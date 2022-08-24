День независимости Украины. Почему Россия уже проиграла эту войну

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24.08 – две даты в одной. Это наш День независимости и одновременно это ровно полгода с начала полномасштабной войны. Самое время проанализировать кое-что.

Итак, Российская Федерация преследовала цели:

а) уничтожение украинской государственности;

б) получение сухопутного коридора с оккупированными анклавами (Крым и Приднестровье);

в) усиление своей роли в мире, то есть возвращение к статусу "сверхдержавы".

Для того чтобы достичь своих политических целей, Российская Федерация ставила перед своей армией и спецслужбами следующие задачи:

Как можно скорее обрести господство в воздухе, то есть уничтожить наши ПВО и ВВС; Разгром украинского вооруженного сопротивления, который считался Кремлю хаотичным и коротким; Оккупация или блокада столицы, а также захват Харькова, Херсона, Николаева, Одессы, Запорожья, Сум, Днепра, Черкасс, Чернигова, Донецкой и Луганской областей; Пробивание "коридора" от оккупированного Приднестровья через южные области и Крым до Донецкой области и территории России; Установление в Киеве или Харькове puppet government во главе с Януковичем или кем-либо, кто согласится на эту роль; Зачистка и ликвидация политиков, активистов, ветеранов АТО/ОСС, журналистов — вообще всех, кто будет мешать; Торжественное подписание "мирного соглашения" с марионеточным правительством.

Дальше начинались бы уже политические задачи вроде того, чтобы "убедить Запад признать марионеточное правительство под страхом лишения газа", но это уже не так интересно сейчас.

Как легко понять, Россия не смогла добиться ни одной из своих политических целей, так как ее армия не смогла выполнить полностью ни одну из поставленных задач.

Более того, в процессе вторжения Россия потеряла почти все возможности для политического торга. Украинцы, которых до войны откровенно пугала сама мысль о полномасштабном вторжении "второй армии мира", после первых дней боев поняли, что не так страшен черт, как его рисовали на российских телеканалах. А еще поняли, что после ракет, самолетов, десантов и танковых колонн бояться, в принципе, нет смысла, потому что терять уже нечего.

Чем можно было испугать украинцев после Бучи? Ничем. Страха не осталось. Остались боль, ярость и желание мести.

То же самое ощутил и понял весь цивилизованный мир. И когда Кремль попытался после серии военных неудач сесть за стол переговоров и немного поторговаться, выяснилось, что ставки поднимать особенно некуда. Нет у Москвы сильных ходов. Все карты на столе, кроме ядерного оружия, но и украинцы уже не реагируют на эту угрозу, и мир прямо говорит, что последствия будут быстрыми и катастрофическими для экологии в рамках МКАД.

Сказка о голом короле была экранизирована перед всем миром. Только кремлевский царь, в отличие от андерсоновского короля, думал, что он не только одет, но еще и в подгузнике. Результаты ясны.

Итак, Россия уже проиграла эту войну. Но мы еще не победили. Мы точно не проиграли, потому что сохранили государственность и независимость. Но до победы еще далеко.

В День независимости вспомните о цене, которую мы платим каждый день. Но без слез. А так, как нужно для победы. С яростью и жаждой мести.

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