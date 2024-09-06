Польская ПВО против ракет РФ. Помогут ли соседи Украине

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Имеющиеся данные говорят о том, что у Польши самой довольно ограниченные возможности по противовоздушной обороне.

Если брать наземный сегмент по комплексам средней и большой дальности, то там сейчас есть 2 батареи "Пэтриот", 4 комплекса Sky Sabre от Великобритании (аналогичные как IRIS-T), 14 пусковых советских комплексов С-125... и все. С-300 и "Буки" поляки при "Варшавском договоре" купить не успели.

Да, Польша имеет 48 самолетов F-16, но там вопрос в том, какой дальнобойности ракеты "воздух-воздух" под них есть. Вопрос и в том, что истребители пока не могут сбивать баллистику, поэтому здесь подсчеты и нужно начинать именно с наземной составляющей, которая баллистические ракеты или "Кинжалы" в теории сбивать может.

Кроме того, поляки при ограниченности своих ресурсов давали нам средства ПВО в довольно знаковых историях — например, у них куда-то в 2023 году "испарились" С-200 и там намеки, что "испарились" таки в нашу сторону.

Кроме того, оно не работает так, что, мол, "ну раз вы летаете там на своих F-16, то чего бы нам не подсобить в сбивании российских ракет".

Судя по всему, нет даже оперативной системы обмена данными между двумя странами, где какая российская ракета или "Шахед" летит, чтобы собственно по тому стрелять.

Если же говорить о регулярном привлечении средств польской ПВО, то здесь с нашей стороны надо очерчивать и политический формат проведения такой операции.

Такое можно было бы назвать даже "специальная противовоздушная операция" и, например, пообещать Польше, что мы им компенсируем затраты на работу "Пэтриотов" при боевом дежурстве.

Просто так, без соответствующих политических гарантий с нашей стороны никто ничего делать не будет.

На вооружении польской ПВО есть даже древние советские С-125

Можно заодно поставить такой проблемный вопрос. Та же Польша с 2021 года имеет в активе собственное производство пусковых установок к "Пэтриотам", потому что успели соответственно обучить инженерные кадры.

Германия с 2022 года работает над запуском собственного производства ракет к ЗРК Patriot. И по Испании в 2024 году была новость, что эта страна будет изготавливать проводку под ракеты к "Пэтриотам", которые будут производиться в Германии.

Но почему-то в цепочке производства составляющих "Пэтриотов" нет нашей страны, хотя у нас, пожалуй, самая острая сейчас потребность в комплексах этого типа на планете.

В случае с планами перевооружения в Польше

надо смотреть не только на "магию больших цифр", то есть, например, планы купить 1 000 танков или 600 САУ, или 96 "Апачей", но также на "магию малых цифр", то есть как поляки планомерно продвигаются в реализации этих планов.

Например, сейчас фактическая поставка южнокорейских танков K2 для польской армии составляет полсотни машин в год.

Далее еще надо сделать поправку, что полную боеспособность по польским меркам танковое подразделение приобретает за 2-3 года. И это все показывает, что масштабность польских планов перевооружения "заряжена" на долговременность.

Украина и Польша могли бы сотрудничать по всем возможным сегментам оборонного производства, будь то ракетные технологии или танкостроение.

Могут быть даже проекты двойного назначения: один из профильных ресурсов у поляков писал о расчетах по адаптации МиГ-29 под малогабаритную ракету-носитель для спутников (но там с легкостью может оказаться и аэробаллистическая ракета).

Но здесь нам придется принять, что во многих моментах такого сотрудничества именно Польша будет выступать "старшим партнером", из-за преимущества в ресурсах и кадрах.

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