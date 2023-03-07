Семь вещей, которые нужно сделать для обороны Бахмута

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Исходя из решения Ставки, ожидаю:

1. В Бахмут приедет кто-нибудь из генералов или полковников для развертывания командного пункта с целью единого управления всеми войсками в городе исходя из реальной обстановки, а не бумажной карты где-то в высоких штабах, потому что вопрос скорости решений и взаимодействия в такой обстановке является ключевым. Войска должны удерживать позиции, реально позволяющие наносить потери врагу, это на карте никто не увидит. Управление по карте вне города в таких условиях и без учета реальной боевой численности войск — это безответственно.

2. Командование в городе должно обеспечить единую ситуационную осведомленность всех подразделений, чтобы понимать в такой сложной обстановке, где позиции своих и вражеских войск, какие зоны в городе под обстрелом с высот и улиц, которые контролирует противник. Должна быть связь между всеми подразделениями, взаимодействие — это главное, чтобы избежать огня по своим в таких условиях. Если этого не сделать — будут неоправданные потери.

3. Наступление с севера на окружение города должно быть остановлено, это можно сделать исключительно за счет применения боеспособных резервов. То есть не отправлять кого-либо куда-то по карте, как это было в Дебальцево, а лично проконтролировать развертывание, помочь организовать круглосуточную разведку, окопаться. К югу от Бахмута это удалось организовать, там фронт держится.

4. Предоставить боеприпасы для поражения хотя бы групповых целей.

5. Инженерная техника должна обеспечить доступность нескольких путей сообщения, до которых еще не дошел противник, поскольку основная трасса простреливается. А по полям колесная техника сама не проедет.

6. Вся боевая техника в городе должна быть обеспечена запасными частями, должны быть созданы мобильные ремонтные подразделения, которые помогут проверке боеспособности техники, поскольку в условиях окружения врагом никто возиться с техникой не будет и времени ждать подвоза запчастей тоже не будет. Давайте не повторять ошибки Дебальцево, когда из-за безответственности командования из-за незначительных неисправностей и технической неготовности пришлось бросать значительное количество техники.

7. В сложной боевой обстановке военнослужащим не нужны успокаивающие хорошие новости, мотивация у наших солдат и так достаточная. Нужна правда об обстановке, реалистичных задачах, личном присутствии командиров, ответственности за жизнь людей, которая должна определяться в постоянном информировании и постоянных четких приказах.

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