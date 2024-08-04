Война достигла кульминации: при каких условиях стороны будут готовы прекратить огонь

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РОССИЙСКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА: КУЛЬМИНАЦИЯ

Похоже, российско-украинская война вошла в стадию кульминации. Кульминации, когда обе стороны не желают или не могут перейти к тотальной войне, которая требует максимальной мобилизации и напряжения всех сил и ресурсов.

В условиях текущей (нетотальной) войны, похоже, обе системы (и украинская, и российская) работают на пределе. Похоже, в обеих начинаются системные сбои. Причем эти сбои обусловлены как давлением извне, так и неэффективностью самих систем.

Обеим сторонам прежде всего не хватает людей на фронте. Обеим не хватает настоящей мобилизации общества для победы. В обеих доминируют те, кто предпочитает победить чужими руками. Полмиллиона воюет, десятки — болеют или наблюдают. Обе стороны союзники и партнеры настойчиво подталкивают к завершению войны. У обеих системные проблемы с энергетикой. В обоих служба в армии до сих пор остается налогом на бедность и порядочность. В обеих буйным цветом цветет коррупция. В обеих странах война катастрофически уменьшает шанс на достойное будущее.

Мы выигрываем благодаря мотивации, общественной консолидации, всенародной поддержке Сил обороны, поддержке Запада, инновативности подходов. Россия берет масштабом, советскими запасами оружия, большей системностью и жестокостью.

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Наверняка и Зеленский, и Путин предпочли бы воевать до победного конца. Но оба знают, что без тотальной мобилизации своих обществ и перевода всей системы на военные рельсы она (система) может коллапсировать. Поэтому в рамках действующей парадигмы война достигла апогея.

И теперь ключевой вопрос: на каких условиях стороны будут готовы прекратить огонь? Понятно, что и границы 1991 года, и четыре области Украины + Крым — невыполнимые "хотелки", на достижение которых у сторон нет ресурсов. И они это осознают.

Поэтому пришло время блефа, максимального напряжения воли и хладнокровного расчета максимально выгодной переговорной позиции. А также резервов, которые можно бросить в бой, как последний аргумент. И именно от хладнокровия и мастерства переговорщиков зависит, получим ли мы достойные условия завершения текущего этапа войны, или потеряем гораздо больше, чем могли бы.

Армии лишь создают переговорную рамку для политического процесса. Условия завершения войны и послевоенного устройства определяют политики. И здесь я почему-то сильно беспокоюсь. Угадайте, почему?

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