К вопросу о потерях. Почему гибнут наши воины

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Не секрет, что значительная часть потерь — так было всегда и везде — следствие некомпетентности своего же командования, дурацких (преступных) приказов, незнания обстановки, плохой подготовки, пренебрежения элементарными правилами выживания.

Это в кино солдаты героически гибнут исключительно от стрелкотни, взрывов гранат, в штыковом бою, в рукопашной. В действительности большое количество воинов не успевает доехать до пресловутого "передка", отдавая жизнь за родину под обстрелами военных колонн, тыловых мест базирования, подрываясь на своих же минах.

А вспомним еще про недостаточную медицинскую подготовку, про нехватку фельдшеров, машин для эвакуации раненных, и потери сразу полезут в гору…

Поэтому первейший, надежнейший и простейший способ снижения потерь заключается в устранении от командования идиотов, собирающих вокруг себя большие колонны, расселяющих подчиненных по спортзалам и гостиницам, самонадеянно посылающих машины по непроверенным проселочным дорогам, а бойцов — в заминированные посадки. Ладно начальники, а сколько дураков ходит зимой без шапки (без шлема), и болтает по рации словно ди-джей на сцене?..

Надо учиться выживать на войне, а не только стрелять, бегать, прыгать, и иным образом тактически двигаться. Гораздо важнее и ценнее для здоровья вырыть окоп, выключить мобильник, спрятать машину, вовремя поменять позицию, а не пристрелять коллиматор.

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