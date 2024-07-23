Обмануть Россию. Как Украина будет защищать свои F-16

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Первые из 85 истребителей Lockheed Martin F-16, которые союзники Украины обязались поставить для участия в боевых действиях, должны начать прибывать в раздираемую войной страну со дня на день.

Но шустрые сверхзвуковые истребители могут достичь прифронтовых баз в очень опасный момент для потрепанных украинских ВВС. В последние недели российские дроны и ракеты наносили удары по аэродромам по всей Украине, уничтожив несколько имеющихся в составе ВВС боевых самолетов советского образца.

Чтобы защитить F-16 от той же бесславной участи, украинские ВВС почти наверняка активизируют свои усилия по отвлечению российских ударов — с помощью фальшивых самолетов. В их число могут входить манекены или настоящие, но нелетающие F-16, которые действуют как приманки, привлекая российский огонь, в то время как настоящие истребители надежно спрятаны где-то в другом месте.

Такие объекты являются основным элементом обманных усилий обеих сторон в 28-месячной войне России с Украиной. Украинские и российские военные размещают поддельные танки, артиллерийские орудия и батареи ПВО — некоторые из них сделаны из дерева, ткани или надувного пластика, другие основаны на непригодных для использования корпусах бывших боевых машин — по всей 700-мильной линии фронта.

Нападения на эти приманки являются обычным явлением, хотя в некоторых случаях их легко обнаружить. Когда украинская или российская ракета или беспилотник поражает действующую батарею ПВО противника, ракеты батареи имеют тенденцию взрываться и разлетаться во всех направлениях. Когда украинцы или русские наносят удар по макету батареи ПВО, взрыв обычно бывает "подозрительно обычным".

Чтобы защитить свои военные самолеты от украинских налетов на базы вблизи линии фронта, российские ВВС начали рисовать силуэты самолетов на взлетно-посадочных полосах наиболее уязвимых баз. Тем временем украинские Воздушные силы размещают приманки рядом с действующими самолетами в надежде, что они отвлекут россиян.

Это работает почти так же часто, как и нет. С осени прошлого года российские беспилотники и ракеты нанесли удары по украинским аэродромам как минимум семь раз. Первые два налета прошлой осенью застали украинцев врасплох и уничтожили два истребителя МиГ-29. Третий удар, нанесенный в ноябре, по-видимому, пришелся по вышедшему из строя штурмовику Су-25: это была приманка. Но затем четвертый налет поразил исправный Су-25.

Аэродром под Миргородом подвергался ударам российских ракет Фото: voi.com.ua

Несколько месяцев спустя, 1 июля, российский беспилотник заметил шесть истребителей Су-27 украинских ВВС, припаркованных на взлетной полосе авиабазы ​​Миргород на севере Украины, в ста милях от российской границы. Тут же была запущена российская баллистическая ракета "Искандер", которая уничтожила два незаменимых сверхзвуковых истребителя.

На следующий день произошло нечто подобное. Российский беспилотник кружил над украинской авиабазой в Полтаве, к востоку от Миргорода. После нескольких часов наблюдения ракета "Искандер" ударила, по крайней мере, повредив, если не уничтожив, украинский боевой вертолет.

А 3 июля это произошло еще раз. Россияне нацелились на авиабазу Долгинцево под Кривым Рогом, в 45 милях от линии фронта на юге Украины. Дрон просканировал базу, и на нее высыпался целый ракетный дождь — кажется, три "Искандера".

Видеозаписи российских дронов подтвердили уничтожение двух самолетов: одного — нелетающей ложной цели Су-25; другой — действующий МиГ-29. Мы можем предположить, что Су-25 был приманкой, поскольку при внимательном рассмотрении он соответствовал неуклюжему профилю приманки, которую русские поразили на той же базе в ноябре.

После недавней серии атак командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что его летчики "успешно провели меры пассивной защиты".

"Спасибо всем, кто помогает качественными макетами самолетов и систем ПВО. "Искандеров" у противника меньше, а макетов прибудет больше", — добавил Олещук.

Так что украинцы развернут макеты F-16 почти наверняка. Откуда они возьмут приманки, менее понятно. Несколько фирм, в том числе как минимум одна в Турции, производят надувные F-16. Также стоит отметить, что Норвегия передает Украине 10 нелетных F-16 в дополнение как минимум к 12 летным.

Эти заземленные планеры могут быть полезны в качестве источников запасных частей. Но они также могут помочь военным усилиям Украины, находясь под открытым небом на прифронтовых авиабазах и приветствуя российские атаки.

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