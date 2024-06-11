Будет ли топливо: как Россия бьет по нефтебазам и что из этого выйдет

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Бомбардируй — не бомбардируй...

Новость об уничтожении двух нефтебаз на прошлой неделе для многих стала неожиданностью. Считалось, что по нефтяной инфраструктуре бьем только мы.

На самом деле нефтебазы находятся под прицелом врага постоянно. Привожу слайд из моей последней презентации — более 50 нефтехранилищ и нефтеперерабатывающих объектов были атакованы с 2022 года по всей территории страны.

В этом году я насчитал до 10 атакованных объектов.

Патронов не жалеют. Один из уничтоженных объектов на прошлой неделе был атакован семью "шахедами". Они даже тактику изменили: летят на высоте 2,5 км — недосягаемой для мобильных огневых групп, а потом вертикально падают.

С профессиональной точки зрения стратегия россиян мне не понятна. Не исключаю, что после развала нашей энергетики они богатеют мыслью о нейтрализации рынка горючего, как источника питания для тех же генераторов. Но бомбят нефтебазы два года, а результата нет.

И, что главное, не будет. Это вам не электроэнергетика с ее огромными объектами (читай — мишенями).

Несмотря на масштабные атаки, рынок функционирует, как часы, более того, у нас перманентный профицит всех марок топлива.

Нефтебазы с 2022 года почти не используются, разве что как эстакады для перегрузки с железной дороги в бензовозы. Какие-то мертвые остатки есть, как и пары нефтепродуктов, которые хорошо горят.

Поэтому выглядит эффектно.

Даже если где-то что-то и было и сгорело, влияние на рынок — ноль. Сразу приезжает новое.

В этом особенность топливного рынка — в его децентрализованности. Тысячи заправочных станций, бензовозов, цистерн, терминалов и терминальчиков, десятки ручейков поставок через границу.

Складов, безусловно, жаль, придется много восстанавливать после войны. Но в оперативном плане никаких результатов эти атаки не дают. Горючее было и будет. Сегодня это одна из немногих точек опоры.

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