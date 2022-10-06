Для производства дронов в Украине есть все. Но нет главного — господдержки

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Ну что, проснулись? Вчера иранские дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь. Завтра атакуют Винницу, Житомир, Ровно, Львов, прилетят в Киев на Банковую, и, возможно — не приведи боже, конечно, там же святая-святых — даже в Конча-Заспу.

Когда же вы проснетесь, наконец? Когда очнетесь? Когда нажретесь? Неужели даже сейчас вам не очевидно, что кроме распиаренных и безумно дорогих "Байрактаров" есть куда более дешевое и эффективное беспилотное оружие? Которое можно было производить в Украине пачками еще до большой войны, которое можно производить сотнями и тысячами прямо сейчас?

Нет, вы топтали ногами отечественных разработчиков, ставили палки в колеса, закрывали все возможности, высмеивали, пиарились, выбрасывали сотни миллионов на ветер ради сиюминутной политической выгоды.

А теперь опять война, к которой мы снова не готовы. Как в старом советском мультике про легендарного Левшу, который больной, брошенный, высмеянный жирными властями, умирающий просит "передайте императрице, что англичане ружья кирпичом не чистят, а то случись война — они стрелять не способны".

Так и у нас — тот же русский менталитет, то же преклонение перед всем западным, то же стремление "заработать" на откатах, политических выгодах, на бюджетных деньгах, на общественных, волонтерских фондах.

Игорь Луценко отлично все написал. Добавлю от себя, что в Украине есть разработчики ударных дронов. Есть ударные дроны не хуже иранских или турецких. Есть производители ударных дронов. И есть успешные применения этих дронов.

Все есть. Нет главного — государственной поддержки. Любой. В любом виде. Нет денег — люди тратят десятки, сотни тысяч (может уже и миллионы) своих денег, собирают с миру по нитке, строят производство, строят дроны, создают всю наземную инфраструктуру — катапульты, автомобили управления, системы связи. Сами делают боеприпасы, рискуя либо подорваться, либо попасть в лапы правоохранительных органов. Сами обеспечивают себе безопасность, разнося производственные участки по разным районам, областям, потому что знают, что прилетит, в первую очередь, к ним.

Хуже того. Приходится биться со всей бюрократической машиной, с этим многоголовым неубиваемым змеем, чтобы перетянуть контрабандой через границу комплектующие, чтобы провести испытания, чтобы вытащить из какого-нибудь охранного батальона мобилизованного специалиста, который сейчас на вес золота.

При этом приходится иметь дело с решалами всех мастей, которые могут занести кому нужно бумажку, сделать важный звонок шефу, выделить какие-то мизерные средства, но взамен "просят" согласиться с тем, что они теперь главные, что они будут получать звездочки на погоны, медальки и ордена, зарабатывая политический капитал на тяжкой работе умнейших людей, которых они считают за быдло.

А с другой стороны — модно одетые во все милитари функционеры из фондов, которые теперь тоже стали вдруг большими специалистами в беспилотной авиации, которые вершат судьбами людей, определяют, кому давать общественные деньги, кому жить, а кому умирать, как побеждать.

В этой стране я стучался во все двери. Был в офисе президента, докладывал главкому и министру, вел переговоры с фондами, волонтерами, олигархами. После войны я расскажу все. С должностями, званиями и фамилиями. Но сейчас нам надо выиграть войну. Мы не сдаемся. И не сдадимся. Наши дроны еще прилетят на Красную площадь.

Источник

Важно