Цена "Европы". Почему в Украине закручивают гайки бизнесу под видом евроинтеграции

Проводимая сегодня в Украине евроинтеграционная повестка, внедряя внешне полезные регуляции и требования законодательства, практически полностью игнорирует простой вопрос: а сколько это стоит гражданину и бизнесу?

Давайте на конкретных примерах. Закон 367, вступивший в силу в марте 2020 года, под эгидой соблюдения положений Договора с ЕС ввел космического размера штрафы (от 51 до 340 тыс грн) и обременительные, особенно для малого бизнеса, регуляции (документация для контроля цепочки продаж) в сфере рыночного контроля непродовольственный группы товаров.

Еще один евроинтеграционный Закон 1489, вступивший в действие 10 декабря 2021 года, принес сразу несколько плохих новостей: государственное регулирование розничных цен на пластиковые пакеты, обязательную маркировку последних и, опять, новые штрафы (от 1,7 до 17 тыс грн за каждую попытку бесплатного распространения или продажи неразрешенных пластиковых пакетов).

В обоих случаях размеры наказания не малые, то есть потенциально способные поставить на грань существования практически любой микробизнес.

Последним евро-подарком стал проект правительства о возврате в 2022 году самой дискредитировавшей себя государственной услуги — обязательного техосмотра транспортных средств (легковые авто — раз в два года, грузовые и автобусы — каждый год).

Если и нужно было бы назвать условного "короля украинской коррупции" им несомненно стала бы указанная регуляция, отмененная еще 10 лет назад (в 2011 году).

И, кстати, ничего критического за указанный период не произошло. Возврат ТО практически гарантированно несет увеличение полномочий полиции, а значит и реинкарнацию политики поборов, а еще, традиционно, новые штрафы (от 17 тыс грн).

Все из перечисленного это увеличение затрат и рост административного давления на бизнес и граждан, ухудшение условий ведения бизнеса да и просто жизни в нашей стране, сжатия экономических свобод и, в конечном итоге, слабость экономики.

При этом, правительства Европы (мало того, что скорости экономик и уровень жизни на порядок выше) давно и скрупулезно подсчитывают меру и степень своего вмешательства в экономику.

Одной из успешных форм такого самоограничения стало регуляторное правило "one in — one out". Его суть довольно проста — любое новое регулирование должно сопровождаться отменой такого же по стоимости и обременительности (затраты денег и времени) старого. Его внедрение в нашей стране позволило бы соблюсти баланс интересов государства, бизнеса и граждан.

Ну а пока, незнание закона не освобождает от ответственности, зато знание — запросто. Так и выживаем!

