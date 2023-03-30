Бремя ответственности: кто и что делал во время оккупации и почему их не нужно осуждать

Related video

Год назад, 31 марта, мы с Максимом Касьяновым первыми вошли в Колонщину, как и обещали. Освобождать село не довелось: россияне уже ушли, но тогда это еще не было очевидно.

Выступали со стороны Мотыжина через Добропарк на Житомирскую трассу вместе с Нацгвардией. Наш небольшой добровольческий отряд вел воздушную и наземную разведку и буквально тянул за собой пехоту со старым бэтэром.

На трассе гвардейцы остановились, и дальше — ни в какую: приказа нет. Мы одолжили бэтэр, и под его прикрытием доехали до ближайшей заправки, откуда была видна Березовка. Дальше уже сами — пуская перед собой коптер, объехали округу.

Первые из встреченных местных подняли руки вверх и долго не могли поверить, что мы — не россияне и теперь не надо бояться вооруженных людей. В селах было пустынно, жители прятались и только лихие пацаны на велосипедах бесстрашно проносились по улицам.

В общем, торжественной встречи не получилось. Было грустно видеть запустение, разрушения, животный страх в глазах людей, переживших оккупацию. Было обидно, что не удалось догнать и потрепать отступавшие части противника.

Когда возвращались назад, чуть не попали под "дружественный" огонь гвардейцев, которые таки дотянули до Колонщины, окопались на окраине села и приняли нас, одетых во что попало, за отряд россиян.

Сегодня в Колонщине, я знаю, идут ожесточенные споры про оккупацию. Многие бескомпромиссно осуждают тех немногих, кто в первые дни войны, когда россияне обложили село, представлял власть или просто взял ответственность на себя и что-то делал. Не торопитесь осуждать.

Я сам был в то время в селе, которое находилось фактически в окружении. На весь район было всего несколько автоматов, с десяток простеньких раций, терроборона действовала исключительно на добровольной основе, власть представляли те, кто захотел и смог это сделать.

Очевидно, сделано было не все. Но при отсутствии электричества, связи и заранее подготовленных людей организация жизни села свелась к элементарной борьбе за выживание. Не до жиру.

И вместе с тем, благодаря тем, кто представлял какую-никакую власть, благодаря ребятам, которые стояли на постах, благодаря всем неравнодушным жителям села и ближайших сел (Березовка, Николаевка, Марьяновка и др.) удалось сделать главное — организовать разведку сил противника, передачу данных в штаб, корректировку артиллерийского огня по колоннам, которые рвались к Киеву.

Десятки единиц разбитой вражеской техники, брошенной на трассе в районе Березовки, Калиновки, под Макаровым и в конце концов бегство врага из-под Киева — это, в том числе, прямая заслуга тех немногих, кто хоть что-то делал.

Источник

Важно