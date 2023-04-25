Прочь от СССР. Почему Украине пора проститься с советской системой государственного устройства

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РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ

Сначала несколько терминологических замечаний. В английском языке четко разведены понятия government (государство как совокупность органов власти) и statehood (как государственность, политически организованное общество на определенной территории).

Именно в таком смысле я буду употреблять эти понятия ниже. Государственность как способ организации политической нации, заключающийся в способности самим определять свою судьбу. И государство как совокупность органов власти, имеющих полномочия принимать обязательные решения.

Украинская государственность — это свершившийся факт. Для нас это одна из святынь, обильно омытая украинской кровью, за которую мы готовы убивать и умирать. Здесь все хорошо. Мечта многих поколений борцов за украинскую независимость стала реальностью и в тяжелых испытаниях доказала свою жизнеспособность.

С государством у нас, напротив, проблемы. Это до сих пор по своей сути, прежде всего, инструмент перераспределения активов в пользу чиновников и приближенных к ним лиц. Поэтому борьба за власть в Украине так жестока и так беспощадна, потому что это дает право грабить страну. А никакое не соревнование визий, идей и стратегий развития украинского политикума.

И вот я годами пытался понять, в чем корень этого дуализма. Почему украинцы готовы положить жизнь за собственную государственность, но до сих пор не чувствуют, что государство как совокупность органов власти принадлежит именно им, что они его заказчики и бенефициары?

Недавно я, кажется, нашел удовлетворительный ответ. Государственность мы сначала получили на референдуме, потом отстояли на поле боя.

Государство мы унаследовали. По иронии судьбы, акт независимости Украины принимал Верховный Совет УССР. То есть десятки миллионов украинцев, которых мы называем украинский народ, никогда не имел шанса осуществить акт учредительной власти, то есть определить основополагающую архитектуру власти, способ ее формирования и ее полномочия. Тридцать лет мы надеялись, что УССР реформирует сама себя…

Украинцы должны сформировать новую Украину Фото: Днепропетровская ОГА

И в этом нет ничего ужасного. В конце концов британцы, например, или шведы никогда не совершали акт учредительной власти. Но проблема в том, что они никогда и не отрекались от своего прошлого, не строили свою легитимность на отталкивании от предыдущего периода своей истории, желании объявить его абсолютным злом.

Такие революционные изменения, когда вы отрекаетесь от своего прошлого, требуют того, что проф. Брюс Аккерман справедливо называет "новым началом", учредительным актом народной воли. Так рождалась Америка, все пять французских республик, Исламская республика Иран, постапартеидная Южная Африка, современная Польша.

Если вы объявляете советский период в истории Украины ошибкой и злом вроде режима Виши во Франции, вы тем самым делегитимизируете всю унаследованную с тех "темных времен" систему власти, пресловутый deep state. От него нужно отрекаться и начинать с чистого листа (насколько история вообще позволяет чистые листы). Нужен акт рождения новой Украины, а не только обретения независимости УССР от СССР.

Наше государство как совокупность органов власти и алгоритмов их взаимодействия несет советскую ДНК. Потому что не мог Верховный Совет УССР родить что-то принципиально несоветское. Эта советская тягость легко читается в стиле государственного управления, хотя звезды вместе с молотами и серпами давно убрали с фасадов правительственных построек…

И в этом корень нашей главной раздвоенности по отношению к собственному государству. Если современная Украина — не родная дочь УССР, не ее плоть от плоти и кровь от крови, тогда нужно собирать свой Филадельфийский конвент и решать, каким должен быть новый украинский дом, кто будет принимать законы, какие полномочия мы делегируем будущему законодателю, как его будем выбирать и контролировать. При каких условиях, в случае необходимости, будем сбрасывать с трона.

А если мы не готовы радикально разорвать с советским прошлым, то чего стоят все эти декоммунизации и покраска ржавого еще советского каркаса властной конструкции в желто-голубой цвет?…

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