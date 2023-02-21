Нас ждет война самолетов. Россия готова к воздушной атаке — чем ответит Украина?

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С другой стороны, Украине этой авиации не хватает и наши пилоты ценой сверхусилий и героизма продолжают выполнять боевые задачи на тех самолетах, которые у нас есть. Но их меньше, чем у государства-агрессора, и кое-где они уступают по техническим характеристикам.

В начале полномасштабного вторжения Россия совершила 140 вылетов вглубь территории Украины на самолетах СУ-34, СУ-30СМ и Су-35С. Об этом говорится в докладе RUSI.

При этом целями часто были наши аэродромы, радары, склады, базы, в целом системы ПВО. Для полномасштабной войны Россией было сосредоточено не менее 350 боевых самолетов на аэродромах вокруг Украины. Атаки авиации были подкреплены массированными ракетными атаками. То есть на самом деле агрессор планировал установить доминирование в воздухе и расширенное использование своей авиации.

Однако чрезвычайно удачные и эффективные действия украинской армии позволили нам сохранить ПВО, авиацию и в дальнейшем усиливать ее с помощью наших партнеров. Применение Россией авиации стало сводиться к штурмовикам и бомбардировщикам вдоль линии фронта и запуску ракет с воздушного пространства государства-агрессора. Ракет, большое количество которых уничтожила украинская система ПВО.

Именно поэтому Россия уже тогда сменила тактику и начала массированно применять артиллерию, именно из-за проигрыша воздуха в начале. Артиллерийским огневым валом враг хотел исправить ситуацию с невозможностью установления господства в украинском небе.

Но неэффективное применение Россией потенциала своей авиации не должно вводить в заблуждение о роли и возможностях авиации в целом. Этот компонент в войне остается чрезвычайно важным. Речь идет не только о количестве самолетов, но и об их качестве, современной оснастке и вооружении. Нужны обученные и мотивированные пилоты, точные данные разведки. Украина имеет мотивированных летчиков, разведку, данные и координаты от партнеров. Но нам очень нужны самолеты, которые будут давать возможность хотя бы на некоторых участках прекратить войну артиллерий, просто уничтожив враждебные позиции, уберечь больше жизней наших бойцов и существенно расширить наши возможности. Украина должна получить Крылья для защиты нашей свободы!

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