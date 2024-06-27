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США в ближайшее время вынуждена будет отказаться от еще одного своего запрета: ВСУ сможет обстреливать рашистскую территорию западным оружием.

Белый Дом сегодня — как никогда — заинтересован в эффективности украинского войска, чему мешают многочисленные "предрассудки", придуманные американскими политиками. Поэтому сегодня здравый смысл постепенно вытесняет пресловутую боязнь "эскалации конфликта": без ощутимого поражения на поле боя бункерный не сядет за переговорный стол с трезвыми амбициями.

"Американцы поступят правильно после того, как перепробуют все другие варианты", — говорил сэр Уинстон Черчель, премьер Великобритании. Меньше месяца назад США разрешили ВСУ обстреливать российскую территорию американским оружием, теперь Вашингтон убеждается, — ограничения надо снимать дальше: эта логика вытекает из "американского видения стратегии победы Украины", контуры которой озвучены накануне.

Что это изменит:

ни одна из крупных российских военных авиабаз не находится в зоне действия разрешенных ракет GMLRS, но многие из них находятся в зоне поражения ракет ATACMS. Дальнобойные ATACMS смогут уничтожать российские системы ПВО на территории Московии, что повысит эффективность работы "украинских" F-16;

F-16 смогут прикрывать линию фронта от оккупационных СУ-34, которые безнаказанно обстреливают наши позиции КАБами. КАБы — самая страшная на сегодня опасность со стороны российских оккупационных войск;

Киеву разрешено использовать поставленные США системы ПВО для нанесения ударов по российским самолетам, если те собираются атаковать огнем украинское воздушное пространство. Отправка новых систем Patriot и предоставление полной свободы действий украинским ПВО позволит "отодвинуть" российскую авиацию далеко от линии фронта.

Перед новым наступлением на Харьковщину россияне в мае накопили десятки тысяч солдат у границы с Украиной. Однако украинские защитники не могли ударить по ним западным оружием, поскольку такого разрешения от наших партнеров Киев не получал.

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Смогут на подлете сбивать самолеты РФ: разрешение бить по России поможет ВСУ защитить Харьков, — ISW

Военные аналитики пишут, что июньское разрешение США бить по приграничью РФ дало свои результаты: наступление врага на Харьковщине угасает, динамика на северо-восточном фронте почти сразу изменилась, и украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию там. Но наступления рашистов на этом участке не было бы, если бы ВСУ получили "частичное разрешение" еще полтора-два месяца назад.

Вполне прогнозируемо, что обстрелы российского приграничья не вызвали никакой эскалации со стороны Кремля. Это стимул партнерам увеличивать помощь и двигаться к тому, чтобы снять следующие запреты: "короткие" обстрелы" прифронтовых зон РФ не позволят сорвать масштабные операции России.

"Цивилизованный Запад" и Глобальный Юг уже особо не скрывают своего желания усадить Путина на переговорный стол, но эти намерения лишь будоражат имперские амбиции российского диктатора. Поэтому понадобится смирительная рубашка. Серьезное усиление ВСУ как раз и может стать таким сдерживающим фактором для "собирателя земель".

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