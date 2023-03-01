Россия готова к удару: десятки крылатых ракет направлены на Украину и Молдову

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Напомню, что усредненный показатель накопления боекомплекта ракет разной номенклатуры у российских оккупационных войск (РОВ) составляет от 2-3 до 5 ракет в сутки. То есть по состоянию на сегодня, 1 марта, у РОВ может быть накопленный БК от 60 до 105 ракет. Но почему они их не запускают?

Я не склонен верить в то, что ракеты у российских оккупантов закончились. У них производство как было, так и есть. Да, ограниченное и не удовлетворяющее потребности, но все же есть. Так, АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" в течение февраля выдавало 1 КРМБ "Калибр" в сутки. А "Корпорация тактическое ракетное вооружение" (Королев, Московская обл.) в феврале закрыла план на изготовление ракет Х-38М и Х-31ПМ, суммарно — не менее 20 ед. В среднем раз в неделю происходит производство крылатой ракеты "Оникс", которые отправляются для 15 ОБрбр БРК "Бастион-П".

Тогда что означает эта пауза?

На мой взгляд, эта пауза вызвана либо накоплением максимально возможного боекомплекта для нанесения максимально разрушительного эффекта из возможных, либо подготовкой к уже другой "СВО", которую необходимо будет поддержать нанесением ракетных ударов.

Если говорить о максимально возможном ударе, то тут следует понимать, что он также имеет ограничения. Этим ограничением является количество носителей данного БК. То есть Россия не может накопить больше, чем способны запустить носители. Либо это накопление для долговременного применения.

И вот тут всплывает вариант с еще одной "СВО", гибридной операцией, например, против Молдовы. У Молдовы на сегодняшний день как таковой нет эшелонированной ПВО, которая могла бы эффективно защитить воздушное пространство страны от массового проникновения ракет.

Именно оказание поддержки наступающим подразделениям с территории Приднестровья посредством нанесения постоянных ракетных ударов по территории Молдовы может в перспективе применить Россия, если пойдет на реализацию такого сценария. И как бы это странно это не звучало, но если в ближайшее время по Украине так и не будет массированного ракетного удара, то это означает, что Россия готовится к одному из вышеописанных сценариев. И в данном случае стоит напрячься больше Кишиневу, чем Киеву.

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