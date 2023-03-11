"Месяцы кровопролитных боев до конца": НАТО готово к войне с Россией

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Этап первый стратегии : НАТО перестало бояться быть "стороной конфликта" и демонстрирует готовность участвовать в войне вплоть до полного поражения Москвы.

"Россия проиграла — она проиграла стратегически, оперативно и тактически", — заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Путин должен понять, что он не может победить", — генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснял партнерам причину быстрой передачи оружия и боеприпасов украинским вооруженным силам.

Вашингтон делает все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на Москву, чтобы повлиять на стратегические расчеты Путина, — а это уже Джулианна Смит, посол США в НАТО.

Накануне годовщины вторжения России в Украину Белый Дом даже запланировал антипутинское турне по Европе: вице-президент Камала Гаррис отправилась на Мюнхенскую конференцию по безопасности, а президент Джо Байден посетил Польшу и Украину. Цель — предложить самое эффективное руководство Североатлантическим альянсом со времен окончания холодной войны.

Этап второй: здесь снова речь пойдет о т. н. "мирных переговорах", но никакой "зрады" нет:

Конфликт завершится "решением путем переговоров", — говорит бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Собственно, ничего нового, но Петреус на этот раз добавил одно условие: переговоры должны состояться только тогда, когда Путин поймет: война нежизнеспособна на поле и на внутреннем фронте. Фактически речь идет о переговорах на условиях Альянса и Украины. Это, де-факто, главная позиция Белого Дома на сегодняшний день, хотя в медиа можем увидеть другие месседжи.

Лидерство Байдена обеспечило единство и устойчивость НАТО. Эта унитарная позиция Старого и Нового Света, по мнению американцев, постепенно переформатирует мышление Путина.

Политическая унитарность будет подтверждена ВСУ на поле боя. При этом эксперты говорят о "месяцах кровопролитных боев". "Украинцы устроят Путину стратегический провал. И это создаст много проблем для тех, кто поддерживает это нечестивое вторжение в будущем", — говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, намекая на Китай.

Фактически весь прогрессивный мир превратился в коллективного психиатра для одного маниакального шизофреника. Кстати, шизофрения, то есть раздвоение личности, объясняет, почему у фюрера так много двойников.

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