Накануне масштабной воздушной атаки: Россия выслеживает ПВО Украины и готова бомбить города

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Исходить надо из того, что недоимперия в силу своей людоедской природы и раздуваемого культа смерти практически нечувствительна к потерям. Сейчас они теряют по 800 и более человекоединиц в сутки и ничего! Ни массового осуждения варварской войны, развязанной против Украины, ни даже попыток что-то поменять в тактике боевых действий.

Зато недоимперия крайне болезненно относится к поражениям, которые нельзя скрыть или заболтать. Даже отсутствие продвижения с учетом российской истерической мании величия воспринимается как поражение, поэтому тамошние пропагандисты поют о каких-то прорывных наступлениях аж на километр.

А еще вожди недоимперии — фетишисты, суеверные фаталисты и оголтелые нумерологи. Поэтому постоянно танцуют вокруг дат, совпадений, символов и примет. Соответственно, на дату вторжения Кремлю во главе с Путиным необходимо что-то, что можно втюхать электоральной клиентуре в качестве военного успеха.

Исходя из этого, в двадцатых числах февраля надо ждать ракетно-дроновой атаки, причем заметная часть ударов будет произведена по нашим позициям ПВО и ПРО. Сейчас агрессор пытается активно выявлять эти позиции. Логично, что после этого будет попытка врага поднять в воздух авиацию и отбомбиться как по нашим укреплениям на фронтах, так и по мирным городам. Гарантированно, что для множества путинских летунов эта попытка окажется последней (именно для этого союзники срочно везут нам комплексы ПВО).

Одновременно на Донбассе, а также на юге в сторону Запорожья и Николаева будут массово брошены силы из мобилизованных при обилии старой, но движущейся и стреляющей бронетехники. Жду провокаций со стороны Беларуси — либо обозначение перехода госграницы, как минимум, либо обстрелы нашей территории. Все это для отвлечения украинских сил обороны.

Максимум, чего может достигнуть агрессор, по моим оценкам, это то, что наши отойдут из Бахмута и Угледара, а также могут быть тактические отходы глубиной 5-10 км на других направления. Это не катастрофа, потому что там у нас есть подготовленные оборонительные позиции.

Далее месяц-два будут ожесточенные позиционные бои, в которых задача ВСУ максимально измотать противника, а после этого должны подойти наши подготовленные и экипированные на Западе резервы. На натовских танках и прочей бронетехнике при значительной усилившейся поддержке авиации. Предполагается, что это обеспечит настоящие, на 30-50 км прорывы фронта и освобождение наших территорий как на Донбассе, так и на юге в сторону Азовского моря и Крыма.

Это и станет основой для переговоров о прекращении боевых действий (заметьте — не о прекращении войны!). Совершенно не факт, что эти переговоры завершатся каким-то результатом, но то, что они состоятся — на мой взгляд, практически неизбежно.

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