на 109 млрд и еще услуг на 82 млрд. Учитывая что население Норвегии всего 5 млн, выходит 38 тыс дол экспорта на душу населения.

ОАЭ экспортирует товаров на 248 млрд и еще услуг на 27 млрд. Учитывая что население всего 10 млн, выходит 27 тыс дол экспорта на душу населения.

А теперь давайте сравним с Украиной. Экспорт товаров 50 млрд и еще 12 млрд экспорт услуг. На душу это всего 1500 дол!

Важно
Ловушка аграрной державы. Японский взгляд на украинскую экономику
Ловушка аграрной державы. Японский взгляд на украинскую экономику

Чтобы достичь уровня Австралии в 15 тыс дол на душу, нам нужно экспортировать на 630 млрд дол! Чтобы достичь уровня Норвегии, — 1,6 трлн дол экспорта.

Важно
Бабушка в Пассаже. Куда Украина должна продвигать свой экспорт и почему она этого не делает
Бабушка в Пассаже. Куда Украина должна продвигать свой экспорт и почему она этого не делает

Да, безусловно такой уровень экспорта отразится на экономическом развитии. Только простите за нескромный вопрос: а за счет чего вы собираете его создавать? Вот какое у нас есть сырье, чтобы мы его могли продавать не на 600, а хотя бы на 300 млрд в год, как экспорт Польши? Урожаями кукурузы и пшеницы?

Вы правда уверены, что заставите землю приносить доход в 10 раз больше чем сейчас? Простите, но это уже из области фантастики.

Хотя есть и другой выход. Можно не увеличивать экспорт, но уменьшать количество населения. До 5 млн человек. Тогда экспорт на душу будет как в Австралии. Судя по тенденциям в демографии, может, это и есть наш путь?