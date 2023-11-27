Путин не собирался заканчивать войну в 2022-м. Как Россия готовилась захватывать Украину

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То, что Путин был готов закончить войну в марте 2022 путем переговоров — это, мягко говоря, бред.

Пока велись переговоры в Стамбуле, российские войска готовились выходить из северной части Украины, чтобы переместиться на Донбасс и продолжить воевать там.

Россию на стамбульских переговорах представлял клоун Мединский, что само по себе говорит об их несерьезности. После окончания этой встречи Мединский не мог дозвониться Путину, чтобы рассказать, как все прошло, потому что Путину было пох…й на эти "переговоры". Они были просто ритуальным действием. Если бы наша сторона после Бучи не прервала переговоры, они могли хоть каждую неделю проходить. Штук 50 меморандумов к этому моменту подписали бы, на ход войны это никак бы не повлияло.

Мединский был запущен на переговоры именнов силу их бесполезности Фото: obozrevatel

В феврале 2022 Путин нацелился захватить всю Украину. Эти неадекватные планы стали следствием его личной упоротости и кретинического искажения картины мира. И эта упоротость никуда не делась.

В марте 2022 стало понятно, что этот план не реализуем, поэтому уровень посягательств снизился. Я писал об этом не раз, в том числе в посте под названием "Четыре войны Владимира Путина", повторяться не буду.

Ни на какие реальные переговоры Путин не пойдет до тех пор, пока не сочтет свою позицию доминирующей, а украинская сторона с этим согласится. Или наоборот — когда российская армия окажется перед угрозой разгрома.

Ни то, ни другое пока не просматривается. Поэтому до сих пор продолжается "третья война" — война за юг и Донбасс.

Путин надеется пересидеть, передавить, дождаться, когда моральный дух украинцев упадет, когда в США победит Трамп, когда в Европе изберут еще больше орбанов, когда помощь Украине будет железно парализована.

В этом вся суть момента.

Украина для Путина — как "моя прелесть" для Голлума, просто так он от нее не откажется. Только если его хорошенько запинать.

И как минимум год на это у нас есть.

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