Захват Софии Киевской и парад на Крещатике: как Путин видит окончание войны

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Вчера было много новостей (сегодня не меньше), но самой важной внутренней новостью в сфере обороны, на мой взгляд, был "подход на Банковую-отход-фиксация в интернете" руководства РПЦ в Украине.

Дело в следующем. Я уверен, что знаю, как Путин видел окончание войны. Для захватчика важна некая символическая кульминация. "Вагон маршала Фоша". Для Путина этот "вагон" должен был включать два обязательных элемента.

Менее важный — парад российских войск на Крещатике. Как символ военного доминирования. Второй, более важный — это торжественная литургия в Софии Киевской. Именно в Софии, а не в Лавре.

София — чуть ли не единственный объект, у которого в России нет аналогов по статусу. Одновременно сакральный исток и символ власти. Из Старой Ладоги и Новгорода великодержавие не очень получается. Величие идет из Киева.

Путин мог показать: "Вот моя личная Оранта. Вот семья легендарного киевского князя на фреске. А от него прямая линия восходит ко мне. Тысячелетняя история упирается прямо в меня, я ее венец".

Думаю, ради этого и был организован самоубийственный бросок на Киев. Нужен был физический контроль над городом. Просто сменить власть было недостаточно. Но все как-то не заладилось. Свой "парад" на Крещатике российская армия получила в августе 2022 года. О нем написали все мировые СМИ на фоне тотального молчания в РФ. Это показатель, насколько больно было Кремлю в этот момент.

Теперь в фокусе вторая часть символического крушения. И тут есть интересные нюансы.

Нюанс первый. РПЦ в Украине — это инструмент, который должен был обеспечить вторую часть "вагона Фоша".

Многие тысячи граждан Украины по-прежнему лояльны этой конфессии. Это непассионарная часть населения, но остаточно многочисленная. Для интереса посмотрите видео с недавних празднований в честь преподобных Киево-Печерских. Эта конфессия имеет опорные точки не только на востоке, но и на западе. В западные регионы были вынуждены переехать люди, спасавшиеся от войны.

Влияние этого инструмента постепенно снижается. Одна из причин: эта конфессия в своей массе (есть исключения) — не с воюющей частью своего народа, не со своей армией. Люди это видят.

Выскажу гипотезу, что переток немалой части верующих из РПЦвУ будет проходить в сторону протестантских конфессий. Потому что у них очень эффективные программы социальной поддержки и взаимодействия с громадой. Насколько эффективным может быть этот механизм, было дважды доказано на примере Черновецкого в православной столице — Киеве.

Сейчас для людей поддержка очень важна, особенно беженцам. Произойдет отток не только паствы (электората), но и спонсоров.

Т. о. есть предпосылки, что после войны в Украине не просто резко ослабнет влияние отдела Кремля по работе с верующими. Украина как страна будет христианской, но с растущим протестантским вектором. В этом поле будет основная конкуренция.

Сейчас главпоп РПЦ г-н Гундяев совершает предельно шизофренические действия. С одной стороны, он яростно отрицает связь РПЦвУ (УПЦ МП) с Москвой. Подчеркивает "независимость" конфессии. Но при этом не менее яростно пишет обращения в международные инстанции с требованием повлиять на украинскую власть, чтоб она оставила РПЦвУ возможность делать то же, что и раньше — влиять на людей в интересах Москвы. На вопрос "какое твое дело, если РПЦвУ — независима?" — натужное молчание.

Нюанс второй. В 2014-2016 гг., после захвата Крыма, у кого-то в Москве родилась гениальная идея сместить акценты. Роспропаганда начала выпячивать (в фильмах, официальных акциях и т. д.) Херсонес и летописный факт крещения Владимира. Мол, это главное, это первоисточник, а события в Киеве — это мелкие незначительные факты в истории христианства на Руси.

Но данная история не взлетела. Заместить Киев и его значение в конструировании великодержавия не удалось. Остается "план А" — обеспечить физический контроль и "помазание" в настоящей столице. От планов осквернить Софию своим присутствием Путин наверняка не отказался.

Но шансы на это тают. Кроме военных усилий, Кремль должен что-то предпринять, чтобы сохранить остатки церковного влияния и возможность бороться за его возвращение в прежнем объеме.

Нюанс третий. Логичными выглядят такие шаги со стороны россиян:

А) Превратить РПЦвУ в "церковь-мученицу", чтобы мобилизовать симпатиков и пошатать Украину изнутри.

Коварная украинская власть мешает этому плану, ибо на провокации не ведется и репрессии не начинает. Наоборот. Все идет в рамках закона. Поэтому РФ наверняка попытается организовать провокацию с жертвами. Возможно, на Пасху. В одной из трех лавр.

Б) Перезагрузить руководство РПЦвУ.

Глава РПЦ Кирилл и глава УПЦ МП Онуфрий Фото: РИА

Митрополит Онуфрий остается в позиции духовного лидера и не демонстрирует нужного Кремлю рвения с целью дестабилизации. Вождем мелкой воинствующей секты он вряд ли себя видит. Поэтому может обостриться внутренняя борьба. Свержение предстоятеля — это риск, потому что у митрополита Онуфрия есть свой авторитет в церкви. Часть служителей РПЦвУ (особенно в регионах, на среднем и низовом уровнях) не воспринимает ПЦУ (либо пока не видит своего места), но ищет способ быть со своим народом и осуждает российскую агрессию. Их бы устроила действительно независимая УПЦ. В общем, будет интересно.

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