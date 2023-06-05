Что делать, чтобы не потерять память. Восемь простых советов по борьбе с деменцией

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Шокировал (!) прогноз о росте заболевания деменцией

Деменция, кто не знает – возрастное слабоумие, характеризующееся нарушением в когнитивной сфере.

Как правило, деменция наиболее распространена среди лиц от 65 лет и старше. Это группа риска.

В настоящее время, по данным ВОЗ, более 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией (!)

Деменция в настоящее время является седьмой (!) по значимости причиной смерти и одной из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых людей во всем мире.

В 2019 году деменция обошлась экономике всего мира в $1,3 триллиона.

К 2030 году средняя продолжительность жизни достигнет 88-90 лет, а потом люди смогут жить до 110-120 лет, считают британские ученые.

Следовательно, все большее количество людей столкнутся с этим заболеванием.

Британские ученые (настоящие) считают, что каждый второй (!) из нас будет страдать деменцией в течение жизни.

- Либо заботясь о ком-то с этим заболеванием, либо развивая его самостоятельно, либо и то, и другое.

Основные признаки:

Сложности с поиском ответного слова. "Вот кружится в голове, а вспомнить не могу". Забывчивость. Например, когда человек начинает регулярно терять вещи, не может вспомнить, что съел на завтрак или о чем говорил вчера с коллегой. Тревожность, мнительность. Постоянные перепады настроения, депрессия. Изменения личности. К примеру, вчерашний жизнерадостный экстраверт вдруг стал ворчливым. Или, наоборот, недавно застенчивый человек внезапно превратился в слишком общительного. Нарушение ориентации во времени и пространстве. Не помните, какое сегодня число или день недели. Или вдруг обнаружили, что забыли короткую дорогу до станции метро, не поймете, где находится дверь в нужный кабинет, хотя бывали в нем не раз. Утрата интереса к хобби. Апатия. Бесцельность. Человек берет сумку и идет вроде бы в магазин, но возвращается без покупок. Бывает, бродит по дому или офису туда-сюда без видимой цели. Утрата способности следить за логикой разговора или многословие. Склонность постоянно перекладывать, хоронить, накапливать предметы.

Спутанность мышления – один из главных признаков деменции Фото: Mary Long/Shutterstock

Согласно новым прогнозам Бюро переписи населения США, под влиянием снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни доля населения мира в возрасте 65 лет и старше может подскочить с 8% сегодня до почти 17% в 2050 году.

Не хочу нагнетать, но большинство читающих этот текст рано или поздно попадут в зону риска.

Что увеличивает риск развития деменции:

возраст (чаще у лиц 65 лет и старше);

высокое кровяное давление (гипертония);

высокий уровень сахара в крови (диабет);

избыточный вес или ожирение;

курение;

много алкоголя;

слабая физическая активность;

социальная изоляция;

депрессия.

Но предупрежден, значит, вооружен!

Что делать, чтобы снизить риски?

Следить за собой и в случае появления ранних признаков деменции обратиться к врачу. Двигаться. Физическая активность обеспечивает хорошее кровоснабжение мозга и помогает ему восстанавливаться. Больше гуляйте, катайтесь на велосипеде и старайтесь посвящать тренировкам хотя бы 150 минут в неделю. Общайтесь. Даже по нежеланию. Социальная активность необходима мозгу как воздуху. Она помогает ему дольше сохранять молодость и здоровье. Тренируйте мозг. Читайте, решайте головоломки и кроссворды, учите китайский язык, следите за новостями, старайтесь каждый день узнавать что-то новое. Бросьте курить. Есть данные, что никотин может увеличить риск деменции и сосудистых болезней мозга. Особенно это касается тех, кто продолжает курить после 45 лет. Высыпайтесь. Обеспечьте себе не менее 7–8 часов качественного сна в сутки. Обязательно обратитесь за консультацией и помощью к терапевту, если у вас бессонница, вы храпите или подозреваете случаи апноэ. Следите за рационом. Для здоровья мозга лучше всего подходит питание с высоким содержанием овощей, фруктов, рыбы, орехов, оливкового масла. Не допускайте дефицита витаминов. Некоторые исследования показывают, что люди с низким уровнем витамина D в крови подвержены развитию болезни Альцгеймера и других форм деменции.

В заключение могу добавить, что о своей здоровой старости нужно думать уже сегодня (!)

Украинское государство вам ничего гарантировать не может, а значит, "спасение утопающих — дело рук самих утопающих")

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