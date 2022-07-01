Украине нужен свой Моссад. Почему важно достать бункерного

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18 погибших на Одесщине. Среди них дети. Раненые. Среди них дети. Ночной пуск "высокоточных" ракет демилитаризовал многоэтажку и базу отдыха. И заодно спавших там людей.

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Ну, что можно сказать хорошего о стране, ее армии, ее гражданах, если страна, ее армия, ее граждане каждый день совершают акты терроризма по отношению к мирному населению Украины? Какая военная необходимость была в стрельбе по жилым домам в Белгород-Днестровском районе этой ночью?

Каким образом убитые женщины, дети, мужчины, мирно спавшие в своих постелях, относились к военным целям? Ах, да… Это же военная ошибка! Collateral damage. С кем не бывает?

18 забранных жизней. Ракетный удар противокорабельными древними, как го*но мамонта, ракетами с инерционной системой наведения. Смерть и разрушения не могли не предполагаться при таком круговороте отклонений. Смерть мирных жителей была очевидным последствием удара, с вероятностью более 50%.

Подонки в Кремле отдали очевидно преступный приказ, подонки-летчики его выполнили. Ждем заявлений от командования террористов, что это были не они, что они стреляли не туда и успешно поразили 1 Бандеру, 100 танков и 1000 Байрактаров, которые прятались в подъезде и в подвале многоэтажки, прикрытые мирным населением.

У меня один вопрос: почему Усаму Бен-Ладена за такие преступления нашли и ликвидировали, а кровавую бункерную крысу приглашают на G20? Это потому, что у Усамы не было газа и нефти? Или крысе можно?

Что еще должна сделать Россия и ее хунвейбины, чтобы можно было в голос назвать их так, как они заслуживают? Кому еще не понятно? Российская Федерация — страна-террорист! Ее политическое и военное руководство — военные преступники! Граждане Российской Федерации, поддерживающие свое правительство и армию — пособники военных преступников!

Нам нужен свой Яд-Вашем, чтобы все зафиксировать и никого не забыть. И свой Моссад, чтобы совершить окончательный расчет с причастными к этим преступлениям.

И это нужно не только нам, это нужно всему остальному миру, чтобы избежать повторения трагедии. Преступники с нефтью, газом и атомным оружием пострашнее террориста N1. Они могут больше.

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