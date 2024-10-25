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Мнения Российско-украинская война

Отступают, но не сдаются. Почему события на Покровском и Кураховском направлениях не стоит считать катастрофой

На Покровском и Кураховском направлениях украинские войска отступают, но не бегут. Никакой катастрофы нет, подчеркивает военнослужащий Кирилл Сазонов — просто сейчас отходить, активно "минусуя" врага — единственная правильная тактика.

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Военнослужащий ВСУ, журналист, политолог
eye 1853
ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ | В ожидании врага
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Друзья, сегодня коротко дам по Покровскому и Кураховскому направлению. Коротко – катастрофы нет нигде. Прорыва фронта нет нигде. Продвижения противника есть, но он в процессе упирается в наши новые позиции. Или вязнет в городских боях. Итак…

На Покровском направлении собрана самая крупная группировка противника. Это порядка 70 тысяч личного состава, и половина из них — чистые штурмовики. Часто – одноразовые. Работают малыми группами, пытаясь просачиваться в Селидово и закрепляться там. Именно на Покровском сосредоточено основное внимание авиации для ударов по нашим позициям. Но прифронтовые города типа Константиновки и Дружковки получают свою долю "внимания" в виде КАБов

По основным направлениям наши отступают. Не бегут с позиций. Не проваливают фронт. Медленно отступают, при этом очень конкретно "минусуя" личный состав и технику противника. На мой сержантский взгляд – сейчас это единственная реальная и самая эффективная тактика. Не существует позиций, которые можно удержать в любой ситуации. "Стоять до последнего" — очень плохой вариант, хотя некоторые считают его правильным. Эти "некоторые" — диванные эксперты (и еще сохранились такие отдельные командиры, увы).

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Вот только при такой тактике в какой-то момент наши потери становятся сопоставимы с противником, а перспектива выглядит уже катастрофой. Так что "минусовать" и отходить – пока единственный вариант. Их резервы не бесконечны и мы все это видим. Уже сейчас по попыткам окружать Селидово сил явно не хватает. Нужно либо перегруппировать силы по месту, сняв с направлений рядом еще штурмовиков. Или заводить новые резервы. А где их взять? В оперативном резерве на направлении — максимум 15 тысяч. Это на Кураховское, Покровское и все направления между ними

Проблема противника в том, что все эти силы должны были штурмовать Покровск и Мирноград. Передовая группа должна была расчистить дорогу основным силам. Как по учебнику. Но застряли на штурмах Селидово и Кураховки, потом пришлось вводить все новые резервы, большие потери и "Битва за Покровск" превратилась в "Битву за Селидово". Я еще месяц назад писал, что никакого "Рывка на Днепр и Запорожье после взятия Покровска" не будет

Потому что "взятие Покровска" — под очень большим вопросом. И никакого "после" для них в обозримом будущем не будет. Они сконцентрировали тут все, что могли. Но в процессе "кулак" для Покровска превратился в растопыренные пальцы. Слишком много целей, которые тактически НЕОБХОДИМО взять. На этом большое наступление заканчивается. Силам Обороны Украины тяжело. Очень. Я могу расписывать чего не хватает, на две страницы. И на Купянском тяжело. И у нас на Курщине иногда очень похоже на ад. Но работа в активной обороне имеет свои плюсы. Они надорвутся. Еще до зимы. Потому на уже захваченных территориях активно зарываются в землю и минируют все, что можно. Мы тоже.

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