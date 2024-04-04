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Призыв в России: ожидаемые цифры и несколько занимательных деталей

Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию. Суммарно намерены набрать около 150 тысяч человек. Это больше, чем во время осеннего призыва 2023 года (набирали 130 тысяч), но сопоставимо с данными весны 2023, когда призвать собирались 147 тысяч человек. На этом можно было бы поставить точку, если бы не несколько особенностей. Есть смысл разобраться, учитывая продолжающуюся российско-украинскую войну и попытки Кремля обеспечить себе "победу на фронте".

Особенность 1: 150 тысяч — и много, и мало?

На первый взгляд, масштабы весеннего призыва сопоставимы с 2023 годом (призвали 147 тысяч), но больше весны 2022 (134,5). Рост востребованности в срочниках связан с двумя этапами увеличения численности ВС РФ — Путин издавал соответствующие указы в 2022 и 2023 годах. Оба раза численность армии увеличивалась примерно на 130 тысяч, причем за счет военной компоненты, а не гражданского персонала.

Но одно дело — издавать указы, другое — найти призывников. Для понимания ситуации советую посмотреть на возрастно-половую пирамиду населения РФ. В призывном возрасте сейчас — самые малочисленные поколения россиян. То есть на очередную призывную кампанию может просто не хватить годных (и желающих служить) граждан. Тем более, что призывная кампания проходит два раза в год. Именно поэтому в РФ увеличивают призывной возраст, стремясь "захватить" и тех, кто надеялся "отсидеться" до заветных 28-и лет.

Особенность 2: Новые резервы в виде украинской молодежи

Одним увеличением призывного возраста дело не ограничивается. Кремль заявил о "присоединении новых территорий". То есть оккупированные части Запорожской и Херсонской областей считает своими. Значит, призыв будет проходить и там (равно как и в т. н. "ЛНР" и "ДНР"). Молодым гражданам Украины будут "предлагать" послужить России. И преследовать за отказ делать это — ведь их успели объявить "россиянами".

Молодым людям с оккупированных территорий предложат доказать свою "российскость"

Особенность 3: Но не на фронте?

Не совсем. В Кремле, естественно, заявляют, что срочников не будут отправлять на фронт. Как и в тыловые районы оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Но про приграничные области (Брянскую, Белгородскую, Курскую, Ростовскую) а также про Черноморский флот РФ никто ничего не говорил. Поэтому даже срочники могут оказаться участниками вполне себе реальных боевых действий. А если в Кремле решат попытаться "открыть еще один фронт", например, в направлении Харькова, то гарантированно окажутся. И, наконец, стоит вспомнить истории допросов пленных в Украине. Есть весьма большая группа с идентичной жизненной историей — сразу после курса молодого бойца товарищам предлагают контракт. Те соглашаются (думая, что контрактником быть лучше, чем топтать срочную) и уже через неделю–две оказываются на фронте. Зачастую — в штурмовых подразделениях.

Особенность 4: дело не только в срочниках

Кроме, собственно, срочников (которые могут напрямую действительно не попасть на фронт), стоит учитывать следующую логику:

увеличение количества срочников даже в тыловой части высвобождает часть контрактников, которых можно отправить на фронт тут и сейчас;

кроме призывной кампании, в т. н. "ДНР" и "ЛНР" на апрель запланирована очередная волна мобилизации. Вероятно, аналогичные решения будут приняты на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей;

после теракта в Подмосковье развернулась информационная кампания, направленная на мигрантов из Центральной Азии. С одной стороны, их по определению демонизируют, с другой, подчеркивают "исключения", коими являются мигранты, "воюющие за Россию". То есть усилится процесс вербовки в российскую армию выходцев из стран Центральной Азии;

и, наконец, не прекращаются запущенные в 2022–23 годах механизмы вербовки, которые позволяли поддерживать численность армии (и даже постепенно наращивать ее), несмотря на потери на фронте.

Таким образом, можно предположить, что всеми перечисленными методами Россия пытается уже в ближайшие два месяца получить дополнительный людской ресурс для создания новой группировки, способной угрожать Украине. Это, в принципе, не ново и прогнозируемо: на фоне проблем с помощью от партнеров на Западе, внутриукраинских политических процессов, пробуксовываний мобилизации (включая неприлично долгое обсуждение нового закона), для Кремля ближайшие месяцы являются прекрасным "окном возможностей", в которое можно попытаться добиться необходимого преимущества и предложить выход на переговоры о, например, перемирии с "позиции сильного".

Но есть одна весьма опасная для Украины тенденция. Это попытка повторить "кейс Донбасса" в оккупированных в 2022 году регионах. Речь идет о том, чтобы заставить украинцев идти воевать против Украины. И тут для Кремля не так важен именно военный результат — важны жертвы. Проще говоря, чем больше мобилизованных (призванных) погибнет, тем лучше. Такая себе попытка "разъединить кровью". И тут для Украины как государства, для украинских спецслужб, структур, занимающихся информационными операциями есть поле для работы. С одной стороны, дать алгоритмы, как избежать призыва/мобилизации (уехать, увы, большинство не сможет), с другой, подумать как гарантировать возможность перехода на свою сторону тех, кого уже успели загрести в российскую армию. Ну и, в конце концов, не забывать, что часть таких "мобилизированных" может помочь и в разведывательной деятельности.

А очередная попытка активизации на фронте будет. И она может начаться уже в мае.

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