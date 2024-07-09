Россия давит, Украина контратакует: как выглядит общая ситуация на фронте летом 2024 года

Related video

По ситуации на фронте в целом.

— Сейчас российская армия имеет целью не столько взять какие-то конкретные географические рубежи, как показать себе, нам и миру в целом, что она еще способна, как у них это называется, "фиксировать реалии на земле".

Заметим, что активизация российских нападающих по фронту до новых зашкаливающих показателей (иногда до 170 столкновений в сутки) началась после того, как Путин публично выдвинул неадекватные территориальные претензии как одно из условий для ведения переговоров.

Соответственно, перед нашей армией на фронте сейчас стоит зеркальная задача — показать нам, россиянам и всему миру, что армия РФ не может "фиксировать реалии на земле".

Вот этот посыл отнюдь не умаляет значение той боевой работы, которую сейчас ведут наши солдаты и офицеры, как раз наоборот — этот посыл от меня подчеркивает, что значение боевой работы их сейчас для будущего нашей страны — зашкаливающе выше, чем мы все себе представляем сейчас.

— Следует обращать внимание не только на сообщения о продвижении армии РФ на Востоке, но и о том, что наши войска тоже имеют успешные контратаки, например, в районе Волчанска и Серебрянского лесничества.

Любые новости о продвижении армии РФ, особенно сейчас, надо давать с прояснением контекста, то есть что этот успех может давать врагу, как он может повлиять на ситуацию.

Да, выглядит трудоемко, а в эфирный формат наших СМИ иногда очень сложно вместить развернутое объяснение, но это все надо делать.

Иначе подача фактов без объяснения окончательно подведет наших сограждан к невозможности преодолеть энтропийный барьер, а если попроще — всех просто "поплавит".

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

— Мы полгода не имели регулярной военной поддержки от США как наиболее мощной державы Запада, из других источников перекрыть было невозможно.

Такое отставание хорошо хоть за те же полгода наверстать, то есть хотя бы до октября–ноября достичь эффекта, когда армия РФ уже действительно затормозила и не движется вперед.

Это был блок объяснений для соотечественников, которые до сих пор думают, что сам факт возобновления поставок помощи от США должен был бы остановить агрессора, как в том анекдоте — "Товарищ прапорщик, астанавите поезд!" — Поезд, на месте стой, раз-два!".

— Что касается поставок техники и вооружения для Сил обороны Украины, то, к сожалению, конфигурация не меняется еще с 2022 года.

То есть если учесть, что официально заявленная численность СОУ составляет более 1 млн "штыков", то чтобы удовлетворить наши потребности, надо буквально "раздеть" Армию США на все имеющееся тяжелое вооружение, пусть сами ходят голые-босые.

Вот буквально, есть у них где-то 2,5 тысячи танков "Абрамс" и 1,2 тысячи "Брэдли", то это все нам надо.

А то как-то получается, что в Армии США только в одной бригаде может быть где-то 100 "Абрамсов" и 125 "Брэдли", а наше войско в целом получило где-то около 300 "Брэдли" и 31 "Абрамс". И вот с таким куцым комплектом мы должны были окончательно разгромить Россию на поле боя, не больше и не меньше.

С другой стороны, надо понимать, что мы зависимы от внешних поставок даже по стрелковому оружию и боеприпасам для него. Да и если обобщать возможности ВПК стран Запада по производству нового вооружения, то там все равно крайне мало, как на наши потребности.

— На этом фоне слишком много западных аналитиков позволяют себе предложения, что, мол, пусть бы Украина и сейчас сходила в новое масштабное контрнаступление, там же техники и вооружения с предыдущего осталось "на сдачу".

На таком фоне назвать их в прямом эфире слабоумными — наиболее политкорректная форма ответа, которую можно себе позволить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно