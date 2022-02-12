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Большая уборка. Почему порядок в доме — лучший подарок ко дню святого Валентина

Для женщин одним из самых убедительных доказательств мужской любви является готовность выполнять домашнюю работу. Попробуйте в этом году устроить большую уборку ко дню Валентина. Чем не альтернатива духам, валентинкам и сувенирной мелочи.

Мария Бондарь
Мария Бондарь
обозреватель отдела "Общество" журнала Фокус
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Влюбленная пара
Попробуйте в этом году устроить большую уборку к деньку Валентина. Чем не альтернатива духам, валентинкам и сувенирной мелочи.

Уже несколько недель на зрителей, слушателей и читателей всех типов медиа льется бурный поток рекламы "лучших проявлений любви". Наступает звездное время продавцов духов, украшений, мягких игрушек и других товаров, которые не являются первой необходимостью, — всего, что может быть подарком ко Дню святого Валентина.

В XXI веке массовая культура фактически превратила романтическую любовь в новую религию. У нее есть свои ритуалы — действия, которые люди совершают только потому, что это считается романтичным. Есть служители культа— разнообразные "гуру любви", раздающие советы о том, как достичь счастья. Есть алтари, расположенные в основном в зонах розничной торговли, в заведениях общественного питания и курортных гостиницах. Есть жертвенные ягнята – это, собственно, наши кошельки.

Ирония в том, что вместо обещающих рекламу радостей покупка розничных "проявлений любви" нередко приносит разочарование.

Психотерапевт Елена Рыхальская однажды призналась мне, что после 14 февраля у нее всегда особенно много клиентов. В основном это женщины, недовольные тем, как прошел день Валентина. Кто-то рассчитывал на ценный подарок, а получил что-то гораздо более скромное. Кто-то именно в этот день ожидал признания или даже предложение руки и сердца, а партнер позвал на ужин в ресторане или подарил билеты на концерт. И все это происходит на фоне нескончаемого состязания успехов в социальных сетях.

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Полюби себя такой, какая ты есть. Почему не обязательно быть идеальной
Полюби себя такой, какая ты есть. Почему не обязательно быть идеальной

Множество блоггеров предлагает своим подписчикам изображения идеальной жизни, в том числе идеальной любви. То, что особенно желающими таких "картинок" оказались именно женщины, отнюдь не случайность.

В постпатриархальном мире девочке с детства объясняют, что она должна быть красивой, кроткой, должна нравиться. Она растет на фильмах и книгах, где ценность женщины измеряется способностью вызывать чувство у мужчин.

Выходит, ответ на вопрос: "Чего ты стоит?" – равна тому, как сильно тебя любят. Но как это определить? Вот здесь и начинается маркетинг потенциальных подарков.

Впрочем, кто сказал, что проявление любви обязательно должно быть чем-то, что приобретено за деньги?

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Еще три года назад социологи, изучающие динамику и закономерности супружеской жизни в разных странах, пришли к интересному выводу. Для женщин одним из самых убедительных доказательств мужской любви является готовность выполнять домашнюю работу.

Японская газета Nikkei проанализировала данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2019 г. и выявила корреляцию между уровнем рождаемости в стране и типичной для нее схемой распределения бытовых обязанностей.

В Японии, страдающей демографическим кризисом, женщины тратят на домашнюю работу и уход за детьми на 4,76 часа в день больше, чем мужчины.

Во Франции, Швеции и Норвегии, где равное распределение домашнего труда и родительских обязанностей считают нормой, ОЭСР констатирует повышение показателей рождаемости.

Социологи и социальные психологи, которые анализировали цифры по заказу Nikkei, считают, что женщины чувствуют себя более защищенными и уверенными в своих партнерах при равном распределении обязанностей.

Похоже, эта закономерность действует, несмотря на разницу в ментальности и культурных константах. Если она актуальна для Японии, Франции и скандинавских стран, может сработает и в Украине. Попробуйте в этом году устроить большую уборку к деньку Валентина. Чем не альтернатива духам, валентинкам и сувенирной мелочи.