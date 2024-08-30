Конец войны виден до зимы. Что Украина намерена делать дальше?

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ВОЙНА и ПО ВОЙНЕ

Уже не раз приходилось писать, что этой зимой я ожидаю затухания войны. Потому что сторонам просто нечем будет воевать в таких масштабах. Несмотря на патриотический подъем и неустанную пропаганду с обеих сторон, желающих убивать и умирать за родину остается все меньше. Мобилизационный ресурс становится все некачественнее. А политической воли объявлять всеобщую мобилизацию в России или снижать ее возраст хотя бы до 20 лет в Украине просто нет. Потому что почти все, кто хотел или хотя бы был не против воевать, уже на фронте, а многомиллионные армии болельщиков с обеих сторон предпочитают уничтожать врага in absentia, то есть заочно. К тому же сам этос войны как экзистенциальной (мол, выживет только один) давно и непоправимо подорван.

Украинцы все больше убеждаются, что война идет уже не за украинскую государственность как таковую, а за ее границы. И главное, кто и как будет бенефициаром Украины в этих (новых) границах. А это стимулирует наиболее сообразительных и ресурсных уже сейчас думать и инвестировать ресурсы не в защиту страны, а в попадание в команду (будущих) бенефициаров. Ну и второй фронт, на котором украинская власть ведет бескомпромиссную войну с украинскими гражданами и украинским бизнесом, уже стал гораздо ближе и ощутимее для большинства украинцев, чем фронт, на котором мы сражаемся с ордой...

Россияне тоже далеки от ощущения экзистенциальной угрозы от украинского наступления, а значит, и мотивации спасать Россию любой ценой. Несмотря на неистовую пропаганду, Курское наступление лишь подтвердило догадки многих граждан РФ: это не их война. "Хохлы" — это нацисты только в больном воображении Путина, быть под ними не страшно, и главное, чтобы линия фронта не задержалась надолго на твоей "малой родине". А значит, мобилизовать "страну огромную" как в 1611-1612, 1917-1920 или 1941-1945 годах не получится. Остается воевать наемниками и контрактниками, но при такой интенсивности их утилизации в Украине, их очень скоро просто негде будет брать. И размер "подъемных" никак не будет влиять на критический дефицит живой силы.

Поэтому и "Курскую офензиву", и Покровское наступление я рассматриваю как последние козыри сторон перед тем, как война начнет зимой пробуксовывать и постепенно затухать. Вот только ставки неравны. Россияне задекларировали, что стремятся аннексировать украинский Донбасс навсегда и даже записали это в собственной конституции, а вот что нам делать с тысячами квадратных километров КНР, если мы и в дальнейшем декларируем приверженность уставу ООН и международно признанным границам, непонятно. Я бы на месте Путина вообще бы оказывал чисто символическое сопротивление украинцам на "извечной" территории РФ: чем больше украинских сил и средств втянутся в Россию, тем легче будет россиянам завоевывать Донбасс. Как говорил Наполеон, штыки хороши на любые цели, вот только сидеть на них неудобно. Чем больше "исконно русских" (дотируемых) территорий окажется под контролем Украины, тем тяжелее бремя ляжет на наше государство по их содержанию. Напомню, что вся Курщина — это чуть меньше 0,18% российской территории...

Вопрос о Курской области может оказаться очень болезненным для Украины Фото: РИА Новости

Итак, по моему прогнозу, война в окопах зимой начнет существенно снижать обороты. Возможно, некоторое время стороны будут компенсировать это неким аналогом "войны городов" времен ирано-иракской войны. То есть вместо захвата квадратных километров сосредоточатся на уничтожении критической инфраструктуры друг друга. Потому что для этого нужно гораздо меньше людей. Но и в этой войне на уничтожение вражеской инфраструктуры, боюсь, Запад и Китай позаботятся, чтобы она поскорее пошла на спад, не вызывая шоков на глобальных рынках и техногенных катастроф, ощутимых далеко за пределами Украины и России.

И тогда, когда линии фронта стабилизируются и станут временными, никем не признанными, но более-менее прочными границами послевоенной Украины, сама внутренняя логика войны за независимость поставит нас перед основополагающим выбором. Потому что народ скорее почувствует, чем осознает, что причиной этой разрушительной войны и ужасных жертв, которые она принесла на украинскую землю, является не только помешанный на фантомных имперских болях "кремлевский дед" (хотя прежде всего именно он), но и слабость и неэффективность украинского государства, которое казалось не только Путину легкой жертвой для русского медведя. Итак, невероятным напряжением сил и большой ценой государственность сохранена. Ее фактические границы определены не в Москве и не в Ялте, а на поле боя — там, где между нами и врагом установился динамический баланс сил. Как, кстати, почти всегда бывало в реальной, а не вымышленной истории. После этого перед украинцами встанет вопрос, чем наполнить нашу независимость, чтобы сделать ее прочной? И чтобы она гарантировала не только защиту отдельной идентичности, но и также — безопасность, развитие, благосостояние и самореализацию для своих граждан.

И здесь у нас будет два с половиной пути.

Первый. Как американцы, французы, итальянцы, индийцы, отстояв независимость, сесть и договориться о новых правилах игры в послевоенной Украине. Созвать свой Конституционный конвент. Отказаться от несвойственных Европе функций президента как краеугольного камня и гаранта украинской государственности. Создать более сбалансированную систему сдержек и противовесов. Пойти на сложные компромиссы. Сбалансировать различные ветви и уровни власти. Оставить достаточно автономного пространства для личности и защитить его эффективными судами. Заставить, в конце концов, наше естественное эго заработать на общее благо.

Второй путь более вероятен, чем первый. Найти и поверить в очередного мессию. Тем более, что война создала и продолжает создавать целый пантеон новейших героев. "Отцовская фантазия", как называл ее мой учитель Дэвид Уильямс, глубоко укоренена в природе человека. Большинство не любит брать на себя ответственность и nolens volens ищет себе "отца", которому готово делегировать бремя выбора, ответственности и свободы. Так у нас может появиться на Банковой умеренный "мессия" Валерий Залужный или менее умеренные и более пассионарные украинские "каудильо". В таком случае шанс на радикальные реформы, в которых крайне нуждается Украина, есть. В конце концов, и Ататюрк, и Чан Кайши, и Пак Чон Хи были великими модернизаторами, которые привели свои страны из третьего мира в первый. К сожалению, негативных примеров латиноамериканских и африканских диктаторов в погонах, которые завели свои страны на околицу цивилизации, гораздо больше. Не уверен, что нам повезет с новоявленным "проводником", как азиатским тиграм, а не наоборот.

Ну и последняя опция — ничего радикально не менять после победы. Пустить страну самотеком. Дерибанить между приближенными к власти остатки ее богатств. Канючить международную помощь. Вести бесконечные переговоры с ЕС. Списывать все факапы на коварных москалей. Кормить народ идентичностью вместо развития и благосостояния. Гордиться героями освободительной борьбы, особенно павшими (так безопаснее), и клеймить всех критиков режима "агентами Кремля". И десятилетиями догнивать изнутри. Примеров множество.

К сожалению, вероятность очерченных опций растет от первой до третьей в геометрической прогрессии. Потому что воевать мы, похоже, научились, а договариваться об общем будущем — до сих пор нет. Но выбор до сих пор за нами...

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