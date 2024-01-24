В феврале будет потише: сколько обстрелов РФ сможет позволить себе в ближайшее время
Российские обстрелы цикличны, и Украина сейчас — в конце первой стадии цикла, утверждает блогер Роман Шрайк. Следующие пару месяцев обстрелы пойдут в режиме "сколько произвели, столько и запустили" — будут выстреливать, грубо говоря, не 120 Х-101/555 в месяц, а 60.
Во вчерашней российской атаке было 15 ракет Х-101/555.
Это значит, что, если мои расчеты верны, до конца января может быть использовано 10+ таких ракет.
Расчет простой — по моим прикидкам, РФ может производить в месяц около 60 Х-101 (и примерно 35 "Калибров", но с ними у рашистов что-то не получается).
Во время паузы октября-ноября и обстрелов декабря-января они могут произвести 4*60=240 ракет. За декабрь-январь использована 231 ракета (110 в декабре и 121 в январе). В остатке — 9.
Но нужно еще учесть, что "осенняя пауза" была не с 1 октября, а с 22 сентября, и за этот промежуток тоже что-то произвели.
Эти оценки прикидочные — объемы производства могут колебаться, а часть ракет падает в самой РФ. К тому же, следующий обстрел может быть не в конце января, а в начале февраля.
То есть, это не точная наука, а ориентир. Я даю циферки, чтобы было общее представление, чего можно ждать. И пока мои прикидки совпадают с реальностью.
Напоследок напомню, что российские обстрелы цикличны. Мы сейчас в конце первой стадии цикла, после которой дополнительные накопления иссякнут и следующие пару месяцев обстрелы пойдут в режиме "сколько произвели, столько и запустили". То есть, грубо говоря, будут выстреливать не 120 Х-101/555 в месяц, а 60.
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