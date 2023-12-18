Афганский синдром для Украины. О какие угрозах стране сигнализирует инцидент на Закарпатье

Related video

Случай на Закарпатье четко показал, что нас ждет в ближайшие годы.

Сотни тысяч стволов оружия на руках, ящики гранат, неадекватная власть всех уровней на местах, не обращающая внимание на проблемы, отсутствие реабилитации для военных — все это и дальше будет катализатором трагедий по всей Украине.

Когда-то, в конце 80-х, был такой термин "Афганский синдром", я не знаю, как назовут его сейчас, но это то, что нас ждет в ближайшем будущем.

Я изучил вопрос реабилитации военных на примере Хорватии. Они потратили 8 лет и сотни миллионов евро на решение проблемы. Программа создания рабочих мест с налоговыми льготами, центры реабилитации и многое другое.

8 лет, но при этом количество участников программы-бывших военных было в 15-20 раз меньше, чем ожидается в Украине.

Важно

Девальвация понтов. Почему фронтовые ветераны станут новой силой в послевоенной Украине

Зная и понимая подход властей всех уровней, нас ждет глубокая криминализация общества по возвращению с фронта большинства участников войны, жесткие конфликты из серии "я тебя туда не посылал" и т.д.

К сожалению, так и не существует никакого понимания, стратегии, что с этим делать.

Что же нужно делать?

(Кстати, опыт позднего "совка" очень похож на опыт Хорватии).

Необходимо убрать ветеранов с улиц и максимально обеспечить их условной заботой. Но в Украине нет даже подобных денег, которые давали Хорватии.

Поэтому она может быть разной.

рабочие места, снижение ставки НДФЛ для участников войны;

налоговые льготы для бизнеса, где работают ветераны;

медицинские центры реабилитации;

общественные центры поддержки.

Этого достаточно будет для того, чтобы снять определенное напряжение в обществе.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник