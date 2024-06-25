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Три условия подготовки к зиме: что повлияет на состояние энергетики Украины

Эксперт энергетического рынка Андриан Прокип называет три условия подготовки украинской энергетики к прохождению зимы. Все зависит от того, насколько более частыми будут обстрелы, сколько Patriot получит ПВО, ну и, конечно, от денег...

Андриан Прокип
Андриан Прокип
Эксперт по вопросам энергетики
eye 1322
Патриот
Фото: US Air Force | Дополнительные установки Patriot — одно из главных условий подготовки энергетики к зиме
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

Сегодня практически нереально дать точные прогнозы о том, как мы пройдем зиму и насколько длительными будут отключения. Фактически прохождение зимы будет зависеть от трех основных факторов:

  1. Сколько еще потеряет энергосистема от потенциальных обстрелов до конца года. А способность защитить энергетическую инфраструктуру зависит только от уровня насыщенности системами противовоздушной обороны.
  2. Сколько мощностей удастся восстановить к зиме и сколько новой генерации сможем построить.
  3. Насколько эффективной будет коммуникационная кампания по существующим проблемам.

О коммуникационной составляющей я уже высказывался не раз. К сожалению, у нас до сих пор нет комплексной коммуникационной кампании — только единичные голоса со стороны энергетических компаний и некоторых официальных лиц. И на этом не хотелось бы останавливаться сейчас.

Относительно лучшей защищенности — появляется надежда. О передаче установки Patriot объявили Румыния и Германия. Германия вышла с инициативой международной коалиции по поставке систем противовоздушной обороны. США планируют остановить поставки систем Patriot заказчикам, пока не будут закрыты потребности Украины.

Если бы с поставками ПВО все было так просто, то энергетические компании сами бы их покупали в кредит или брали бы в аренду. Только вот эти системы не купишь на "Розетке" или "Амазоне". Знаю, что еще в 2023 году компании пытались решить этот вопрос самостоятельно. Легче оплатить аренду ПВО, чем восстанавливать электростанцию. Однако, судя по тем потерям, которые имеем в энергосистеме сегодня, эти усилия были безрезультатными.

Однако поставки ПВО — это чтобы не стало еще хуже. А улучшить ситуацию может только создание новых и восстановление поврежденных мощностей. Понятно, что время идет и играет явно не на нашей стороне. Потому что остается все меньше времени на восстановление поврежденных и строительство новых мощностей.

Основная проблема для восстановления — средства, а точнее — их отсутствие. Ключевыми бенефициарами повышения тарифа для населения будут "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Однако, очевидно, что пройдет время, пока эти компании могут накопить достаточный финансовый ресурс для инвестирования. "Укргидроэнерго" намерено восстановить 1 ГВт мощностей до зимы. И очевидно, это будет делаться за счет помощи, а также кредитных средств, которые частично будут возвращаться за счет финансового ресурса, который будет аккумулирован из-за повышения тарифа.

ДнепроГЭС, ракетный удар Fullscreen
Пожар на ДнепроГЭС после российского обстрела
Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Как и куда будет тратить средства "Энергоатом" — загадка, если не думать о новых энергоблоках, которые не появятся в короткой перспективе. Главное, чтобы им не поручили устанавливать газовую генерацию (кто знает, тот сарказм поймет).

На восстановление "Центрэнерго" правительство выделило полтора миллиарда — 726 млн грн из резервного фонда государственного бюджета, а еще 826 млн грн — из фонда ликвидации последствий агрессии. Правда, вопрос, когда компания будет готова хоть несколькими блоками. У "Центрэнерго" были извечные проблемы с подготовкой к зиме и эффективностью расходования средств. Например, в ноябре Государственная аудиторская служба Украины выявила нарушения ПАО "Центрэнерго" графиков ремонтов энергоблоков и накопления запасов угля к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов. Поэтому невольно возникают сомнения, что эти средства будут освоены вовремя — до зимы и эффективно.

Частные компании восстанавливаются за свой счет — займы, помощь от компаний из других стран, преимущественно оборудованием, частично помощью других государств, тоже в форме оборудования. В 2023 году правительство предлагало расширить программу кредитов 5–7–9 на восстановление поврежденных мощностей. Но тогда это решение так и не заработало. В общем, проблемой является то, что не хватает рабочих механизмов кредитования, чтобы компании могли готовиться к зиме. И, в конце концов, не только энергетические компании.

Промышленные потребители частично тоже будут строить собственную генерацию, чисто чтобы обеспечить свои потребности и иметь возможность работать в условиях масштабных отключений. И, конечно, делать это за свой счет, очевидно, тоже за счет кредитов. Это будет газовая генерация, солнце и ветер с аккумуляцией. И я верю, что именно эта категория сможет построить 1 ГВт к зиме. И неважно, будет ли работать эта генерация "в рынок" или будет автономной для обеспечения своих потребностей, ведь это будет сокращать потребность в ограниченных мощностях генерации объединенной энергосистемы.

Доноры могли бы предоставить газовые когенерационные установки для установки их в разных регионах. Но доноры не будут напрямую работать с муниципалитетами. Им нужен перечень, предоставленный правительством или Минрегионом, с перечнем муниципалитетов, общей потребностью в оборудовании и тому подобное. Но извините, у нас место профильного министра до сих пор вакантно...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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