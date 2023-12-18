Афганский синдром для Украины. О какие угрозах стране сигнализирует инцидент на Закарпатье
Трагический инцидент с гранатами на Закарпатье - тревожный звонок о будущем Украины, прогнозирует блогер Олег Попенко. Сотни тысяч стволов и ящики гранат на руках обязательно спровоцируют проблемы…
Случай на Закарпатье четко показал, что нас ждет в ближайшие годы.
Сотни тысяч стволов оружия на руках, ящики гранат, неадекватная власть всех уровней на местах, не обращающая внимание на проблемы, отсутствие реабилитации для военных — все это и дальше будет катализатором трагедий по всей Украине.
Когда-то, в конце 80-х, был такой термин "Афганский синдром", я не знаю, как назовут его сейчас, но это то, что нас ждет в ближайшем будущем.
Я изучил вопрос реабилитации военных на примере Хорватии. Они потратили 8 лет и сотни миллионов евро на решение проблемы. Программа создания рабочих мест с налоговыми льготами, центры реабилитации и многое другое.
8 лет, но при этом количество участников программы-бывших военных было в 15-20 раз меньше, чем ожидается в Украине.Важно
Зная и понимая подход властей всех уровней, нас ждет глубокая криминализация общества по возвращению с фронта большинства участников войны, жесткие конфликты из серии "я тебя туда не посылал" и т.д.
К сожалению, так и не существует никакого понимания, стратегии, что с этим делать.
Что же нужно делать?
(Кстати, опыт позднего "совка" очень похож на опыт Хорватии).
Необходимо убрать ветеранов с улиц и максимально обеспечить их условной заботой. Но в Украине нет даже подобных денег, которые давали Хорватии.
Поэтому она может быть разной.
- рабочие места, снижение ставки НДФЛ для участников войны;
- налоговые льготы для бизнеса, где работают ветераны;
- медицинские центры реабилитации;
- общественные центры поддержки.
Этого достаточно будет для того, чтобы снять определенное напряжение в обществе.
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