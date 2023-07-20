Без тыла нет победы. Военные расходы — в приоритете, но и гражданские жизненно необходимы Украине

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Количество эмоциональных сообщений, где люди жалуются, что государство тратит деньги на то и это вместо того, чтобы купить дроны на все, зашкаливает. Люди снова требуют простого решения. И снова ведутся на враждебную пропаганду.

И да, это типичный популизм. У нас не хватает дронов. И поэтому надо просто забрать деньги у одних и отдать другим, и все будет хорошо. Простое решение сложной проблемы. Простое решение, которое просто не работает. Как всегда с популизмом.

Триггером этих сообщений стала сначала российская пропаганда, когда почему-то украинцы начали распространять пропагандистское видео о производстве ланцетов. Да, в России есть беспилотники. Сюрприз. Но к чему пихать в наше информационное пространство российскую пропаганду, которая давит на эмоции? Распространять ролик россиян? Еще бы Конашенкова начали транслировать.

А вторая любимая тема украинцев — это перевод экономики на военные рельсы. Ее идея тянется ко Второй мировой и советскому кинематографу. И это не имеет никакого отношения к текущей реальности. Никто в современном мире не переводит экономику на военные рельсы. В том числе, кстати, Россия. Там увеличивают, конечно, расходы на военное производство. Но никакого отношения к условной экономике военного времени это не имеет. Более того, современное общество, что в Украине, что в России, какие бы они ни были разные, просто не способны перейти в режим военной экономики, который присущ бедному тоталитарному обществу. А если это пытаться сделать, то военная экономика уничтожит обычную экономику, и государство просто потеряет способность функционировать. В современном мире есть единственный пример страны, которая постоянно живет в режиме военной экономики. И это Северная Корея. Такой себе пример для подражания.

Таким образом, имеем чистую эмоциональную реакцию, основанную на ложных нарративах, которую кто-то постоянно усиливает новыми вбросами. Что в результате? Демотивация. Прежде всего.

Но давайте разбираться.

Только деньги, собранные Минфином, могут идти на военные нужды Фото: Flickr

Правда в том, что денег всегда не хватает. Но. Прежде всего, надо отметить, что нехватка дронов в украинской армии не имеет ничего общего с проблемой нехватки денег. Разве кто-то слышал, что Министерство обороны заказало 100 500 дронов, но на это не хватает средств? Вряд ли. Таким образом, прежде всего, это управленческая и административная проблема, а потом уже финансовая. Но почему-то все разговоры переходят именно на сторону финансов. Как будто увеличение военного бюджета за счет неосуществления каких-то расходов сразу бы помогло. Но нет. Это не решит проблему. Но почему-то именно на этом акцентируется внимание. Переводя стрелки с действительно важных тем.

Идем дальше. Есть мнение, что деньги тратятся не туда. А надо только на армию. Причем это мнение усиливается низким уровнем доверия к агентам, которые, собственно, и занимаются расходованием средств. И это проблема. Но здесь надо разделять. Действительно, есть большие коррупционные риски. Но надо ли забрать у одних и отдать другим. Тем более, что и к этим другим доверия также не будет много.

Первое — это невозможно в очень многих случаях. О чем речь? Прежде всего, о том, что наш бюджет сейчас делится почти пополам. Половина — это деньги наших западных партнеров. Другая половина — это деньги, которые собрал Минфин в Украине. Это то, что мы заработали. И вот то, что мы заработали, и тратится на армию. А деньги наших западных партнеров мы не имеем право тратить на финансирование войны. Таковы правила. И нравится это нам или не нравится, не имеет особого значения. Таким образом, просто нельзя забрать из одних расходов и перераспределить на другие. Когда строится музей или снимается сериал, то это, скорее всего, тратятся именно средства наших западных партнеров. И купить на эти средства дроны просто невозможно.

Ну и общий вопрос — финансирование культуры во время войны. И тут вряд ли украинцы осмелятся спорить с Черчиллем, именно которому принадлежит фраза: "Если не финансировать культуру во время войны, то ради чего мы воюем". И да, у нас у всех разные вкусы. И некоторые проекты могут выглядеть не культурными и т д. Но это уже наши субъективные взгляды, которые не имеют отношения к глобальному подходу — культуру также надо финансировать.

Вторая тема — почему строят дороги и стадионы, когда нужны дроны. И здесь важно понять, что речь идет о местных бюджетах. Есть бюджет Украины, из которого финансируют армию. И должны финансировать в том числе и дроны. И есть местные бюджеты, средства общин. И это разные вещи. И забрать деньги у местных бюджетов и передать в государственный бюджет, конечно, можно, но это будет разрушением местного самоуправления. И разрушит реформу децентрализации. Очень успешную, кстати, реформу.

Стоит ли разрушать реформу децентрализации, чтобы просто перераспределить финансовые потоки? Очень сомнительно. Потому что, опять же, проблема нехватки средств не является основной проблемой в вопросе обеспечения армии дронами. И просто увеличение финансового потока под руководством правительства ничего не изменит в ситуации с дронами. А вот местное самоуправление разрушит.

И да, как бы это ни выглядело дико, но дороги в городах надо ремонтировать даже во время войны. Потому что это обеспечивает функционирование экономики. А значит, увеличивает устойчивость системы. И атаки Путина сейчас по нашим портам показывают, что он разрушает украинскую экономику с не меньшим рвением, чем пытается бить по нашей армии. Понимая важность экономики для устойчивости Украины. К тому же, ремонт дорог — это те самые рабочие места. Это деньги, которые потом идут в экономику страны. Как и деньги с производства сериалов и прочего. И, может, сдерживает многих от эмиграции. А вряд ли кто-то будет спорить, что сохранение человеческого капитала является сейчас нашим первым приоритетом. Что, конечно, не нивелирует вопрос приоритетности расходов местных громад и коррупционные риски, которые при этом точно есть. Но если при ремонте дорог воруют, это не значит, что не надо ремонтировать дороги.

Сохранение нормальной экономики, где работают кофейни и бассейны, где ремонтируют дороги и собирают урожай, является залогом нашей победы. Необходимым, но, конечно, недостаточным для победы. Без тыла, без экономического и культурного тыла, ни одна, даже самая героическая армия мира, не сможет воевать. Это может звучать цинично или парадоксально, но это правда.

И да, расходы на армию должны быть приоритетом в войне. Но приоритетом в длинном списке расходов и задач, каждая из которых важна.

И нет простого решения.

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