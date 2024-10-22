Чего нет в плане победы Зеленского. Девять пунктов, которые забыл упомянуть президент

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Поговорим о плане победы.

Страсти уже немного утихли, так что можно поговорить.

"Большие люди обсуждают идеи, средние люди обсуждают события, маленькие люди обсуждают людей", — говорила Элеонора Рузвельт. Значительная часть граждан отреагировала на План победы, не погружаясь в суть: для одних все, что делает Зеленский, по определению плохо; для других все, что делает Зеленский, по определению хорошо. Между этими двумя полярностями есть немалое количество людей, которым важно разобраться. Для тех, кому важно разобраться, написан этот текст, а всех остальных очень настойчиво прошу не читать, остановиться прямо сейчас и листать дальше.

Начну с того, что напомню, как завершаются великие войны:

Создается видение послевоенного мира. Под это видение формируется коалиция победителей — тех, кто разделяет это видение и готов в него инвестировать. Коалиция победителей разрабатывает стратегию победы как путь воплощения этого видения и выделяет под это ресурсы. Коалиция победителей внедряет стратегию и достигает победы (для этого коалиция должна быть достаточно мощной, иначе можно и потерпеть неудачу). Коалиция победителей становится основой послевоенного мирового порядка и переписывает правила международной безопасности на следующий период — до следующей большой войны, когда кто-то снова захочет бросить вызов мировому порядку.

С этой точки зрения, План победы, который мы увидели, — это первый пункт вышеприведенного пути. Его адресатом являются западные партнеры, которые пока не понимают, как можно было бы организовать послевоенный мир, что делать с Россией, как сплотить Европу, как остановить Китай и тому подобное.

Безусловное преимущество плана — в нем Украина выступает как часть решения, а не как проблема. Сильная сторона плана — он говорит о выгоде и стоимости, а не об эмоциях и моральных обязательствах. Имеет ли план недостатки? Об этом пусть судят те, кто имел доступ и прочитал все приложения.

Именно такой план и нужен для разговора с Западом. То, что они его не воспринимают, объясняется их нежеланием отказываться от собственных стереотипов и неумением прислушиваться к "неважным" нациям, а третья причина объясняется чуть ниже.

Украинцы и украинки не являются целевой аудиторией этого плана. Нам его показали только для того, чтобы можно было в разговорах с Западом ссылаться на поддержку украинского общества и парламента.

И тут начинаются проблемы.

Важно

От "плана победы" к "плану мира": что на самом деле может скрывать презентация Зеленского

Потому что украинскому обществу и парламенту этого мало. Это не выглядит как план победы для украинского общества, потому что он не отвечает на ключевые вопросы. Более того, представленный план в целом не затрагивает внутренние вопросы, возлагая всю ответственность на внешних партнеров. А это в лучшем случае заставляет думать, что общество и парламент в очередной раз сыграли роль молчаливых статистов, а в худшем случае формирует у части граждан ощущение манипуляции: сейчас нам скажут, что Запад не принял план, поэтому готовьтесь к капитуляции.

А внутренние вопросы у нас есть.

Фактическая потеря управляемости государством из-за концентрации власти, микроменеджмента, свертывания децентрализации, уменьшения роли парламента, отказа от экспертной поддержки и возложения на все более узкий круг людей в управлении большой страной во время ее самых сложных вызовов. Война требует не только оружия, но и людей. Вопрос мобилизации невозможно решить без вопроса бронирования, а он основывается на вопросе справедливости, а он невозможен без решения вопроса ротации, а это требует изменения системы управления войсками. И так далее, там огромный комплекс проблем, о которых специалисты расскажут вам лучше меня. И все это требует качественной коммуникации вместо нынешней провальной. Поднятие налогов и всеобщая мобилизация, по сути, означают изменение общественного договора. От граждан и налогоплательщиков требуется больше, и возникает вопрос, что они получат взамен. Если ничего, это несправедливо. Граждане и налогоплательщики должны получить реальное преодоление коррупции (прозрачные правила, а не ловлю отдельных персонажей), шаги в направлении верховенства права, а также уменьшение ненужных бюджетных расходов.

Это только три ключевых вопроса, а на самом деле их больше. Не пишу о куче других вопросов, горячих, но я в них не чувствую себя достаточно осведомленным.

Обо всем этом в плане победы не было ни слова. И это означает, что мы увидели не план победы, а половину плана победы — ту, что для внешнего пользования.

А где вторая половина, та, что для нас с вами?

Вряд ли она содержится в секретных приложениях.

Без шуток, если Запад полностью согласится на представленный план, этого недостаточно для победы. И об этом говорят не только украинцы и украинки, но и западные партнеры. (И это третья причина, почему Запад воспринял документ прохладно.)

Один из ключевых принципов стратегии — внутренний локус контроля. Собственная ответственность. Ответы на все основные вопросы надо искать внутри, а не снаружи. Не может план победы возлагать все задачи на других. Да, без них мы не справимся, но первые пункты должны быть о внутренних изменениях.

Здесь обычно спрашивают: а что ты предлагаешь?

Вот мое предложение той половины плана победы, которой не хватает. Это ответ на вышеупомянутые три вызова, сюда можно добавить ответы на другие вызовы, о которых я не написал из-за недостаточной осведомленности в тех темах.

Создание парламентской коалиции на замену разрушенного однопартийного большинства. Создание этой коалицией правительства национального спасения. Восстановление децентрализации в объеме, не противоречащем требованиям военного положения. Решение комплекса вопросов человеческого капитала для ВСУ: прозрачное бронирование, справедливая (равномерная для регионов, социальных групп и т.д.) мобилизация, понятная ротация и тому подобное. Сокращение всех ненужных во время войны расходов. Решение узлов, сдерживающих отечественный ВПК: долгосрочные контракты, льготное кредитование, контролируемый экспорт. Увеличение финансирования украинской дипломатии, немедленное назначение недостающих послов в ключевые страны. Немедленная реформа налогового и таможенного законодательства и практики администрирования в сторону прозрачности, однозначности, презумпции невиновности. Введение личной ответственности правоохранителей и судей за незаконное (признанное необоснованным по решению суда) вмешательство в деятельность предприятий — для начала предприятий ВПК.

Это не план, а лишь очерк его начала. Можно написать гораздо больше, но стартовать можно с этого. Ничего технически невозможного или запрещенного Конституцией в этом перечне нет. Развернуть этот процесс можно за три месяца, достичь результатов за полгода.

Тогда у нас будет полноценный план победы, а не красивая половинка.

Итак, я всячески поддерживаю представленный Президентом план победы, но считаю его половиной плана. Вторая половина необходима безусловно и срочно. Потому что победить в войне без поддержки собственного общества невозможно ни в коем случае.

Ну и наконец последний вопрос. Есть ли у нас план Б, если Запад решит нам не помогать?

У нас есть целых два плана.

План Ф: осажденная крепость. Эвакуировать население из тех городов, которые мы не способны защищать. Выпустить за границу всех тех, кто хочет уехать. Оставить столько земли, сколько способны защитить те, кто хочет остаться. Заключить недолгий мир. Провести выборы, на которых оставшиеся выберут тех, кто поведет их к следующей войне. Перевести всю страну на военный режим. Готовиться изо всех сил к войне (в том числе с теми, кто не захочет выезжать с оккупированных территорий и будет мобилизован Россией на следующую войну с Украиной). И отбиваться, пока Россия не лопнет. Потом за пару поколений вернуть себе то, что следующие поколения захотят возвращать.

План Ж: признание поражения. Этот сценарий уже был в нашей истории сто с лишним лет назад, а ныне реализован в кадыровской Чечне. Отдать не часть, а все. Принять марионеточное правительство. Быть мобилизованными и пойти захватывать Польшу и Балтию под российским триколором. За исключением тех, кто в списках, — им черные пластиковые пакеты. И за исключением тех, кто будет партизанить в карпатских лесах. Вот когда пожалеем, что не заботились о тех лесах. И ждать два-три поколения, пока откроется следующее окно возможностей.

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