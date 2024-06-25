Три условия подготовки к зиме: что повлияет на состояние энергетики Украины

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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

Сегодня практически нереально дать точные прогнозы о том, как мы пройдем зиму и насколько длительными будут отключения. Фактически прохождение зимы будет зависеть от трех основных факторов:

Сколько еще потеряет энергосистема от потенциальных обстрелов до конца года. А способность защитить энергетическую инфраструктуру зависит только от уровня насыщенности системами противовоздушной обороны. Сколько мощностей удастся восстановить к зиме и сколько новой генерации сможем построить. Насколько эффективной будет коммуникационная кампания по существующим проблемам.

О коммуникационной составляющей я уже высказывался не раз. К сожалению, у нас до сих пор нет комплексной коммуникационной кампании — только единичные голоса со стороны энергетических компаний и некоторых официальных лиц. И на этом не хотелось бы останавливаться сейчас.

Относительно лучшей защищенности — появляется надежда. О передаче установки Patriot объявили Румыния и Германия. Германия вышла с инициативой международной коалиции по поставке систем противовоздушной обороны. США планируют остановить поставки систем Patriot заказчикам, пока не будут закрыты потребности Украины.

Если бы с поставками ПВО все было так просто, то энергетические компании сами бы их покупали в кредит или брали бы в аренду. Только вот эти системы не купишь на "Розетке" или "Амазоне". Знаю, что еще в 2023 году компании пытались решить этот вопрос самостоятельно. Легче оплатить аренду ПВО, чем восстанавливать электростанцию. Однако, судя по тем потерям, которые имеем в энергосистеме сегодня, эти усилия были безрезультатными.

Однако поставки ПВО — это чтобы не стало еще хуже. А улучшить ситуацию может только создание новых и восстановление поврежденных мощностей. Понятно, что время идет и играет явно не на нашей стороне. Потому что остается все меньше времени на восстановление поврежденных и строительство новых мощностей.

Основная проблема для восстановления — средства, а точнее — их отсутствие. Ключевыми бенефициарами повышения тарифа для населения будут "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Однако, очевидно, что пройдет время, пока эти компании могут накопить достаточный финансовый ресурс для инвестирования. "Укргидроэнерго" намерено восстановить 1 ГВт мощностей до зимы. И очевидно, это будет делаться за счет помощи, а также кредитных средств, которые частично будут возвращаться за счет финансового ресурса, который будет аккумулирован из-за повышения тарифа.

Пожар на ДнепроГЭС после российского обстрела Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Как и куда будет тратить средства "Энергоатом" — загадка, если не думать о новых энергоблоках, которые не появятся в короткой перспективе. Главное, чтобы им не поручили устанавливать газовую генерацию (кто знает, тот сарказм поймет).

На восстановление "Центрэнерго" правительство выделило полтора миллиарда — 726 млн грн из резервного фонда государственного бюджета, а еще 826 млн грн — из фонда ликвидации последствий агрессии. Правда, вопрос, когда компания будет готова хоть несколькими блоками. У "Центрэнерго" были извечные проблемы с подготовкой к зиме и эффективностью расходования средств. Например, в ноябре Государственная аудиторская служба Украины выявила нарушения ПАО "Центрэнерго" графиков ремонтов энергоблоков и накопления запасов угля к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов. Поэтому невольно возникают сомнения, что эти средства будут освоены вовремя — до зимы и эффективно.

Частные компании восстанавливаются за свой счет — займы, помощь от компаний из других стран, преимущественно оборудованием, частично помощью других государств, тоже в форме оборудования. В 2023 году правительство предлагало расширить программу кредитов 5–7–9 на восстановление поврежденных мощностей. Но тогда это решение так и не заработало. В общем, проблемой является то, что не хватает рабочих механизмов кредитования, чтобы компании могли готовиться к зиме. И, в конце концов, не только энергетические компании.

Промышленные потребители частично тоже будут строить собственную генерацию, чисто чтобы обеспечить свои потребности и иметь возможность работать в условиях масштабных отключений. И, конечно, делать это за свой счет, очевидно, тоже за счет кредитов. Это будет газовая генерация, солнце и ветер с аккумуляцией. И я верю, что именно эта категория сможет построить 1 ГВт к зиме. И неважно, будет ли работать эта генерация "в рынок" или будет автономной для обеспечения своих потребностей, ведь это будет сокращать потребность в ограниченных мощностях генерации объединенной энергосистемы.

Доноры могли бы предоставить газовые когенерационные установки для установки их в разных регионах. Но доноры не будут напрямую работать с муниципалитетами. Им нужен перечень, предоставленный правительством или Минрегионом, с перечнем муниципалитетов, общей потребностью в оборудовании и тому подобное. Но извините, у нас место профильного министра до сих пор вакантно...

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