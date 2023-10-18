Контрабандный совиньон, бодяжный бензин и безумная прокурорская свадьба. Куда должны на самом деле смотреть налоговики

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Пишут об обысках в известной сети ресторанов Львова.

Не знаю, что там в ресторанной сфере, по крайней мере, выглядит все хорошо, а кормят вкусно. Но не только на профессиональном, даже на потребительском могу утверждать, что во Львове и области происходит какая-то "дичь", которая точно заслуживает внимания налоговиков.

На каждом шагу — магазины "Близенько" и "Чарка до свята", которые, как минимум, шуруют контрабандное пиво, потому что ни слова на украинском на этих бутылках вы не найдете. Постоянно почему-то выдают несколько чеков — на разные, даже подобные товары. На эту тему львовяне уже давно шутят.

Подозреваю, с другим алкоголем тоже самое. Потому что даже чисто теоретически не может столько "наливаек" продавать столько пойла, чтобы окупить аренды в центре города, зарплату и тому подобное. Должна быть повышенная маржа на каждой бутылке. Моя версия — это сеть реализации какой-то левой водки и контрабаса. Очевидно, существует бизнес благодаря надежной "крыше", потому что почему-то не масштабируется на другие регионы и даже на районы области.

Есть ли украинские слова на этикетке?

Куча магазинов в столице Галичине типа "Продукты из Европы". Ассортимент постоянный — паста, соусы, оливковое масло и тому подобное. Признаков официального прохождения и сертификации в Украине на всей той продукции нет. Такие точки, кстати, есть везде по стране, особенно на рынках.

Абсолютно авторитетно могу заявить о ренессансе в регионе "топливных" наливаек (они же бочки). Пару недель назад в Раве-Русской окунулся в 90-е, увидев такую архитектурную форму, как заправочный блок-пункт. Это наземный резервуар со шкафом и дверцей, за которой вмонтированы заправочные пистолеты. Они были очень распространены, но потом их запретили на законодательном уровне.

Такса за "крышу" такой точки — 1000 долларов в месяц. Этот тариф все на рынке знают. Зарабатывают исключительно на скрутках НДС, благодаря чему неплохо себя чувствуют даже при небольших объемах продаж (хотя говорят, что есть такие "прибитые" месяца, где льется более 10 тыс. литров соляры в сутки).

К сожалению, аналогичная ситуация и на Днепропетровщине, сам недавно убедился. Заправочные пистолеты торчат из каждой дыры. Магазинов с новозеландским совиньоном по 6-7 долларов за бутылку тоже хватает. Я не специалист, но немного знаю географию и могу себе представить, сколько стоит этому шмурдяку приехать в райцентр на востоке Украины… Странно это все.

Поэтому меня особо не удивляют рагульские прокурорские свадьбы во Львове. Реально богатый город!

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