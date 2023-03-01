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Думки Російсько-українська війна

Росія готова до удару: десятки крилатих ракет націлені на Україну і Молдову

"Три тижні російські окупанти не здійснювали масованих ракетних ударів по Україні. І це змушує задуматися над причинами їхньої відсутності, адже до 24 лютого боєкомплект у росіян був накопичений". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив"
eye 2947
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Фото: Відкриті джерела | Запуск крилатої ракети "Калібр" із російського військового корабля
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Нагадаю, що середній показник накопичення боєкомплекту ракет різної номенклатури в російських окупаційних військ становить від 2-3 до 5 ракет на добу. Тобто станом на сьогодні, 1 березня, у РОВ може бути накопичений БК від 60 до 105 ракет. Але чому вони їх не запускають?

Я не схильний вірити, що ракети в російських окупантів закінчилися. У них виробництво як було, так і є. Так, обмежене та не задовольняє потреби, але все ж таки є. АТ "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" протягом лютого видавало 1 КРМБ "Калібр" на добу. А "Корпорація тактичне ракетне озброєння" (Корольов, Московська обл.) у лютому закрила план на виготовлення ракет Х-38М і Х-31ПМ, сумарно — не менше 20 од. У середньому раз на тиждень відбувається виробництво крилатої ракети "Онікс", які відправляються на 15 ОБрбр БРК "Бастіон-П".

Тоді що означає ця пауза?

На мій погляд, ця пауза викликана або накопиченням максимально можливого боєкомплекту для нанесення максимально руйнівного ефекту з можливих, або підготовкою до іншої "СВО", яку необхідно буде підтримати нанесенням ракетних ударів.

Якщо говорити про максимально можливий удар, то слід розуміти, що він також має обмеження. Цим обмеженням є кількість носіїв цього БК. Тобто Росія не може накопичити більше, ніж здатні запустити носії. Або це накопичення для довготривалого застосування.

І ось тут спливає варіант зі ще однією "СВО", гібридною операцією, наприклад, проти Молдови. Молдова на сьогодні як така не має ешелонованої ППО, яка могла б ефективно захистити повітряний простір країни від масового проникнення ракет.

Саме надання підтримки підрозділам, що наступають, із території Придністров'я через нанесення постійних ракетних ударів по території Молдови може в перспективі застосувати Росія, якщо піде на реалізацію такого сценарію. І як би це дивно це не звучало, але якщо найближчим часом по Україні так і не буде масованого ракетного удару, то це означає, що Росія готується до одного з вищеописаних сценаріїв. І в цьому випадку варто напружитися більше Кишиневу, ніж Києву.

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