Наступление РФ этой зимой: новая мобилизация и зэки на передовой

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Начальное вторжение сил РФ зимой 2022 г. осуществлялось БТГр различных видов войск. Батальонно-тактическая группа — это батальон, которому досыпают вдобавок арты, ПВО, еще каких-то подразделений, и получается относительно самостоятельный организм. Формат БТГр распространен в мире, в том числе в войсках НАТО. Это позволяет руководящему составу быть самостоятельнее в принятии решений и иметь более короткий путь согласований, чем в ломке "бригада — дивизия"

Но всегда есть свое "но".

Вторжение осуществлялась БТГр, штат которых был заполнен на 50-60%. В результате во время штурмовых действий первой заканчивалась именно пехота в ротах, где комплектация и так была на уровне 50%, причем по штату мирного времени.

А если в той БТГр не осталось пехоты, то вся эта арта и танки по сути беспомощны, весь этот организм не может работать, когда пехоту выбили, а оставшиеся наотрез отказываются идти на штурм. Российская нынешняя пехота готова идти что-нибудь штурмовать только когда на том месте не один день работала российская артиллерия. Вы там все уничтожили, там осталось только перепаханное поле? Тогда ок, да, мы пойдем.

Если нет — все, с нас хватит, наштурмовались так, что людей не осталось уже, сами видите, контрактников вообще почти всех выбили, вместе с "лднровцами".

ГШ РФ проанализировал эту ошибку и нашел ресурс, где можно брать пехоту на штурмы, которая не будет задавать вопросов. Так масштабировался "Вагнер".

Тысячи зэков, которых используют, как легкую пехоту, используя тактику малых групп. Их задача — проскользнуть малой группой и впрыгнуть в окопы, заняв там круговую оборону.

Затем начинает работать арта россиян, которая старается отрубить помощь. Если получилось — забрали ВОП, не получилось — засылается еще несколько групп, кому-то должно повезти. Ну, и зэки — это оптимальный ресурс. Писать в телеграмм-каналы видео с жалостливыми рассказами, как "вагнеровцев" здесь рвут на куски оптом, никто не позволит — кувалда она такая. Тактика была испытана и, несмотря на большие потери (их всегда можно скрыть), доказала никакую, но все же эффективность.

Поэтому новая мобилизация в РФ направлена, по моему мнению, на то, чтобы поддержать именно этот формат боевых действий. С чем я могу поздравить рвавшихся еще несколько месяцев назад в телеграмм-каналах и фейсбуках слоганами "Вот когда мы начнем по-настоящему, вам хана". Скоро начнете, посмотрим, кому там хана, мы же все знаем, что на "Москве" почти никто не погиб, а в раз**бе ПТУ 19 в Макеевке были виноваты не командиры, которые разместили батальон на складе боекомплекта, а телефоны мобиков.

Так что РФ хочет сформировать новую волну наступления, забросав нас удобрениями, потому что это оказалось более эффективным, чем залетать БТГр. Окей. Это ясно.

Но и здесь есть свое "но".

Дело в том, что российская армия очень зависима от артиллерии. В маневры они не умеют, в танковые прорывы тоже, в координацию разных подразделений на большом участке тоже. Но когда у тебя есть арта и множество снарядов, ты все равно способен удерживать линию и штурмовать.

И, судя по последним новостям, они уже не могут использовать ту сверхконцентрацию арты, которая у них когда-то работала. Потому что склады не резиновые. Потому что ВПК России не успевает ремонтировать и восстанавливать стволы на арте и производить необходимое количество снарядов. Потому что HIMARS раздолбали большие склады снарядов, поэтому их дробят на маленькие, что в результате нагружает логистику, а с грузовиками в РФ очень тяжело сейчас. Это же один из аргументов, почему из Беларуси сейчас маловероятное наступление. Потому что они все что быстро могли вытащить из Беларуси по патронам и технике, уже вытащили. Чем тогда вы там штурмовать собрались?

Поэтому в следующие месяцы мы сможем увидеть от РФ много мобиков, деградацию арты и танковых подразделений (Т-62 не от хорошей жизни сюда тянут), но с нашествиями живой силы в стиле "как деды воевали". И нам нужно устоять, потому что РФ будет делать очень большую ставку на это наступление. И за ценой она стоять не будет.

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