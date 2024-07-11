Добьют то, что можно было бы защитить: к чему приводят задержки с поставками средств ПВО

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За 2 месяца (с 10 мая, когда началась активность в районе границы) россияне убили в Харьковской области 125 гражданских, в т.ч. 4 детей.

772 человека, в т.ч. 42 ребенка, — получили ранения.

С того времени были сняты некоторые ограничения на применение западного оружия по территории РФ. Это произошло благодаря концентрации усилий многих людей на одной проблеме.

Интересно посмотреть в глаза тем украинским мальчикам и девочкам, отъявленным патриотам, которые с пеной у рта доказывали, что США нам никогда ничего не запрещали и это Украина сама решила ограничить применение. Ведь целый Блинкен сказал! Такая трогательная, главное — искренняя забота о партнерах не может не впечатлять.

В США ситуацию с атакой на "Охматдет" проинтерпретировали как рядовой эпизод войны, который ничего не меняет. Поэтому и позиция по применению оружия прежняя — можно только в ближней зоне. Что выглядит все менее адекватно.

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Вопрос применения оружия против РФ действительно непростой.

Заявление нового британского премьера в том духе, что ничего не изменится по сравнению с позицией предыдущего правительства, и Украина сама решает, как применять оружие в оборонительных целях, показывает, что партнеры продолжают искать формулу, чтобы их не обвинили в прямой атаке на РФ.

По факту, пока никто из тех, кто передал дальнобойное оружие, четко не заявил: "Ограничений нет, кроме международного гуманитарного права". Поэтому вся публичная работа для снятия ограничений должна продолжаться, по этому поводу должен быть устойчивый публичный консенсус.

Инициативы по ПВО можно только приветствовать и благодарить за них. Это действительно усиление. Хотя трудно не заметить, что этот процесс слишком затянут, а объемы недостаточны. Логистика процесса такова, что понадобятся месяцы на реализацию обещаний. То есть обещанное в массе появится к зиме. За это время россияне добьют то, что можно было бы защитить.

Такое промедление можно было понять в начале, когда не было известно, насколько адекватно наша армия будет применять западные системы ПВО. Сейчас рациональных аргументов, как по мне, нет, только политические.

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