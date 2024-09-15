Впереди — голодная война. Почему украинцам стоит готовиться к более суровой жизни

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ЗАВЕРШЕНИЕ СЫТОЙ ВОЙНЫ

The Wall Street Journal на днях обнародовал статью, название которой можно перевести как "Все больше украинцев хотят договариваться о прекращении войны: с этим не согласны военные". Согласно приведенным в материале цифрам, "18% ветеранов и военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, считают, что Украина должна стремиться к прекращению войны путем переговоров, что является самым низким показателем среди всех демографических групп, участвовавших в исследовании. 15% солдат и ветеранов заявили, что присоединились бы к вооруженному протесту, если бы Киев подписал мирный договор, с которым они не согласны".

В принципе, позиция военных понятна: слишком дорогую цену они ежедневно платят за то, чтобы остановиться "где-то посередине". Те, кто сломался на войне, или погибли, или в СЗЧ, вряд ли участвуют в соцопросах. В целом то, что люди в униформе готовы воевать до победы — однозначно положительный факт.

Но война — это не только о готовности сопротивляться. Не только о готовности убивать и умирать за свою родину. Это в не меньшей степени также о ресурсах.

Последние 2,5 года за украинскую войну фактически платили наши союзники, позволяя Украине тратить из госбюджета почти вдвое больше, чем получать в него поступлений. И хотя формально внешняя финансовая поддержка не идет на покрытие военных расходов, а вместо этого закрывает другие бюджетные потребности, ее объем в этом году (около 41 млрд долл. США) примерно равен бюджетным расходам на сектор безопасности и обороны (1 трлн 692,6 млрд грн). Плюс прямые поставки оружия и боеприпасов на безвозмездной основе.

Судя по публичным заявлениям парламентариев, что деньги на выплаты военным в бюджете вот-вот закончатся, можем считать: ближе всего к истине цифра в €120 млн, которую Украина ежедневно тратит на войну, которая где-то месяц назад прозвучала в немецких медиа. По таким подсчетам, чтобы продолжать воевать, Украине нужно около 2 трлн гривен в год. Это даже больше, чем совокупные доходы госбюджета за этот год (1,746 трлн грн).

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Конец войны виден до зимы. Что Украина намерена делать дальше?

При этом все наши партнеры предупреждают украинскую власть, что помощь в будущем будет уменьшаться, потому что поддерживать Украину даже на текущем уровне "as long as needed" западным лидерам, зависимым от своих избирателей, все труднее. Поэтому Украина вынуждена будет увеличивать налоги, что буквально вчера отметил МВФ: "Налоговые поступления должны расти в 2025-м и в дальнейшем, чтобы обеспечить критические расходы".

Похоже, наша абсолютно нетипичная в истории "сытая война" — с переполненными супермаркетами и ресторанами, с беспрецедентным даже для мирного времени количеством купленных новых элитных авто, с миллиардами гривен, которые тратят на благоустройство городов, и миллионами долларов на возведение коттеджей, — такая война подходит к концу.

Впереди — тяжелая зима. По словам премьера, возможно, самая тяжелая. Впереди — задержки денежных выплат военнослужащим и другим бюджетникам. Впереди — уменьшение госзаказа, который на сегодня выступает драйвером национальной экономики. Впереди — деградация из-за недофинансирования систем здравоохранения и образования. Впереди — рост социальной несправедливости и давления на бизнес.

То есть впереди типичная война, со всеми ее тяготами и нищетой. Война на выживание. И не только на фронте, но и в глубоком тылу. С которой мы столкнулись по касательной весной 2022 года. И о которой читали в книгах и смотрели в кинофильмах.

Дай Бог, чтобы я ошибался и всего этого нам удалось избежать. Дай Бог, чтобы наша война и в дальнейшем оставалась хоть и трагической, но хотя бы сытой. Но похоже на то, что кредит с дебитом все больше не сходятся. И не будут сходиться чем дальше, тем больше.

Интересно, насколько мы готовы будем воевать до полной победы в условиях "голодной войны"? Которая хоть и тяжелее, но справедливее по отношению к тем, кто в окопах. И сколько тогда останется тех, кто будет против любых компромиссов с государством-агрессором?

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