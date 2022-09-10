Карфаген должен быть разрушен. Что происходит на фронте

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Вчера российские СМИ гнали новость о том, что их военные под Изюмом вот-вот получат подмогу в виде резерва. Для иллюстрации этого действия российские пропагандисты снимали ролики с вертолетами, которые никуда не летели, с колоннами техники, которая едет на помощь, но за тысячи километров от Изюма, и никуда не приехала, с бравыми вояками, которые, высунув язык, колоннами бегут из далекого Екатеринбурга на выручку своим коллегам-неудачникам, попавшим под удары ЗСУ. Но никто никуда не пришел. Все это напоминало слова из песни Гребенщикова:

Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали.

Нас осталось только два, нас с тобою на@бали.

Все братушки полегли и с патронами напряжно,

Но мы держим рубежи, мы сражаемся отважно…

Но сражаться отважно у оккупантов не получалось. Если оценить их таланты по быстрому преодолению дистанции на сильно пересеченной местности, то их не смог бы догнать Усейн Болт, а он все же 11-кратный чемпион мира и восьмикратный олимпийский чемпион. Конечно, у оккупантов были прекрасные мотиваторы — ЗСУ и западная техника разной модификации. Но не все из россиян смогли показать хороший результат по бегу. Часть из них мудро сдалась в плен, а часть глупо умерла. Видимо, они не знали принцип — не бегай, умрешь уставшим. В итоге и подмога не пришла и у раш*стов шок от всего происходящего.

Единственное, кого Кремлю действительно удалось бросить в бой — это все свои диванно-штурмовые войска. Те до конца рубились в комментариях в телеграм-каналах и объясняли, что все идет по плану, что потерь нет и что это не позорное бегство с бросанием позиций, неповрежденной техники и складов с БК, а плановое отступление. С пеной у рта ботоармия Кремля приводила аргументы, что это украинская армия несет огромные потери и уже почти разгромлена, что воюет лишь 7% и вот остальные кааааак соберутся, что не очень-то хотелось им побеждать на Харьковщине, что это так ЗСУ заманивают, что… Был миллион оправданий того, почему россиян бьет ЗСУ, и тонны соплей и слез со словами, что "Россия вам всем еще покажет". Да, не имея возможности победить на поле боя ,Кремль бросил в атаку свой последний резерв — бойцов информационного фронта.

Попытка назвать белое черным, манипулировать и врать, не признавать всю катастрофичность происходящего для оккупантов и пытаться выдавать поражение за хитрый план в стиле "отрицательного всплытия" говорят о растерянности и панических настроениях у врага.

При этом враг еще не разбит и не повержен, но ему нанесено очень болезненное поражение. И пусть Конашенков из Министерства лжи и убийств РФ ничего не говорит об этом, а продолжает рапортовать об очередных уничтоженных в щепки HIMARS, но в век интернета нельзя спрятать информацию. И в России в пабликах началось массовое обсуждение, что армия в РФ не вторая в мире, что власть тупая и вороватая, что война оказалась войной, а не спецоперацией, и что если украинцы так наваляли армии РФ, то что же будет, если НАТО подключится? Это еще не прозрение, но попытки осознать, что происходит. Ведь россияне не сильно хотят сами воевать. Они хотят побеждать, сидя на диване перед телевизором с полторашкой пива в руках, одетые в футболку с Z-свастикой, а не лично воевать. Это классический квасной патриотизм. И вдруг они видят, что не все так хорошо, как им казалось. И их мир рушится. И санкции никуда не деваются.

Но самое интересное, что наше контрнаступление будет иметь огромное влияние на внутренние процессы в России. Нет, путинская власть не падет сегодня из-за этого, но она начала уже трещать по швам. Пропаганда убедила российский плебс в том, что российская армия может в итоге помочь российскому солдату помыть ноги в Индийском океане. А реальность оказалась иной и она вдребезги разбивает привычное для россиян мировосприятие.

Многие россияне готовы терпеть санкции и ухудшение материального положения, чтобы опять почувствовать себя… теми, кого боятся и уважают. Они тоскуют по величию СССР и хотят быть силой, с которой ВСЕ считаются.

Россияне хотят жить в сверхдержаве. Эта постимперская ностальгия очень сильно роднит их с немцами, которые поддержали Гитлера по тем же причинам. После Веймарской республики немцы хотели вновь насладиться имперским величием и жаждали сатисфакцию за свои поражения, экономический крах и неоправданные надежды. Гитлер им обещал возродить великий Рейх и они хотели стать частью этой силы. Путин пошел тем же путем.

"Нет у нас сил на Империю! — и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель",— писал Александр Солженицын в 1990 году в статье "Как нам обустроить Россию". А Путин, будучи президентом РФ, в послании Федеральному собранию 2005 года сказал, что считает крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой века. И этим начал свою реставрацию утраченного величия СССР. Путин намеренно забыл, о чем его предупреждал Егор Гайдар: "Пытаться вновь сделать Россию империей — значит поставить под вопрос само ее существование".

В итоге, ЗСУ сегодня не только освобождают Украину от российских оккупантов, но рушат мечты россиян о новой великой России, которую они видели аналогом СССР.

История войны против нацистской Германии, в которой СССР был страной-победителем, меняет свою полярность в нашей ситуации и Россия, напав на Украину, становится той самой нацистской Германией, которая сегодня терпит поражение от ЗСУ.

Колосс оказался на глиняных ногах. Но при этом я не предлагаю недооценивать нашего врага. Нет, этого не надо делать. Он все еще силен и агрессивен, как и Германия в 1943 году. Но нам стоит понять, что сейчас происходит и какие тектонические процессы запустила Украина. Мы фактически запускаем процесс разрушения России. И это прекрасно! Главное теперь довести все до конца. Потому что если зло не дожать до конца, то оно возродится и совершит немало зла. Доказано путинской Россией, которая на останках СССР стала очередной империей Зла. И этот Карфаген тоже должен быть разрушен.

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